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芒种时节：重在养脾胃，健脾益胃清热宜

魏帼

2020年06月05日07:39 来源：人民网-人民健康网

“芒种”是二十四节气中的第9个，今年是6月5日。芒种时节，意味着：有芒的麦子快收，有芒的稻子可种。为什么要快收呢？因为芒种节气前后，雨量增多，气温升高，如果下雨，再加上高温，没有及时收获的麦子就会烂在地里，而芒种过后，我国大部分地区将进入雨量充沛的时节，非常有利于农作物的生长。而这样的气候特点对于人体来说，容易滋长体内的湿热，出现湿热困脾的情况，导致人体容易出现困倦、乏力、厌食的情况。所以，芒种时节的养生要以养脾胃、清湿热为主。

日常生活，注意这两点

1、 注意清爽除湿热

潮湿炎热的天气，会让人容易出汗，并且心生倦怠，这个时候，适当调整室内温度，必要时降低室内湿度，会让人觉得环境凉爽，改善困倦的感觉，具有提神醒脑的作用。另外，出汗后及时洗澡，保持身体干爽，也是避免湿热邪气伤人的主要方法。

夏季白天时间较长，适当的午睡也可以起到缓解疲劳的作用，保证下午精神饱满，心情轻松愉快。

2、 饮食清淡健脾胃

芒种时节，饮食上以清解暑热、健脾益胃的食物为主，比如绿豆汤、酸梅汤、黄瓜、西红柿、苦瓜、苦菊等，也可以选用粥类食物，达到补水健胃的目的，茯苓粥、薏苡仁粥、白扁豆粥都是不错的选择。

食疗推荐：

凉拌二瓜：黄瓜、西瓜皮各适量。将黄瓜洗净切条，西瓜皮去掉外面翠衣，切条。加盐、味精等调料腌制10分钟后，点入香油后即可食用。

黄瓜具有清热利水的作用，中医古籍中将黄瓜用于治疗四肢浮肿，火眼赤痛等疾病。而西瓜皮的作用清热生津、利尿解暑，通过简单的调味，这道菜肴具有清淡的口感，同时又可以起到清热祛暑、生津止渴的作用。

需要注意：此菜肴偏寒，对于脾胃虚寒的人群来说，并不合适。

薏苡仁二豆粥：薏苡仁、红豆、绿豆各50g。这三种食材洗净入锅，加适量的水，小火煮至成粥即可食用。

薏苡仁具有利水渗湿、健脾消肿的作用，红豆具有利水消肿、清热解毒的作用，而绿豆具有清热消暑、利水解毒的作用。而且现代营养学认为这三种食材中除了含有碳水化合物、蛋白质等营养物质，还含有维生素B、钾等容易随汗液一同流失的营养素。在炎热易出汗的夏季，喝上一碗这样清暑去热，滋养脾胃的粥品，对维持身体健康有所帮助。

需要注意：此粥品中所含食材均为主食，对于糖尿病人群来说，需要注意熬煮时间和进食量，具体可咨询专业的营养师来制定合理的饮食方案。

（作者为北京中医药大学东方医院营养科医生）

(责编：许晓华、李轶群)


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