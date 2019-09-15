养胃、降压、护心 这些食物都是养生"利器"

编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。

常吃红薯叶延缓衰老

红薯叶的胡萝卜素含量达到近6000微克/百克，比胡萝卜还高将近1.5倍，而且其蛋白质在绿叶菜中也是佼佼者，维生素C比柑橘要高出一倍多。其他的营养素含量也都名列前茅。

特别是红薯叶中有丰富的黏液蛋白，它具有提高人体免疫力，增强免疫功能、促进新陈代谢的作用，而且常食红薯叶有一定可延缓衰老的食疗作用。人们在探访长寿之乡巴马时也发现，当地的老百姓就把红薯叶视为“长寿菜”，经常食用。

每逢初秋，红薯叶就成了农家餐桌上一道不可或缺的美食，它入口爽脆清香，带着淡淡的黏液，后味回甜。

九月份是红薯叶最好的季节，因为红薯成熟才能摘其嫩叶食用。它分两种，一种是绿色茎，一种是红色茎，口感和品质上，红色都优于绿色。另外，要看茎叶的均匀程度，茎叶粗细大小越均匀品质越好。也可以随手再掐掐叶子的茎，能轻轻掐动的说明嫩，如不好掐或有丝状说明老，选择上应该谨慎。

红薯叶的吃法很多，如选取鲜嫩的叶尖，开水烫熟后，用香油、酱油、醋、辣椒油、芥末、姜汁等调料，制成凉拌菜，其外观嫩绿，能令人胃口大开。还可将红薯叶同肉丝一起爆炒，食之清香甘甜，别有风味。

做炖红薯叶菜饼，换换口味也不错。把红薯叶切碎，加入面粉、鸡蛋和水，再放入盐、胡椒粉、亚麻籽油等调料，搅匀。把搅匀的红薯叶平铺在锅中，小火慢慢煎，感觉下面成形，上面浸住即可翻个，煎制两面微黄鲜绿即可。成品可以单吃也可以蘸蒜汁吃，香气扑鼻。

三杯茶降血脂

二花桑楂茶：金银花6克、菊花6克、桑叶4克、生山楂6克、冰糖20克。将金银花、菊花、桑叶、生山楂用清水洗去灰渣，用白纱布包扎好，放入锅内煎10分钟，加入冰糖溶化即成。每日1剂，代茶频饮。10~30日为1个疗程。

此方适用于阴亏阳亢型患者。临床表现为头昏而痛、目涩视糊、耳鸣、心烦失眠、腰酸肢麻、口干、舌质红。金银花性寒、味甘，归肺、胃经。有清热解毒,消炎退肿的功效；菊花味甘、苦,性微寒，归肺、肝经。有散风清热、平肝明目作用；桑叶性寒、味苦、甘，归肺、肝经，有疏散风热，清肝明目之效；山楂性微温，味酸、甘，归脾、胃、肝经，主治消食健胃，行气散瘀。四者合用，能够清肝明目，有助降脂。两眼昏花的高脂血症患者可以常饮。

山楂黄芪茶：焦山楂15克、生黄芪15克、荷叶3克、生大黄5克、生姜2片、生甘草3克，以上各味药同煎汤，每日1剂，不拘时频饮。

此方适用于脾气虚弱型患者。临床表现为神疲气短、懒言肢倦、头昏、大便偏稀、面色萎黄、舌淡等。

荷叶性平、味苦，归肝、脾、胃经，有清热解暑、凉血止血的功效；山楂性微温，味酸、甘，归脾、胃、肝经，主治消食健胃、行气散瘀；大黄性寒、味苦，归脾、胃、大肠、肝、心包经。有泻下攻积、清热泻火、凉血解毒、活血祛瘀的功效；黄芪性微温、味甘，归脾经、肺经，有补气升阳、益卫固表、利水消肿的功效。上述合用，共奏益气消脂，轻身健步之功。肥胖型高脂血症患者可常饮。

荷叶薏米茶：干荷叶60克、生山楂、生薏米各10克、花生叶15克、橘皮5克、绿茶60克，共为细末，以沸水冲泡代茶饮，每日1剂。

此方适用于痰浊内盛型患者。临床表现为面有油光、头脑昏重、恶心呕吐、胸闷脘痞、肢麻沉重等。

荷叶性平、味苦，归肝、脾、胃经；山楂性微温，味酸、甘，归脾、胃、肝经，主治消食健胃，行气散瘀；薏米性凉，味甘、淡，入脾、肺、肾经，具有利水、健脾、除痹、清热排脓的功效；花生叶性平，味甘、淡，归肝经，有清热解毒、宁神降压的作用。橘皮性温，味辛而微苦，入脾、肺经，有理气调中，燥湿化痰之功效；绿茶性微寒，味甘、苦，入心经、肺经、胃经，有清头目、除烦渴、化痰、消食清热解毒的功效。上述合用，共奏清热消食、降脂化湿之功。

