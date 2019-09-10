什么症状应该怀疑是心脏病？14种水果护心

编者按：心脏病的危害早已为人们所熟知，但对其表现出的症状，很多人却弄不明白。本期，《“健”识早知道》栏目，小编和大家聊聊什么症状才是心脏病，如何正确判断？常吃哪些水果能促进心脏健康？

什么症状说明心脏不好

有胸闷、心慌、胸痛的症状，就是心脏病吗？

不一定。心脏病的常见症状包括胸闷、心慌、胸痛，但出现这些症状，不代表就是心脏病，也可能是神经功能调节失衡所引起。另外，剧烈运动、过度劳累时也会出现胸闷、心慌，但需要区别的是，非心脏器质性病变引起的胸闷、心慌持续时间不会很长，休息后可能就会好转，而心脏病患者活动量大时会加重不适。因此建议，为了保险起见，出现该症状的人应该去医院进一步诊断，以明确是否有心脏病变。

临床上经常会见到因神经官能症引发的心脏病症状，也就是说患者经过检查，心脏没有器质性病变，却总感觉心慌得很厉害，或者胸口闷、难受、呼吸困难，女性较为常见。这是由于受焦虑、紧张、情绪激动、精神创伤等因素的影响，人体中枢神经兴奋和抑制过程发生障碍，受植物神经调节的心血管系统也随着发生紊乱，引起了一系列交感神经张力过高的症状。这类人要学会减压、放松心情、适度运动，必要时应该进行心理治疗。

有的年轻人经常心跳加速，这是心脏病变的信号吗？

出现这种情况的年轻人，多数可能不是心脏疾病，尤其是年轻女性。另外，没有基础疾病的人在情绪波动、精神紧张、受到惊吓、运动后、过量吸烟、喝酒后，都可能出现心跳加速的情况，如果在上述条件下出现这些症状，不用太担心。但心率过快肯定不好，如果成人每分钟心跳超过100次，就算心动过速，容易增加心血管疾病发病风险，因此我们应该学会控制情绪、适度运动、戒烟限酒。

心里经常咯噔一下，感觉像是停跳了，这是得了心脏病吗？

这个问题应该引起重视，可能是早搏。早搏的发生率很高，健康人和有心脏疾病的人均可发生，精神压力大、饮酒、喝咖啡、睡眠差等因素是诱因。早搏有良性和恶性之分，没有心脏病的早搏是良性的，如果症状不明显，对生活没有影响，可不用治疗。但如果是冠心病、高血压等引起的早搏，应该引起足够重视。因此，发现早搏还是应该去医院，让医生检查是否有心脏基础疾病。

什么症状应该怀疑是心脏病？

心脏病的表现非常多，例如冠心病、心绞痛患者除了胸闷、心痛、心慌、气短、嗓子发紧等症状外，还可能有胃痛、腹痛、头晕、腹胀等不典型心绞痛的表现。双下肢疼痛、浮肿等，也可能是心衰表现，最好马上去医院，以便及时发现病情。

14种水果最护心

美国新闻与世界报道”网站总结了能促进心脏健康的14种水果。

1.梨。一个中等大小的梨可比相同大小的苹果多提供30%的可溶性膳食纤维，这种膳食纤维有助减少体内的胆固醇含量。建议洗净后连果皮一起吃，削皮会失去一半的膳食纤维。

2.杏。杏富含具有抗氧化作用的维生素C，有助预防慢性疾病，如癌症和心脏病。而且，杏之所以呈现鲜亮的橙黄色，是因为含有β胡萝卜素，它能在人体内转化为维生素A，其在保护视力、保持皮肤完整性、抗感染、增强免疫力和神经发育等方面起着重要作用。

3.香蕉。香蕉中所含有的膳食纤维、钾元素、维生素C和维生素B6协同工作，能确保心脏处于最佳工作状态。

4.柠檬。柠檬富含维生素C，对免疫系统、肠道、心脏健康都有好处。它所含有的果胶不仅能延长饱腹感，而且能减少体内的胆固醇。

5.桃。桃含有大量维生素C，有助消除自由基，促使身体的防御系统正常工作。它含有的酚类化合物具有生物活性，能促进身体对抗炎症。桃中的膳食纤维含量高，有助降低低密度脂蛋白胆固醇的含量，从而起到预防心血管疾病的作用。

6.柑橘。柑橘是优质维生素C的来源，一个柑橘的热量只有35千卡，却能满足人体每日对维生素C需求量的40%。

7.牛油果。牛油果富含钾，能帮助心脏正常跳动，调节血压和促进肌肉收缩。这种营养素还能维持身体细胞功能正常运转，降低患心脏病、中风和肾衰竭的风险。

8.李子。这种果皮呈紫色的水果的多酚含量高，这是一种具有抗炎作用的抗氧化剂。李子的膳食纤维含量也较高，适量食用，有助降低体内的胆固醇含量，调节肠道功能，减轻体重。

