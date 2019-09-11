喝水多比喝水少更可怕 喝水多了会“中毒”

编者按：水是生命之源，对人体健康至关重要。喝水可促进身体新陈代谢和营养物质吸收，但喝错了可能危害健康。所以，如何喝水很有讲究，咱们一起来看看吧。

喝水误区不断

去年夏季，北半球持续高温，欧洲多地区医院“水中毒”患者数量成倍增长。据丹麦《当地时报》报道，高温之下，一些丹麦人为消暑喝下大量自来水，导致生病。以霍克贝尔医院为例，今夏“水中毒”患者数量是往年的10倍。当地医生表示，过量饮水会提高血液的含水量，降低含钠量，进而导致盐分和水分不平衡。严重失衡时，可能引起“低钠血症”，患者会出现脑肿胀、头痛等现象，甚至引发癫痫、休克和死亡。

北京保护健康协会健康饮用水专业委员会主任赵飞虹表示，人们出汗较多时，除水分流失，以钠盐为主的很多电解质也会随汗液排出，人们往往会大量喝水来补水。这是个误区，只饮用纯净水并不能补充缺失的电解质，甚至还会进一步稀释电解质浓度，导致人体水和电解质的比例失衡，引发身体产生不同程度的应激反应。“不过，一般情况下，多喝水不会出现严重‘中毒’，只有肾脏、心肺功能等不好的人群需特别注意。”

赵飞虹表示，人们喝水的误区还有很多。一是喝水太快，短时间内补充大量液体，会加重心脏、肾脏等器官负担，易引发头痛、水肿、血压升高等。二是喝水太“冰”，人体体温较高时，最好不要喝5℃以下的饮品，喝凉水会刺激胃部，导致胃痉挛、腹泻等。

水占人体重量的60%~70%，在构成全身组织，调节体温，促进机体各系统新陈代谢，辅助各种物质吸收、运输及排泄等方面发挥着重要作用。美国医学博士巴特曼在《水是最好的药》一书中记载的多项研究证明，健康饮水可缓解高血压、糖尿病、过敏、哮喘、癌症等多种疾病，他曾用水治愈了3000多名患者。

如何正确喝水

感觉口渴时，一般成人水分丢失量约为体重的2%，儿童水分丢失量约为2%~5%，此时身体机能开始受到影响。人体缺水还会导致食欲降低、有压抑感，皮肤干燥、声音嘶哑、全身无力，严重时可危及生命。赵飞虹建议，平时要养成主动饮水的习惯，不要等到口渴时才喝水。喝水要遵循“少量多次”原则：每次以100~150毫升为宜，间隔时间为半小时左右；小口喝水比大口灌水更加解渴，有利于人体吸收。

喝水有四个最佳时间。每天清晨起床后、上午10时左右、下午3~4时、晚上就寝前，是目前公认的一天中四个“最佳饮水时段”。

赵飞虹解释，人们在睡眠中滴水未进，加上夜尿的形成以及通过呼吸和皮肤都会损失水分，使身体处于生理性缺水状态而导致血液黏度升高，体内代谢物堆积。因此，睡前半小时喝1杯水可缓解上述现象，同时还能降低脑血栓等发病风险。清晨起床后喝一杯水，只需要20秒，水分就能进入血液中，使血液迅速稀释，改善夜间缺水情况。

每天至少1.5升。根据《中国居民膳食指南（2016）》，成人每日推荐饮水量为1.5~1.7升。首都保健美食营养学会副秘书长谷传玲表示，人们每日饮水量可根据以下因素适当增加：

1.生活环境。高温天，人们出汗较多，水分丢失较快，需增加补水。秋季、冬季容易干燥，并且北方冬天在暖气房中，人体水分蒸发较快，也需要增加饮水量。

2.饮食因素。饮食偏咸，当人体为排出多余盐分，需要消耗更多水分；如果吃了含蛋白质较多的食物，血液渗透压会略有上升，需要额外的水分来把多余蛋白质产生的尿素排出体外，这些时候就需要注意多喝水。

3.身体情况。感冒发烧时，人体会以出汗的形式散失大量水分，因此需要增加饮水量。

白开水最好

中国营养学会推荐，白开水是最符合人体需要的饮用水。美国科学家研究发现，烧开的自来水冷却到25~30℃时，氯含量最低，水的生物活性也有所增加，容易透过细胞膜，能促进机体新陈代谢，增进免疫功能，提高机体抗病能力。

甜饮料、功能性饮料、果汁、浓茶、咖啡等不能完全替代饮水。赵飞虹表示，各种甜饮料、果汁等都是高糖、高热量的饮品，人体需消耗更多水分才能完成代谢，并不能很好地补充水分。功能性饮料、浓茶和咖啡，都含有咖啡因，本身就有利尿作用，也不利于人体补水。

特殊人群喝水有讲究

儿童。《中国居民膳食指南》《中国学龄前儿童平衡膳食宝塔》《中国学龄儿童膳食指南》建议，10岁以下孩子，水的需求量因年龄有所不同：6个月~1岁，每天水总摄入量为900毫升（奶/食物+饮水）；1~2岁，水总摄入量1300毫升（奶/食物+饮水）；2~3岁，饮水量600~700毫升；4~5岁，700~800毫升；5~7岁，800毫升；7~10岁，1000毫升。谷传玲提醒，儿童及时饮水的主动性一般较差，且爱喝甜饮料等，家长要做好监护，及时提醒孩子喝水。

