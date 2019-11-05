咸多伤肾、辛多伤肺 口味决定你的五脏健康

编者按：“酸入肝，苦入心，甘入脾，辛入肺，咸入肾”，中医理论认为，五味对应五脏。这句话的意思是说，五味不仅是五脏的主要营养来源，还能调节相应脏腑。日常饮食搭配恰当，五味调和，可使脏腑、筋骨、气血得到滋养，有利机体健康运转。若饮食中过度偏嗜某种味道，则会造成相应脏腑功能的损伤失调，进而诱发疾病。可以说，口味是衡量与监测脏腑健康的“试金石”。今天人民健康网与你聊聊养生那些事

口味决定你的五脏健康

酸多伤肝。酸味食物有收敛、固涩、生津、开胃等功效，食之得当，对人体有益，但若嗜酸过度，就会导致肝失疏泄，气机不畅。同时，中医五行理论认为，肝属木、脾属土，过食酸味食物后会使肝气偏盛，“木克土”后而影响脾脏安危。最典型的症状是，酸味食物吃多了，胃会泛酸。

苦多伤心。苦味能清心除烦、泻火通便，吃少量苦味食物能增进食欲、促进消化。在中医看来，如果偏嗜苦味，多为心火内盛的表现，常见的症状还有心慌心悸、失眠多梦、口角生疮、舌尖红等。

甘多伤脾。中医中的“甘”就是我们常说的“甜”。适当食用甘味食物能益气补血，但过食容易形成痰湿体质。痰湿被看作是“百病之源”，因为痰湿极易困脾，脾气虚使得水谷精微不能运化，进而出现肥胖、大便黏滞不畅、舌苔厚腻等问题。同时，痰湿体质的人群还容易患糖尿病、心脑血管疾病、肿瘤等多种疾病。

辛多伤肺。辛入肺，可以宣肺通鼻，调治鼻塞、流涕等病症，但若偏嗜辛辣，容易导致肺气宣发太过，造成气机耗散。这就是为什么喜食辛辣的人时常会感到头昏脑涨、疲惫的原因。过食辛辣还容易刺激胃酸分泌增多，引起胃脘灼热之证（表现为灼热、烧心）。

咸多伤肾。咸味食物和药物有催吐、润肠通便、滋补的作用。比如，中药肉苁蓉味甘微咸，临床常用其治疗肾阳亏虚、精血不足所致的腰膝酸软、手足发冷、肠燥便秘等。但吃得太咸则会损伤肾脏，从而造成肾气亏损或者肾功能失调，如腰疼、性欲降低、生殖力降低等。

可见，“吃得合不合口”对调摄养生很重要。这里给大家一些饮食上的参考建议：1.什么口味的食物都应该适当吃一些，不要偏好某种味道或不吃某种口味。2.利用“五味对应五脏”的规律做饮食保健，比如，秋季主“收”，是润肺的季节，饮食就要“减辛增酸”，减少辛伤肺的风险，增加“酸”的收敛固涩作用。3.辨证地选择“味道”。针对不同体质，可以在口味均衡的基础上根据医生建议，适当增加某种口味的比例。比如，大枣等甘味食物有补益气血的功效，气血亏虚的人，每天可适量吃些枣；苦味食物能清心除烦，夏季心火旺盛的人可吃些苦瓜减轻烦躁感。

老人动动脚趾能保健

人体的五脏六腑在脚上都有相应的穴位，脚趾也不例外。活动脚趾的方法非常简单，就像做“石头、剪刀、布”。这3个动作有助于打通腿部6条经络，让老人睡得好，更有体力，气血更充足。

“石头”，就是把所有的脚趾都紧紧地抓扣住，睡不好、脑供血不足、精神压力大的人一般做不到位。动作要领：第一，让5个足趾可以同时做屈曲动作；第二，让每个足趾单做屈曲动作；第三，尝试用足趾做抓毛巾的动作。这项练习能锻炼足底屈肌的力量，维持足弓。

“剪刀”是让大脚趾向上翘起，腰椎有问题或腰肌劳损的人，这个动作做不到位。这个动作刚开始有些难，可以先从足部踏平、大脚趾单独翘起开始练习。这个动作的作用是锻炼第一跖趾关节的背伸能力。

“布”，是把每个脚趾都分离。动作要领：足部5个脚趾同时展开，像扇子一样，特别是大脚趾和小脚趾要用力伸展。如刚开始时不能完成这个练习，可先用手指帮助一下。坚持努力，慢慢就可以了。这个练习的作用是锻炼足拇展肌，预防足拇外翻。