9.油桃。油桃富含维生素C和维生素E，它们能作为抗氧化剂对抗自由基，避免细胞受到破坏。油桃还含有铜和钾，对保持血压稳定和维持体内矿物质平衡有良好作用。

10.柿子。柿子富含维生素A和膳食纤维，有益心脏健康。

11.西瓜。美国佛罗里达州立大学研究发现，体重超重的人吃西瓜可降低血压，从而减少心脏病发作风险。西瓜中的瓜氨酸和精氨酸有益血管扩张，从而有助调节血压。另外，西班牙一项研究发现，锻炼前喝西瓜汁有助快速消除乳酸，缓解锻炼后的肌肉酸痛。

12.蓝莓。食用蓝莓已经被证实可以防止炎症分子在体内形成。它含有的花青素能减轻氧化应激反应，有助保护DNA免受恶性细胞生长的损害。

13.樱桃。樱桃的热量相对较低，且含有大量营养物质，如膳食纤维、维生素C、类胡萝卜素和钾。研究表明，食用樱桃能降低患心血管疾病和癌症的风险。

14.苹果。美国康奈尔大学研究发现，吃苹果能降低患血栓、脑卒中的风险。为获得最大的健康功效，苹果洗净后连皮吃效果最好。

十个习惯让心脏更健康

改善饮食和加强锻炼是公认有效的护心法。但越来越多的研究显示，除了吃动之外，还有很多小方法可以起到保护心脏健康的作用。

1.拥抱。研究表明，与爱人相依偎能使自身释放一种有助降低血压、释放压力的激素，催产素。

2.大笑。大笑能刺激血管扩张，最大幅度可达22%，进而增强血液流动，降低血压。

3.食用巧克力。可可豆中富含的抗氧化物质，可以增强免疫系统功能，帮助身体抵御外来伤害。

4.养宠物。数据显示，饲养宠物的人血压相对较低，患心脏病的风险也低于不饲养宠物的人。这可能是因为养宠物的人比不养宠物的人锻炼时间更多。

5.每周吃一天素。少吃肉是保护心脏的重要措施之一，研究表明，适当素食可以降低32%的心脏病风险，建议每周至少有一天吃素。

6.站立。无论工作还是休息，我们一天中的大部分时间都在坐着，一定程度上会增加患心脏病的风险。站起来，在办公室里散散步，和同事聊聊天，或者每隔几个小时在附近转一转，都可以改善心脏健康。

7.保持适度睡眠时间。每晚需要保证7~8小时的睡眠。研究表明，睡得太少会令心脏病风险增加48%，而睡得太多也会令患病几率增加38%。

8.咖啡因。每天喝1~3杯黑咖啡有助于稳定心率。

9.远离噪杂的公路。研究表明，在高速公路上，你接触到的噪音每增加10分贝，心脏病的发病风险就会上升12%。

10.结婚。调查发现，已婚人士的心脏相对单身者更为健康。对女性来说，持续10年的稳定婚姻可以使心血管疾病风险降低13%。

带着十个问题去看心脏门诊

心脏病有哪些症状？大多数人都知道胸痛、压迫感是心脏病的典型症状，但该病也有不少非典型症状，比如呼吸短促、疲劳、头晕和腿部肿胀等。而且，男女患者症状也存在差异。

我应该做什么检测？运动测试、影像学检查或其他侵入性检查，都有助医生详细了解病情，做出明确诊断。

理想血压应该是多少？高血压会导致心脏病发作和其他严重健康问题，比如动脉瘤、中风和认知功能下降。对于大多数成年人来说，血压最佳控制范围为低于120/80毫米汞柱。

“坏”胆固醇应控制在多少？由于多余的“坏”胆固醇会沉积在血管中，增加心脏病风险，所以必须严加控制，健康成人应低于3.4 毫摩尔/升，有心血管疾病的人则要控制在1.8~2.6毫摩尔/升以下。

我需要每天服用阿司匹林吗？梅奥诊所医学专家称，在医生指导下每天服用低剂量阿司匹林能防止血小板黏附在一起形成血栓，有助预防心脏病发作。但这种治疗方案并不适用于每个人，可能会增加一些人的出血风险，而且对健康人群并不能起到预防作用。

我应该避免做哪些活动？对心脏健康的人来说，大部分运动是无害的。但如果你有潜在的严重疾病，如癌症、动脉阻塞，建议不要做有氧运动和力量训练。

家族病史会影响我的诊断吗？心脏病的风险因素和发病概率与家族病史、遗传密切相关。所以患者应主动告知医生，有助准确评估疾病。

个人病史会影响诊断吗？对于心脏病专家来说，知道你是否有过心脏病疑似症状，如疲劳、躺下时呼吸困难以及心跳急促、不规律等信息很重要。患者一定要告诉专家以前或现在所患过的重大疾病，并提供详细信息：多久以前患病、持续时间、在此期间服用的药物，以及做过什么手术等。

日常生活中我应该做些什么来防治心脏病？虽然你在家族病史方面无能为力，但有一些方法能减轻心脏病的其他风险因素，比如控制血压、血脂、血糖、禁烟和限酒。

我可以从哪里了解健康科普信息？患者可以咨询专家，或看有医学背景的网站、报纸、杂志，它们可以为你提供更可靠的疾病防治知识。（人民健康网综合自生命时报）

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