哺乳期妇女。乳汁中90%左右是水，乳汁分泌与每天摄入水量密切相关。哺乳期妇女在保证营养均衡的情况下多喝水，有利于乳汁分泌。谷传玲表示，一般推荐她们比普通女性喝更多水，大约为每天2.1升左右。

老人。老年人容易尿频，如果不经常喝水，容易血液黏稠、血脂高，最终引起一系列代谢性疾病。因此，老年人要勤喝水，饮水量也要相应增加，具体可以根据尿液颜色来判断：如果尿液呈浅黄色，要及时补充250毫升水；如果呈茶色，说明身体缺水比较严重，应喝下500毫升水。

上班族。上班族每天到公司后可以及时补充200毫升水，这有利于促进大脑活跃，工作注意力集中。此外，上班族在室内久坐，容易发胖，餐前半小时喝下200毫升水有利于增加饱腹感，一定程度上减少进食量。

体力劳动者。运动员和户外作业工作者在身体进行大量活动后，需要及时补充水分。赵飞虹建议，这些人群可在进行体力活动前半小时左右适当补水，活动过程中可小口少量补水，活动结束后不急于补水，过一会儿再把水补足，可适当喝点淡盐水。

脾胃差，少喝水

清代医书《四圣心源》中记载：“水谷入胃，脾阳磨化，渣滓下传，而为粪溺，精华上奉，而变气血。”如若脾阳不足（脾阳即脾胃功能），对水的消化吸收作用弱，不能化为气血。脾胃差的人，比如有食欲不振、易恶心呕吐、呃逆频繁、腹胀腹泻、胃脘不适等症状，晨起最好少喝水，以免进一步影响脾胃功能。

肺功能有障碍喝水要当心

中医认为，除了呼吸，肺的另外一个重要作用是“主治节”，包括“通调水道”。“水道”指水液运行的途径，也就是说，肺能调节水液代谢，主要通过肺的宣发和肃降，运用肺气将津液运输到全身各处，也可以促使水液下输于膀胱，保持小便通利。如果肺功能有障碍，比如常胸闷气短、喘息心悸、咳嗽痰多、鼻塞流涕等情况，水液代谢也会很差，乱喝水就会加重症状。

中医认为，肾主水，膀胱主水之气化。肾对调节和维持体内水液平衡起着关键作用。如果肾脏功能出现问题，饮水更要注意，否则会出现水肿、小便不利等。没有饮水需求时，不要强制自己进行饮水，应把身体维持在一个气血平和的状态。

过量喝水，增加负担

不少慢性病人血液黏稠，希望通过多喝水稀释血液，其实，水并不能立刻进入血管。中医认为，人体是一个循环的整体，水的代谢要在各器官组织的协调下完成，如果三焦气化、脏腑转输、气血运行中出现问题，水就无法达到稀释血液的目的，反而增加心肺脾肾的负担。《中国居民膳食指南（2016）》建议，每日饮水量最好保持在1500~1700毫升。

清代名医黄元御说：“气不化水，则郁蒸于上而为痰，水不化气，则停积于下而为饮。大凡阳虚土败，金水堙菀，无不有宿痰留饮之疾。盖痰饮伏留，腐败雍阻，碍气血环周之路，格精神交济之关，诸病皆起，变化无恒。”意指，如果没有阳气，比如阳虚脾虚、肺肾不运，水液会郁积成痰，形成痰饮病。痰饮可堵塞气血运行，导致多种疾病。常过量喝水的人脾肾负担大，衰老速度往往比其他人快，一些慢性病也会比别人来得快、来得多。

中医认为，体内水液积聚还会形成痰浊，痰浊进一步积聚可成为痰核，比如瘰疬、瘿瘤等疾病；或与瘀血互结形成结节、肿块等。临床中，一些囊肿病人因不当饮水导致疗效降低，改变了不当饮水习惯后，疗效会明显提升。

痰饮、痰浊，是中医特有概念，分有形和无形两类。有形、黏稠的叫痰，清稀的为饮。无形的痰饮可引起很多症状，如头晕目眩、恶心呕吐、气短胸闷、心悸或癫狂、昏迷等，但看不到实质的痰和饮。现代医学研究发现，痰浊和身体免疫、高血压、高血脂、冠心病、癌症、哮喘以及精神病等多种疾病有关。

喝水的四个特别提醒

1.短时间内不能大量喝。短时间内大量饮水，会增加机体的排尿量和排汗量，前者使肾脏的负担加重，后者则会使体内的盐分过度丢失，导致电解质紊乱。

2.小便清澈无色说明喝够了。如何判断是不是喝够了水，建议每天观察一下自己的小便颜色：若呈浅柠檬色，说明体内水分处于最佳状态；若小便清澈无色，则应稍微减少水分摄入；若小便呈黄色，则需及时补水。

3.吃大餐前后不宜喝。人的胃部空间有限，如果餐前或餐后大量饮水，会挤占空间，使人产生腹胀、腹痛感，不利胃肠蠕动，导致消化不良。一般情况下，建议饭后半小时再饮水。

4.长时间运动后忌马上喝。运动后马上喝水会导致体内血容量突然增加，加重心脏负担。大量的水贮留在胃中，还会影响膈肌升降，使人出现胸闷、气喘等不适。建议运动后先坐下来休息10分钟后再喝水，给身体一个缓冲时间；同时，每次喝150~200毫升即可，不要一次喝太多。(人民健康网综合自生命时报)

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