老人练习这套脚趾操，不用拘泥于时间地点，力度以能够承受为宜，活动后觉得舒服即可。活动脚趾前，建议用热水泡泡脚。注意不要在过饱和过饥时活动脚趾。

中医教你搓出好睡眠

大部分失眠患者不仅仅只有失眠一个症状，而是同时伴有由失眠引发的多种病症。记忆力衰退，免疫力下降，容易引发肥胖、心脏病、中风，也增加了罹患高血压等慢性病的风险。长期经受失眠痛苦的患者在生理方面更容易出现多种健康问题。失眠不仅给患者个人的生理、心理造成多方面困扰，而且会导致工作效率低下，事故频发，带来一系列的社会问题。长期失眠可能会导致抑郁症，焦虑症，甚至想自杀。

《景岳全书·不寐》说“盖寐本于阴，神其主也，神安则寐，神不安则不寐”。脑为元神之府，诸阳之会，五脏六腑之精气血通过十二经脉和三百六十五络上达于头面部，濡养脑髓孔窍。据《灵枢·经脉》记载，手足阳明经分布于前额及面部，手足少阳经分布于头侧部，手足太阳经分布于头的颊部与颈部；阴经中除手少阴经与足厥阴经直接上行头面外，所有阴经的经别合入表里的阳经之后到达头面部。而任脉与督脉更是总督全身阴阳之气而行于头正中。所以，头面部总领一身之气。因此自我推拿头部穴位如印堂、百会、四神聪、头维、太阳、风池等穴位，能使头部经脉气血流畅，阴阳平衡，神有所主，心神得安，从而使患者睡眠得以良好纠正。故可以通过推拿头面部，调节阴阳，治疗失眠。

摩腹也可以治疗失眠。《素问·逆调论》云“胃不和则卧不安”。胃不和，顾名思义，是指胃病和胃肠不适；卧不安就是睡眠障碍，表现有入睡困难、易惊醒、醒后不易入睡、夜卧多梦、早醒、醒后感到疲乏或缺乏清醒感等。所以在饭后散散步，揉揉肚子，对失眠也有一定的作用。

易感风寒 搓迎香点太渊

中医认为，太渊温通补虚，为肺经之原穴，有补肺虚的功效；迎香能治疗鼻塞、流清涕，可缓解风寒感冒造成的不适。

取穴：太渊穴位于腕掌侧横纹桡侧，用手摸有脉搏跳动处的桡侧凹陷处即是该穴；迎香穴位于鼻翼两侧。

具体方法：将拇指或中指指腹置于太渊穴上，缓缓向下用力，使局部产生酸胀感，每天点按3～5次，每次1分钟。用食指在迎香穴快速搓动，搓热为止，每天3～5次，每次1分钟。

力量训练，好处不止增肌

1.预防改善焦虑和抑郁。哈佛大学一项对超过1800人的研究分析发现，患有轻中度抑郁症、每周至少进行2次力量训练的人，症状比没有做力量训练的人明显减轻。这是因为，力量训练增加了大脑的血液流动，释放了使情绪增强的大脑激素，如去甲肾上腺素和多巴胺。

2.改善认知功能。发表在《分子精神病学》杂志上的一项研究显示，每周进行2次力量训练的人，在18个月后，认知功能明显改善。研究人员表示，力量训练会使大脑中一部分在早期阿尔茨海默病中经常受到影响的灰质变厚。

3.减少跌倒风险。跌倒是65岁以上人群死亡的主要原因，下半身力量，尤其是腿部力量薄弱是主要危险因素。在《英国医学杂志》上发表的一篇对17项研究的综述中发现，参加包括力量训练在内的防跌倒运动计划的老年人风险下降了1/3以上。

4.降低患2型糖尿病的风险。发表在《糖尿病研究杂志》上一项日本研究显示，60岁以上的老年人每周进行2次低强度抗阻训练，持续16周，血糖水平显著提高。苏浩表示，人的衰老过程本身是细胞能量供应不足导致的，通过力量训练可以延缓细胞衰老，改善糖代谢。

5.预防心脏病。美国心脏病学会2018年一项对4086名成年人的研究表明，力量训练比有氧运动更能保护身体健康。去年发表在《运动与锻炼中的医学与科学》杂志上的一项研究表明，每周不到一小时的抗阻锻炼可以降低患代谢综合征（如高血压、高胆固醇和血糖升高等）的风险。“这是因为力量训练可以增加身体的糖脂代谢。”苏浩解释。

6.缓解慢性肾病症状。肌肉萎缩是慢性肾病的症状之一。去年发表在《美国生理学杂志》上的一项研究发现，每周进行3次有氧运动和力量训练相结合的患者，其肌肉力量和整体体能显著增加，肾病患者的其他症状，如瘙痒、呼吸短促、阳痿和肌肉痉挛等也有所缓解。只进行有氧运动的患者则无明显效果。（人民健康网综合自生命时报、人民政协报）

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