冬季养藏，补肾为先！几个小动作护肾又强身

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

冬季养生最宜养肾脏

《黄帝内经》载：“肾脏为封藏之本，精之处也。”既藏先天之精，亦藏后天之精，具有藏精和主管生长发育与生殖的功能，与自然界冬季相应。冬季自然界阳气内藏，天寒地冻，万物闭藏，最利于人体阳气与肾精的闭藏。同时冬季户外寒冷，人们少动而多食，人体吸收功能强盛、合成代谢旺盛，可以很好地涵养阳气、培补精气，因此冬季养生最宜养肾脏。

早卧晚起 适度运动

冬季养生应遵照《黄帝内经》中“早卧晚起，以待日光”原则。冬季属闭藏之季，要进行运动锻炼，但不宜运动过度。同时运动不宜出汗太过，以免损伤阳气，伤害肾精，违逆冬“藏”的养生要求。

冬季早睡晚起，起床时间、外出活动最好在太阳出来之后。早卧早睡可保证充足的睡眠，有利于阳气的潜藏、肾精的积蓄。晚起床、迟外出，以待日光，则能躲避严寒，避免寒邪挫伤阳气、损伤肾脏。

去寒就温 护卫阳气

寒为冬季主时之气，寒邪发病，除引起感冒、急性支气管炎、慢性支气管炎、支气管哮喘等急性发作外，常可损伤肾中阳气，引起关节疼痛痹病、四肢发凉厥病，出现小便清长、夜尿较多等情况。

冬季去寒就温、护卫阳气非常重要，除使用室内取暖设施之外，年老体弱者应特别注意背部与双脚的保暖。另外，冬季外出一定要做好防寒保暖，户外活动时不能衣着过于单薄，更不宜在户外逗留过久，以免寒邪损伤阳气、伤害肾脏。

饮食宜温 多苦少咸

冬季气候寒冷，阳气闭藏，人体阳气与肾精亦处于蓄积的时期，饮食宜温热，应以藏热量为主。所以冬季饮食应多选含有优质蛋白质与有防寒保暖作用的食品，如鸡肉、牛肉、羊肉、狗肉、蛋类，核桃、栗子以及桂圆、红枣等甘温食材，或药食两用中药，这些都是绝好的冬季应季养生食品。

冬季肾脏当令，肾气偏旺，而肾属水、味咸，心属火、味苦，肾强则易于伤心，因此冬季饮食养生还要“多食苦，少食咸”，如坚果炒黄稍焦微微显苦，既补肾，又清火，最宜冬季食用。

补肾，压手勾脚掐跟腱

中医历来提倡“冬要养肾”，介绍一套养肾的动作，简便易学，帮助大家顾护肾气、强身健体。

压手。仰卧，两手背紧贴在腰下，5~10分钟后，会有热感传遍全身。开始时，双掌被腰压可能会出现麻胀的现象，3~5天后即可适应消除。中医认为，此动作之所以有效，是因为人的两手外劳宫（位于手背，第二三掌骨间的凹陷中）紧贴两肾后，双掌的热量能温煦两肾。晚上10~11点是亥时尾、子时（晚上11~凌晨1点）头，此刻地气最旺，地气通过内劳宫（位于手掌心，外劳宫的对点）吸入，穿过外劳宫直接注入两肾，此时补肾效果翻倍。

勾脚。双腿伸直并在一起，脚尖往上勾，双手抓着脚趾，身体慢慢向下压，每天一次，每次做15分钟左右。练习时不用刻意追求身体贴着腿的感觉，只要腿后的筋有拉直感就可以了。

掐跟腱。内外侧跟腱的位置正好为太溪穴（足内侧，内踝后方与脚跟骨之间的凹陷处）和昆仑穴（足外侧，外踝后方与跟腱之间的凹陷处），太溪穴是肾经的原穴，是汇聚肾经元气的“长江”，能增强肾功能；昆仑穴有调和气血、健肾强脊的功效。每天掐揉两穴，每次3~5分钟，就可起到补肾养生的效果。掐揉时可用对侧手的拇指，也可以使用按摩棒或滑腻的木棒按揉，力度除了要有酸胀感外，最好以有“麻感”为度。

警惕！肾脏发出的五个求救信号

1、尿量变化

正常人每天排尿1000—2000毫升，平均1500毫升，无论是尿量变多还是变少，都可能是肾脏疾病的表现。特别是正常人夜尿很少，如果发现夜里要起来好几回，而睡前喝的水并不多，更要警惕肾脏病变。

