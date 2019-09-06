作为我国最常见的恶性肿瘤，肺癌被称为“第一癌症杀手”。2019年全国肿瘤登记中心发布的数据显示，肺癌再次蝉联榜首位置，发病率、死亡率均居榜首，其年新发病例数近80万，死亡人数接近70万。肺癌患者中80%－85％属于非小细胞肺癌，其中ALK阳性非小细胞肺癌是一种比较罕见但非常凶险独特的肺癌亚型，患者平均年龄比较低，大多数患者对化疗药物响应不理想，并伴有复发风险高、脑转移发生率高、预后差等问题。

如何提高肺癌早诊早治，降低肺癌死亡率已成为我国公共卫生的一个重大任务。医学的不断发展，让肺癌的治疗策略越来越丰富。目前，肺癌患者能够选择的治疗方案已涵盖了化疗、靶向药治疗、以PD-1为代表的免疫治疗等。

8月31日 -9月1日，罗氏肺癌创新高峰论坛在上海举行。广东省人民医院终身主任、广东省肺癌研究所名誉所长吴一龙在会上表示，20年来，随着驱动基因的发现，以及包括特罗凯、安维汀、安圣莎等创新药物的问世，中国的肺癌治疗之路正在一步步走向精准诊疗时代。“从广度看，除了过往研究较多的EGFR、ALK靶点之外，近年来ROS1、cMET、BRAF等新靶点也在不断产出成果，为临床治疗提供了新思路；从深度看，以EGFR通路为例，目前第四代药物也已在研究之中。无论深度还是广度，肺癌靶向治疗都取得了非常显著的成绩。”