最护血压的三种食物

菠菜。高钠饮食会使血压升高，与钠恰恰相反，钾可以促使肾脏排出更多的钠，从而缓冲钠盐升高血压的副作用。并且，研究也发现，适当多吃含钾的食物对脑血管有保护作用。在绿叶菜中，菠菜是含钾大户。不少人喜欢吃菠菜罐头，但其中含有大量的钠，不利于高血压患者的健康。在不能吃到新鲜菠菜的情况下，推荐吃速冻波菜，营养素不会流失并且容易储藏。大家可以将它与坚果、牛奶等制成混合果汁饮用。需要提醒的是，服用华法林抗凝的患者应少吃菠菜，以免影响药效。

香蕉。香蕉是最常见且营养丰富的水果之一，其高钾低钠的特性，可很好地稳定血压水平。

此外，香蕉中富含的镁元素也对血压有调控作用。曾有研究发现，如果每日摄入368毫克镁元素，持续3个月，总体收缩压就会降低2毫米汞柱，舒张压降低1.78毫米汞柱。

目前，美国食品药品管理局已经允许香蕉产业在广告中宣传香蕉的降血压和防中风功效。但是，香蕉与螺内酯、氨苯喋啶、阿米洛利等保钾利尿药同服可能引起高血钾。因此，服用上述药物的患者，应限制食用。

红薯。红薯富含膳食纤维、钾、铁和维生素B6等营养素，有利于肠胃蠕动，能使人顺畅排便，从而有助降低便秘诱发的血压短期升高。其中富含的钾元素可以促进体内矿物质水平的均衡，辅助降压。有研究发现，红薯等富钾食物可将中风的风险降低20%。但是，红薯不能完全替代主食，也不能替代其他蔬菜，空腹食用还容易造成反酸、烧心等问题。

板栗通肾益气

板栗的营养成分全面，味道甘甜，对高血压、冠心病、动脉粥样硬化等疾病具有一定的防治作用。老年人常吃板栗，对抗老防衰、延年益寿大有好处。《本草纲目》中记载：“栗治肾虚，腰腿无力，能通肾益气。”也就是说，板栗是养肾的好食物。板栗可以煮着吃，也可炖鸡、炖肉，但街边小摊的糖炒栗子最好少吃，以免摄入过多糖分，而且存在食品安全隐患。

土豆降压护心

看似灰头土脸的土豆，是名副其实的营养大师。土豆富含碳水化合物、植物蛋白、维生素C、类胡萝卜素和膳食纤维，每100克土豆含钾502毫克，是少有的高钾食物，有助于降血压；类胡萝卜素是一种天然抗氧化剂，能保护心脏清除自由基。因此，心脏功能不好、高血压、高血脂等患者可适当多吃一些土豆，对心血管健康有好处。土豆最好蒸着吃，能最大限度地保留包括维生素C在内的营养素，而且淀粉颗粒充分糊化，更容易被消化分解，有助于减轻胃肠负担。不建议把土豆当菜吃，以免摄入过多的碳水化合物。

山药补脾良药

滋补脾胃的食物首推山药，它是入肺、健脾、补肾的佳品。山药黏糊糊的汁液主要是黏蛋白，能保持血管弹性，还有润肺止咳的功能。山药可与红枣搭配熬粥，或用于煲汤，也可与各种食材清炒。

百合养肺镇咳

百合的独特营养成分主要是生物碱，止咳效果明显，还可以增加肺脏内血液的灌流量，改善肺部功能，它也有一定的镇静作用。中医将百合入药，用于治疗慢性支气管炎、肺气肿和久咳等症。百合可煮糖水，也可和芹菜、山药等清炒。

小米南瓜最养胃

许多人胃肠道不好，经常出现消化不良、腹胀、腹泻等症状，不妨多吃点小米、南瓜。小米味甘性平，富含铁元素和维生素B1，能益脾胃，养肾气，除烦热，有益睡眠，对脾胃虚热、反胃呕吐、脾虚腹泻等症状有很好的辅助疗效，也适合孕妇和婴儿食用。它通常用于煮粥，可加入大枣、百合等，也可和大米一起煮饭。南瓜则味甘性温，富含胡萝卜素、B族维生素、钙、磷等成分，是健胃消食的高手，特别是南瓜特有的果胶能保护胃肠道黏膜。南瓜吃法很多，可以像红薯那样蒸着吃，也可以熬粥、煲汤。

苦瓜消炎退热效果好

苦瓜虽然不是每个人都吃得惯，但营养成分极为丰富，除了富含蛋白质、糖、矿物质、维生素外，还含有几种独有成分。其中，苦味素被誉为“脂肪杀手”，能清热泻火、健脾开胃；苦瓜甙能在一定程度上调节血压、血脂、胆固醇等，保护心脑血管；奎宁等生物碱类物质有利尿活血、消炎退热、清心明目等作用。苦瓜尤其适合春夏去火，辅助治疗疮肿、中暑、痱子等病症。吃苦瓜可先用开水焯一下，清炒、凉拌都可以。吃不惯苦味的话，可用冰镇的方法，加入少许冰糖水调味。（人民健康网综合自健康时报、生命时报）

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