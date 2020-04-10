肺癌是发病率和死亡率增长最快，对人民群众健康和生命威胁最大的恶性肿瘤之一。据统计数据显示，男性肺癌发病率和死亡率均占所有恶性肿瘤的第一位；女性发病率占第二位，死亡率占第一位。肺癌的发病除了遗传因素以外，同“三霾五气”密切相关。周围型肺癌早期无任何临床症状，出现临床症状就诊确诊肺癌时多属局部晚期或晚期，失去了外科手术根治性治疗的最佳时机。所以如何早期发现、早期诊断、早期治疗成了肺癌防控工作的重中之重。

2020年4月15日－21日是第26个全国肿瘤防治宣传周，为助力落实《健康中国2030规划纲要》癌症防治行动，提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民网“人民好医生”客户端联合中国抗癌协会共同开展第26届全国肿瘤防治宣传周系列宣传活动。

在临床中，肺癌的筛查有哪些常用手段，早期肺癌诊断的标准如何？怎样才能确保做到“三早”呢？2020年4月14日（周二）16:00，人民好医生客户端将邀请中国抗癌协会科普部部长、首都医科大学肺癌诊疗中心主任支修益教授进行视频访谈，在线科普“肺癌的筛查与早诊早治”。

专家简介

支修益，首都医科大学宣武医院胸外科首席专家、主任医师，教授，首都医科大学肺癌诊疗中心主任。学术任职：中国抗癌协会科普专委会主任委员，中国胸外科肺癌联盟主席、国家老年肺癌联盟主席、中国肺癌防治联盟副主席、中国互联网医学标准化联盟副主席、北京医学会胸外科分会创始主任委员、中华医学会胸心血管外科学会常委、中国医师协会胸外科医师分会原常务副会长兼总干事、中国医师协会健康传播工作委员会副会长、中国控制吸烟协会副会长兼肺癌防治专委会主任委员、中国癌症基金会控烟与肺癌防治部部长、中国医促会肺癌预防与控制分会主任委员、中国医药教育协会肺癌医学教育委员会主任委员、《中国胸心血管外科临床杂志》副主编，国家卫健委《中国原发性肺癌诊疗规范》专家组组长等。

擅长：肺部小结节诊断和鉴别诊断，肺癌早期诊断，早期肺癌和高龄肺癌微创外科手术，胸腔镜肺切除手术，CT引导下射频消融治疗肺癌和肺癌术后辅助化疗、辅助靶向治疗，晚期肺癌一线二线治疗和多学科综合治疗，以及基于基因检测指导下的肺癌个体化治疗包括靶向药物治疗和免疫治疗。恶性胸膜间皮瘤和恶性胸腔积液多学科综合治疗。

近年来，肺癌已成为中国乃至全球发病率和死亡率最高的恶性肿瘤，是名副其实的“癌症第一杀手”。虽然病因尚不明确，但目前认为吸烟是肺癌最重要的高危因素。

支修益介绍到：“烟草中有七千多种化学物质、几百种有害物质，其中明确的致癌物质有69种。根据每个烟民的吸烟习惯，设定一个吸烟指数：600（如每天吸烟超过20支，连续吸烟超过30年，计算出来的吸烟指数为600。）。超过这个指数的吸烟人群患肺癌的几率要明显高于不吸烟者。”

此外，年龄也是比较重要的因素。“人口老龄化是各种慢性生活方式疾病高发的一个重要背景因素，不仅仅是中国。在全世界范围内都是如此。”

还有不可忽视的环境因素，随着城市的现代化发展，无论是钢铁、煤炭、水泥、化工等工业发展和城市建设，还是汽车尾气、厨房油烟和房屋装修装饰材料等，都会造成室外和室内的空气污染。还有一个重要的致病因素就是心理因素，或者称之为心理污染或“心霾”。这些相关因素会给任何一个慢性生活方式疾病带来负面影响。

专家呼吁：希望通过科普宣传，正确认识和面对疾病、了解肺癌相关的致病因素并远离“三霾五气”，就可以有效降低肺癌的发生。做到早期发现、早期诊断、早期治疗，才能降低它的死亡率。

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