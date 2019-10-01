十一长假开始！用吃喝装备假日心情

编者按：国庆长假你是不是已经期盼很久了呢？是不是要迫不及待的开始吃喝玩乐呢？每逢节假日吃吃喝喝绝对是假期生活的重头戏，但是如果太过放肆，你的身体可能会传来警告！所以，吃喝玩乐的同时也要遵守养生“潜规则”。下面请跟随人民健康网一起学习节假日如何健康吃喝，美丽你的假日心情，度过美好假日。

注意饮食卫生

国庆假期，许多人选择出游、聚餐、野炊等方式放松自己。因此餐饮的食品卫生安全要多加注意。外出就餐应选择证照齐全、内外环境整洁、餐饮具洁净、量化分级级别高的餐饮单位就餐。如忽视卫生，食品在操作中极易受到污染，致使就餐人群发生集体性感染或食物中毒。

切忌暴饮暴食

现在生活好了，平常吃的就像逢年过节一样，所以，放假期间就不用大吃大喝。我们平常是一日三餐，按时定量，消化系统形成了与饮食行为相适应的规律。大吃大喝容易引起胃肠功能失调，还会增加心脏病急性发作的危险。

秋季补水很重要

秋干气躁，人体的水分容易丢失。体内水不足时，会感到口渴、头痛，还容易疲劳。注意及时补充水分，特别是旅游时。不要感到口渴时再喝水，每天至少喝水1500毫升(8杯)，茶水、白开水都是健康的选择;饮料特别是含糖饮料中含有一定的能量，不喝或少喝。

酒虽好但不要贪杯

亲朋好友相聚，酒是少不了的。首先做到，开车不喝酒，喝酒不开车!选酒首选葡萄酒，白酒尽量选低度酒。过量喝酒会造成肠黏膜的损伤及对肝脏功能损害，从而影响营养物质的消化、吸收和转运;还可以引起急性酒精中毒，从而引起胰腺炎。解酒的最好办法就是少喝！

饮食均衡荤素搭配

丰盛的饭局看似各类菜色都有，似乎可以满足身体所需的各种营养成分。其实不然，膳食纤维就在你咀嚼大鱼大肉的过程中慢慢流失了。许多人参加饭局之后就会出现便秘或排泄不顺等情况，这就是因为膳食纤维摄取不足。所以要多吃新鲜的蔬菜，少吃肉，以补充足够的纤维素。

避免摄入过多的热量

“每逢佳节胖三斤”，假期饮食要警惕热量！摄入热量过多最直观的体现就是体重上涨。一个人要维持日常生活所需要的热量的前提下，按体重计算，每天要摄入30-50大卡/公斤的热量，也就是说，一个50公斤的人，每天要摄入1500-2000大卡的热量，才能维持目前的体重。

国庆美食推荐

为大家推荐几道国庆必吃的养生菜，助力你的假期好心情！以下菜品虽然健康美味但也要适量食用。

第一道：秋季进补来只鸭，养胃润肺全靠它。夏秋交替，湿热交杂。喝老鸭煲滋阴润燥，好处多多。秋天吃一些老鸭汤来进补是非常有益的。挑个毛色发亮、眼睛水灵、屁股圆大的老鸭来煲汤，味道绝对鲜美。

推荐做法：笋干老鸭煲

材料：老鸭一只、笋干、玉米、火腿

做法：1、老鸭洗干净、去内脏，切成一块块的四方块，放进一只大砂锅里。2、加入水和火腿块。大火烧开后，小火炖一个小时。在烧到一半的时候，加入笋干。可以一开始就加入笋干。

第二道：养血润燥用海参。中医来讲，吃海参“补肾益精，养血润燥”。而现代研究也表明，海参含高比例蛋白、丰富维生素、微量元素及一些特殊营养物质，营养成分高达50多种。怎么看都是进补的好食物。泡发海参可是有讲究的，不能怕麻烦。加水没过海参待泡软后，再加水煮。水开后再调至小火继续煮15~30分钟，停火后等海参自然凉透。然后，将海参沿着腹部原有的切口纵向剪开，去除海参腹内的残余内脏和海参的沙嘴。清洗过后第二次煮，开锅后转小火继续煮15~30分钟，停火后自然凉透。最后，放进清水里，在冰箱里冷藏继续涨发一天。

推荐做法：小米鸡汤炖海参

材料：泡发好的海参3只，鸡全翅 2个，葱1段，姜1块，盐适量。

做法：1、鸡翅洗净，控干水分，切成块状。2、海参切成条状，姜切片，葱切段。3、鸡块倒入砂锅中，加清水，大火烧开，撇去浮沫。4、将葱、姜放入砂锅中，大火烧开，转小火炖煮至鸡肉将熟。5、在鸡汤中放入小米，煮至粘稠。6、放入海参同煮，小火煮20分钟左右。7、最后加入适量盐即可。

第三道：滋肝补肾当选鳖。秋季滋补，讲究“补燥”，又和甲鱼偏阴性、能养阴生津的特性相吻合，补燥刚刚好。嘴皮裂开、皮肤干燥、大便干结等等“燥”的表现，都可以通过吃些甲鱼来缓解。挑到一只好甲鱼，光看外表有的时候还不够，其实可以在杀甲鱼时多看看，肚子里的脂肪颜色发黄，说明野生程度高，营养价值好；如果脂肪发白，说明是温室里养出来的。

推荐做法：枸杞炖甲鱼

材料：甲鱼500克 枸杞子25克

做法：1.将甲鱼宰杀，连同枸杞子装入沙锅，加入姜及适量清水。2.用微火炖15分钟，去掉姜，加入料酒、盐。3.再用微火炖至熟烂即可。（人民健康网综合自环球网、钱江晚报、新华网）

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