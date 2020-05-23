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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

季加孚：人工智能技术助力肿瘤早诊早治

2020年05月23日21:29 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月23日电 2020年5月23日晚，全国政协委员，北京大学肿瘤医院院长季加孚做客由人民网·人民健康主办的 “健康中国人”系列圆桌论坛。在人民健康、人民好医生客户端与中国抗癌协会共同举办的“聚焦肿瘤早诊早治，促进人民健康”专场论坛上，季加孚表示，近些年来，随着科学技术的发展，医疗技术也随之进步，技术的创新和发展，促进了肿瘤筛查、诊断和治疗等方面的进步。通过合理的使用新的医疗技术和设备，可以更好的实现肿瘤的筛查，更精准的进行肿瘤诊断和治疗。

“在肿瘤诊断方面，新技术应用使得肿瘤的诊断更加精确。近几年来，大家耳熟能详的人工智能技术，在肿瘤诊断领域，同样也发挥了很大作用。”季加孚说，“尤其在影像学领域，采用人工智能深度学习方法和神经网络算法，可以让‘机器医生’协助人类医生进行阅读影像学检查结果，通过这些技术可以更细致和精确掌握人类肉眼看不到的信息，帮助我们进行精准诊断。”

对于如何实现胃癌早诊早治季加孚表示，首先应加强以政府为主导的健康宣教。告诉公众胃镜筛查是目前已证实最有效的胃癌二级预防策略，通过筛查手段能够显著提高胃癌患者五年生存率，并有效降低死亡率，这个结论已经在日韩等国家进行了很好的验证与证实。

“另外政府需要关注扩大医保政策。现阶段，胃镜筛查胃癌并未纳入医保范畴，如果老百姓想省钱，通过医保去做胃镜，就要去医院门诊开检查单。”他说，“以北京为例，各医院日常门诊问诊量大，看门诊难，老百姓为避免麻烦，而放弃没病时去防病的打算；如果老百姓选择去体检机构，虽不像看门诊那么麻烦，但是由于没纳入医保，意味着需要老百姓自己花钱，因此又阻碍了一些人想去做胃镜的想法。所以，我想这两方面内容是政府层面需要亟待解决的。”

季加孚表示，从医疗专业技术层面，癌症早诊早治临床操作技术规范化以及人力资源问题亟需解决。“我国人口基数大，如果符合条件的胃癌高危人群都来做胃镜筛查，那目前我国的胃镜医师资源是远不够的。对于胃癌的早诊早治，要考虑当地卫生经济条件发展，因地制宜开展胃癌早诊早治；其次，我国现有胃镜医师诊疗水平参差不齐，由于操作不规范，易造成一定程度漏诊，这就失去了早发现的意义，因此癌症早诊早治临床筛查技术规范化培训尤为重要。”

季加孚认为，公众要主动关注自己身心健康。远离摄入腌制食品、吸烟饮酒、食用隔夜饭菜等行为。与此同时公众需要重视胃癌发生早期信号，例如持续性胃痛、反酸嗳气、恶性呕吐、黑便等。针对胃癌早诊早治，老百姓要摒弃一些传统观念，例如即便发现了也治不好；或者做胃镜嫌麻烦、怕做的过程痛苦等观念，公众要树立起自己是自己健康第一责任人的意识。

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(责编：李轶群、许晓华)


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