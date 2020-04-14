直播预告：肺癌外科手术新进展

肺癌是全球发病率和死亡率均居首位的恶性癌症疾病。2019年国家癌症中心发布的全国癌症统计数据显示，肺癌在我国同样位居恶性肿瘤发病首位。肺癌的治疗方法中，传统的开胸肺癌根治手术是既往治疗肺癌的标准手术模式，但存在创伤大、术后并发症发生率高以及患者术后生活质量欠佳的缺点。随着现代医学科技的不断进步，应对传统肺癌外科手术弊端的方法也正不断更新。

2020年4月15日－21日是第26个全国肿瘤防治宣传周，为助力落实“健康中国行动”癌症防治行动，提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民网“人民好医生”客户端联合中国抗癌协会开展第26届全国肿瘤防治宣传周系列宣传活动。

2020年4月16日（周四）15:30-16:30，人民好医生客户端邀请到中国控制吸烟协会肺癌防治专委会副主任委员、广东省胸部疾病协会会长、广州呼吸疾病研究所所长何建行进行视频直播访谈，在线分享肺癌外科手术新进展。

专家介绍

何建行，教授，博士研究生导师。广州医科大学第一附属医院院长兼胸外科主任，广州呼吸疾病研究所外科主任。

现任广东省胸心外科学会副主委，中华胸心外科学会胸腔镜学组副组长，广东省微创伤外科学会常委，广州器官移植学会副主委，国际肺癌学会(IASLC)委员，中南六省胸心外科学会委员，中华医学管理学会医疗技术应用委员会(MTA)委员，中华胸心外科学会中青年委员。

擅长疾病

胸外科肺部肿瘤的早期诊断与治疗、晚期慢性阻塞性肺部疾病的治疗。

肺癌有哪些治疗方法？

肺癌最主要的治疗手段包括手术治疗、化疗和放射治疗。

手术治疗是早中期肺癌最主要的治疗手段，通过以手术加辅助治疗的综合治疗方式，切除肿瘤，配合术后康复治疗肺部肿瘤。对于具体的手术方法则根据患者个体情况而定。

放射治疗可以作为早期肺癌不能耐受手术或不愿手术的病人的替代治疗手段。放射治疗是局部晚期肺癌的重要手段之一，局部晚期非小细胞肺癌如果不能手术，可考虑同步放化疗；放疗对于小细胞肺癌的治疗十分关键。而晚期肺癌如果有骨转移或脑转移，有时也要考虑针对骨转移灶和脑转移灶的姑息放疗。

化疗是早中期肺癌的重要辅助治疗手段，常见的有手术前后的化疗，配合放疗的化疗。当然，化疗主要是作为晚期肺癌的姑息治疗手段。

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