2、尿性状改变

正常人的尿色是透明的浅黄色，如果喝水少或清晨第一次排尿，颜色稍深。如果尿色发红，或者尿中泡沫多，要注意去肾内科检查。

3、水肿

肾脏是人体代谢水的器官，肾不好，水就会蓄积。有的人早上起来发现眼皮浮肿，或者双脚、双腿浮肿，都要考虑肾脏的问题。

4、恶心、呕吐等消化道症状

肾脏病发展到终末期，会影响胃肠道功能，导致恶心、呕吐、食欲不振等症状，因此有了这些表现，除了看消化科，还要注意排除肾脏病。

5、皮肤瘙痒

终末期的肾病患者，由于体内的尿素不能经尿液排出，会通过皮肤排泄，由此刺激皮肤；另外，身体内积累的毒素会导致周围神经病变，也会引起皮肤瘙痒。

肾脏出问题 如何早发现？

怎样才能早知道肾脏是否有问题？每年体检时记得做以下三项检查：

1.验尿：慢性肾脏病早期，取小便做尿常规检查，如果尿蛋白、尿潜血、尿红细胞、尿白细胞等指标出现阳性或超出正常值，必须进一步查清原因。

2.验血：一般体检生化检验单上都有血肌酐这项检查，这是反映肾功能的一个重要指标，如果查出异常，提示肾功能可能存在不同程度的损伤。

3.做肾脏B超：观察肾脏大小、肾皮质厚度、肾结构是否清晰等。比如，一般正常成人的肾脏长约10~12厘米，宽约5~6厘米，厚约3~4厘米，具体的大小因每个人身高体重不同会有一定波动。但如果出现较大的偏差，比如B超发现成人的肾只有8厘米甚至更小，说明肾脏萎缩了，这是慢性肾病的表现之一。

如果上述三个项目检查结果都正常，基本可以排除肾脏疾病。

八项黄金准则防肾病

遵循以下八项黄金准则，可有效减少肾脏疾病患病风险，守护肾脏健康。

1、保持健康的生活方式

生活作息规律，坚持运动的生活方式十分重要。制定适合自己的运动计划，如快走、慢跑、游泳、骑自行车、打太极拳等，以运动后不感觉疲乏为原则，持之以恒。适当运动可帮助控制血糖，维持血压达标，降低肾病风险。

2、均衡饮食、保持正常体重

病从口入，预防肾病应注意均衡饮食、保持正常体重。选用新鲜食材、健康的烹饪方式，每人每日盐摄入量控制在5-6g（大约1茶匙食盐），限制含盐、防腐剂、添加剂多的加工食品。肥胖与肾病密切相关，尤其要注意避免腹型肥胖。

3、保证充足的饮水量

身体长期缺水易引起泌尿系感染、肾结石等，科学饮水有助于预防肾病。建议成年人每日饮水量1500-1700毫升，优先选择白开水或淡茶水。天气炎热、运动量大、出汗多，以及肾结石患者应增加饮水量。全天饮水量平均分布，避免短时间内连续大量饮水。但要注意，对已合并严重肾功能受损、重度水肿、心衰等疾病的患者，应限制饮水量。

4、戒烟及限酒

烟草中的有害物质可通过损伤肾脏细胞、损害肾小管功能、影响肾脏血流动力学引起肾功能下降，并呈剂量依赖性。对已患有慢性肾脏病的患者来说，吸烟可显著增加心血管及非心血管事件并发症的风险和死亡率。长期大量饮酒也是急性肾损伤的危险因素，还可导致血尿酸增高、痛风、肌酸激酶增高等。

5、不盲目用药，警惕药物交互作用

药物性肾损伤是引起急性肾损伤的重要原因，老年人因肾脏灌注下降、药物排泄和肾小管损伤修复功能减退，合并高血压、糖尿病和心脑血管疾病等，是药物性肾损伤的高危人群。引起肾损伤最常见的药物有非甾体抗炎药、氨基糖甙类抗生素、造影剂、含有马兜铃酸的中草药等，以上药物均应在医师的指导下应用，并避免长期大量服用。

6、控制好血糖、血脂、血尿酸水平

糖尿病已成为我国城市居民中导致慢性肾脏病的首要病因。定期监测血糖、血脂、血尿酸十分重要，长期控制好这几项指标，可有效降低或延缓慢性肾脏病的发生和进展。建议患有这些疾病的患者定期检查尿常规、尿微量白蛋白等。一旦出现尿中泡沫增多、水肿等症状，应及时到肾内科就诊。

7、监测血压

高血压肾损害是高血压造成的肾脏结构和功能损害，是终末期肾病的重要病因之一。血压在130/80-139/89mmHg即要警惕前期高血压，要注意改善生活方式，积极控制血压。若血压持续升高超过140/90mmHg，建议开始药物治疗。合并蛋白尿的患者应尽量将血压控制在130/80mmHg以下，并监测尿蛋白和肾功能变化。

8、定期体检

定期体检可有效发现肾脏早期损害，建议体检中包含尿常规、肾功能、肾脏超声等项目。对患有高血压、糖尿病、高血脂、高尿酸血症、痛风、心脑血管疾病、肥胖、睡眠呼吸暂停等肾脏病高危风险的患者，要定期到医院检测以上项目，必要时进行尿微量白蛋白/肌酐比值、肾小管功能、肾血管超声和眼底检查等。（人民健康网综合自中国中医药报、生命时报、北京日报、广州日报）

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