III期肺癌云海峰会线上召开 PD-L1免疫疗法惠及III期肺癌患者

肺癌持续占据我国恶性肿瘤发病率和死亡率的首位，严重威胁着人们的健康。疫情当前，肺癌患者群体也面对着更为严峻的挑战。近期，国家卫健委办公厅下发《关于加强疫情期间医疗服务管理 满足群众基本就医需求的通知》，提出在科学防控疫情的同时仍要维护合理医疗服务秩序和群众基本就医需求。各方都在持续关注肺癌患者治疗困境，提供更好的解决方案。

2020年2月29日， III期肺癌云海峰会通过网络会议的形式成功召开，来自国内外肿瘤领域的权威专家对III期肺癌的规范化诊疗进行了交流，并就III期肺癌免疫疗法的话题进行了深入探讨。PD-L1免疫抑制剂为中国III期非小细胞肺癌患者带来了创新治疗方案，使得接受铂类药物为基础的化疗同步放疗后未出现疾病进展的不可切除、III期非小细胞肺癌（NSCLC）患者看到了临床治愈的希望。

在疫情当前的特殊时期，此次III期肺癌云海峰会上，阿斯利康宣布将携手爱康国宾，支持公益机构发起的“抗击新型冠状病毒肺炎移动CT筛查公益项目”，用实际行动为疫情的防控提供有力支援，解决疫区医疗资源短缺的燃眉之急。CT 筛查车将配置CT机及AI辅助系统等物联网创新技术，将疫情防控从医院前移至车站、机场、社区、乡村等公共场所，有效阻击疫情蔓延。

阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示：“此次III期肺癌云海峰会的召开有着特殊的意义。疫情当前，我们不仅第一时间将国际领先的创新免疫疗法引进到中国，为广大肺癌患者带来更多希望；同时也积极携手各界伙伴参与到抗疫第一线，大力支持‘抗击新型冠状病毒肺炎移动CT筛查公益项目’，在疫情控制的关键时期助力基层防控。“

肺癌分期分型很重要，III期是关键窗口期

肺癌发病率和死亡率居高不下，是全社会共同面对的问题。肺癌的病期决定患者的预后，而准确的临床分期是制定肺癌治疗方案的重要依据。因此，在治疗前判断患者的分期，选择不同的治疗策略是肺癌诊疗的关键。

据2019年中国癌症中心发布的新一期全国癌症统计数据显示，肺癌患者中约85%为非小细胞肺癌(NSCLC)，其中有1/3在初次确诊时为Ⅲ期非小细胞肺癌(又称局部晚期)。从肿瘤位置来看，III期非小细胞肺癌的肿瘤依然局限在胸腔内，属于局部生长，相较于已经发生远端转移的IV期（又称晚期）而言，III期非小细胞肺癌的治疗以临床治愈为目的，是一个治疗的关键窗口期。

“对肺癌患者而言，III期是最重要的一个分水岭，也是肺癌治疗的关键窗口期。然而过去近30年，针对III期非小细胞肺癌的治疗方式几乎没有进展，标准治疗只有放化疗，没有其他针对性的药物和疗法。随着PD-L1免疫疗法在中国获批上市，III期非小细胞肺癌的治疗取得了突破性进展，给III期非小细胞肺癌患者带来了临床治愈的希望。” 广东省人民医院终身主任、中国胸部肿瘤协作组主席吴一龙教授谈到。

PD-L1免疫治疗，带来III期非小细胞肺癌诊疗新突破

从治疗手段来看，以PD-1抑制剂、PD-L1抑制剂为代表的肿瘤免疫治疗从2014年起进入肿瘤治疗领域，成为继手术、放化疗、靶向治疗后的第四大肿瘤治疗方式，其中，PD-L1免疫抑制剂的出现突破了III期非小细胞肺癌以往的治疗困境。

发表在《新英格兰医学杂志》（NEJM）上的大型III期临床试验PACIFIC研究结果显示，同步放化疗后使用度伐利尤单抗注射液免疫治疗，降低了III期不可切非小细胞肺癌患者近32%的死亡风险，中位无疾病进展生存期（PFS）为16.8个月，延长了中位无疾病进展生存期超过11个月，3年总生存率（OS）更是高达57%，预期5年生存率将超过50%。放化疗后使用度伐利尤单抗注射液的PACIFIC模式被美国NCCN指南列为III期不可切非小细胞肺癌的标准治疗方案。

对此，吴一龙教授认为：“使用度伐利尤单抗注射液巩固治疗在无疾病进展生存期和总生存期方面均展现出统计学和临床意义上的显著改善，改变了以往III期非小细胞肺癌的治疗模式，给III期非小细胞肺癌患者提供了一个新的治疗选择，中国III期非小细胞肺癌迎来了免疫治疗新时代。”