为什么粗粮很健康，却不能吃太多？

和精制的米面相比，粗杂粮含有更多的膳食纤维、维生素、矿物质和植物化合物，这样的营养特点，可以帮助降低2型糖尿病、心血管疾病、结直肠癌等疾病的发生风险，同时，也可以帮助我们保持健康的体重，还能防止便秘，这一点对小孩和老年人都特别重要。

但是，现在大家全谷物和粗杂粮总体来说吃得还是比较少的，达不到我们的推荐量。应适当多吃一点全谷物和粗杂粮，做到粗细搭配。

吃多少合适？每天差不多粗杂粮一两到三两，当然也可以吃一两到二两的薯类。

强调一点：我们提倡全谷物和粗杂粮的摄入，并不意味着让大家一顿饭或者一天三顿都是杂粮，这是因为粗杂粮含有较多的草酸，草酸吃得太多就会影响我们钙、铁、锌营养物质的吸收。

另外，粗杂粮的营养特点是含有较多的膳食纤维，膳食纤维吃得太多的话，容易引起胃胀、腹胀，造成胃肠道不适，对消化能力比较弱的老人和孩子不太好，所以提倡适量。

确实，粗杂粮入口比较粗糙，特别是孩子都不愿意吃。所以，这就需要我们家长朋友或者是家里做饭的人能够在烹饪的时候花点心思。

方法一：可以和精制的米面混到一起，不要光用粗杂粮做饭吃，和大米混在一起，比如熬粥，或者做成杂粮米饭，一半用粗杂粮，另一半放上大米，这样做出来的米饭口感相对好一些。

方法二：现代化的炊具可以帮助我们来把粗杂粮打糊，比如豆浆机可以把这些杂粮打到一起做成五谷豆浆或者全谷物米糊，这样可以改善口感。高压锅、电饭煲烹饪八宝粥，这些都能改善口感。

方法三：做的时候也可以加一些芝麻粉、核桃粉，调节口味，这样做出来就会改善粗杂粮的口感，孩子也爱吃，大人吃起来也比较好。

文/刘爱玲

（中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员）