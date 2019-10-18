秋天失眠、嗜睡  《黄帝内经》提醒你注意肠胃保健

时至深秋，气候凉爽，夏天的炎热已过去，冬天的寒冷还未到来。这种气候，本对睡眠有利，但偏偏有不少人睡眠不正常，白天昏昏欲睡，晚上精神抖擞，数羊数到天亮。

中医认为，秋季失眠，大多是夏天高温炎热，耗伤心气，到了秋天，变成秋乏，心神不宁，出现失眠多梦，难以入睡的现象。另外，自古逢秋悲寂寥，秋天万物萧条，人们容易产生抑郁情绪，因而引发失眠。

文：全媒体记者 钟葵

失眠——

跨越时空的顽症

实际上，睡眠不正常不仅会出现在秋季，在其他季节也会。俗语说，春困夏乏、秋盹冬眠。一年四季都会让人出现“困了”“累了”“乏了”的状态，白天打瞌睡，晚上睡不着。

而季节变化导致失眠只是失眠的原因之一。任何身体上的不适，生活、工作上的压力，精神、心理的变化，都有可能导致失眠。且失眠是一种跨越时空的顽症，不仅困扰现代人，古人也同样挥之不去，深受其扰。

我国第一部诗歌总集《诗经》，开卷第一篇《关雎》就是一首“失眠诗”：

“窈窕淑女，寤寐求之。

求之不得，寤寐思服。

悠哉悠哉，辗转反侧。”

小伙子追求一位淑女暂时没有得手，日夜想念，晚上在床上翻起了煎饼。

再看汉代的《古诗十九首》之《明月何皎皎》：

“明月何皎皎，照我罗床帏。

忧愁不能寐，揽衣起徘徊。

客行虽云乐，不如早旋归。

出户独彷徨，愁思当告谁？

引领还入房，泪下沾裳衣。”

一位本来乐不思蜀的游子，却因一轮明月勾起了思乡的愁忧，夜不能寐，披衣而起，独自徘徊。

再看“竹林七贤”之一阮籍的《咏怀》诗第一首：

“夜中不能寐，起坐弹鸣琴。

薄帷鉴明月，清风吹我襟。

孤鸿号外野，翔鸟鸣北林。

徘徊将何见？忧思独伤心。”

因忧思而失眠的阮籍，干脆坐起来弹琴。

......

史上患有失眠症的诗人可谓比比皆是，而这只是冰山一角，从不失眠的人只是极少数。

胃不和

则卧不安

正因失眠是普遍现象，我国最早的医学典籍《黄帝内经》十分注重这一问题，花了不少篇幅探讨失眠的成因和治疗方法。

对睡眠的正常生理时钟，《黄帝内经》认为人体“卫气”的运行与睡眠的产生密切相关。《灵枢·大惑论》指出：“夫卫气者，昼日常行于阳，夜行于阴，故阳气尽则卧，阴气尽则寤。”

所谓“卫气”，是由脾胃运化的水谷精华所化生，它的流动很迅速，运行于皮肤、肌肉之间，具有滋养腠理、开阖汗孔、护卫肌表、防御外邪入侵的作用。卫气的周流有昼夜阴阳之分，白昼“行于阳”是行于手足三阳经脉，循环25周。夜晚“行于阴”是行于五脏，也是循环25周。正常来说，卫气“行于阳”则清醒，“行于阴”则欲睡。当卫气行完五脏，人就会醒来。

基于这种理论，《黄帝内经》认为，当人体阴阳出现偏盛偏衰或失衡时，就会出现失眠或嗜睡现象。《灵枢·寒热病》说：“阳气盛则瞋目，阴气盛则瞑目。”而“阳气盛”就是“卫气不得入于阴，常留于阳”，即夜晚卫气仍滞留于手足三阳经脉，不入五脏，故夜不能寐。同理，当卫气白天仍滞留于五脏，不能行于体表，就会嗜睡。

《黄帝内经》注意到，卫气自阳经入于五脏的“门口”是手、足阳明经，即胃与大肠，如果这两经不和，就会妨碍卫气顺利入阴，导致失眠。而卫气自阴入阳的“关口”是足太阴经，即脾脏，如脾脏功能失常，就会影响卫气出阳，导致嗜睡。

由此可见，脾、胃、大肠的功能正常与否，是影响睡眠的关键因素。故《素问·逆调论》云：“胃不和则卧不安。”

《黄帝内经》据此还解释了胖人易嗜睡瘦人易失眠的原因：“故肠胃大……则（卫气）留于阴也久，其气不精，则欲瞑，故多卧矣。其肠胃小，皮肤滑以缓，分肉解利，卫气之留于阳也久，故少瞑焉。”

此外，《黄帝内经》认为睡眠质量与人的精神有关，神安则魂藏能寐，神不安则会出现不寐、多梦、梦呓、梦游等睡眠障碍。

如何预防失眠和嗜睡？《黄帝内经》指出，日常作息顺从自然规律是关键，如秋天应“早卧早起，与鸡俱兴，使志安宁，以缓秋刑，收敛神气，使秋气平，无外其志，使肺气清”。此外，还须注意肠胃保健。如此养生，就可有效预防卫气“常留于阳”或“常留于阴”。