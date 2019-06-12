盛夏清热有妙招 这些食物帮你安然度夏天

编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。

盛夏清热“三方饮”，这3种饮品帮你安然度夏天

夏季养生一定要注重清热降火。下面就为大家介绍几味适合夏季清热解毒的饮品，做法简单，盛夏饮之清热润肺，味道清香宜人。

三鲜饮

取新鲜竹叶、荷叶、薄荷各30克，加水煎煮10分钟后取汁，加入适量蜂蜜代茶饮即可。

薄荷叶中含有薄荷油，用水冲泡后，是天然的降温饮品，能够提神醒脑、清心明目；新鲜竹叶是一味清热的中药，生津利尿；荷叶主治暑热烦渴，二者都是解暑佳品。这道饮品所需的都是新鲜叶子，故名三鲜饮。

做法上，别煮太久，一天喝一小杯，可解暑降火，还能除烦止渴。此外，夏天吃荤腥食物时，将食材用荷叶包裹，不但营养不会流失，荷叶中的生物碱还能调和油腻感。

三仙饮

取金银花10克，土茯苓20克，生蚕豆30克，加水煎煮，一般以蚕豆煮烂为度，饮汁食豆。

土茯苓能够清热解毒以除湿；金银花清热解毒以消肿；蚕豆利湿排毒。

这道饮品尤其适用于伏天好生痱子、疮疖者。但购买金银花时一定到正规药店，切勿买到山寨版的山银花，以免因一字之差，降火变上火。蚕豆用热水泡发以后更易煮烂。

三花饮

顾名思义就是三种花朵做茶饮。野菊花、荷花各10克，茉莉花3克，洗净后以沸水冲泡，加盖稍冷后当茶饮。

野菊花能疏风清热、解毒明目；荷花消渴止烦；茉莉花清热解表、利湿开郁。以这三种花的花朵代茶饮，有消暑解热、芳香开窍，去心胸烦热的作用。

需注意，野菊以色黄无梗、完整、气香、花未全开者为佳。

夏季养心 试试这三道小麦汤

炎炎夏日，想健脾益气，不妨试试这三道与小麦有关的汤水。

甘麦大枣汤

材料：生甘草10克，小麦30克，大枣5~10枚。

做法：先将小麦洗净，然后将净水约500毫升倒入锅中，放入生甘草、小麦和大枣，用小火慢慢熬，煮沸后煎至250毫升左右，去渣，饮汤，吃枣。

功效：养心安神，但舌苔厚腻、痰多者不宜；如果伴有当夜间出汗严重时，则可用浮小麦取代小麦。

小麦石斛淮山鹧鸪汤

材料：小麦30克，石斛20克，新鲜淮山50克，鹧鸪1~2只，瘦肉200克，蜜枣2粒，陈皮、姜适量。

做法： 鹧鸪宰净，连同瘦肉置沸水中稍滚沸；其他材料洗净。汤煲内加入6~8大碗水，水开后将所有材料放入,大火煲开后转文火煲1.5小时，再转大火煲30~45分钟即可。

功效：健脾养心。

浮小麦羊肚汤

材料：浮小麦50～100克，羊肚250～350克。

做法：浮小麦放纱布袋内，扎口；羊肚洗净切块。两味同煮至肚熟，弃药袋，调味。早晚餐服食。

功效：健脾益气止汗。

夏季养生：多吃应季“三鲜”

冰糖樱桃养胃祛湿

天津市第一中心医院营养科副主任医师谭桂军表示，酸甜可口的樱桃可以益脾养胃，祛风驱湿。樱桃富含铁元素和维生素C，适量食用有养颜润肤之效。另外，樱桃中维生素A含量较高，用眼较多者适量吃一些对眼睛很好。

大家可以尝试冰糖樱桃饮。樱桃洗净榨汁，调以冰糖当饮料喝，能养胃，对食欲不振、腹泻也有一定的食疗作用。还可以用鲜樱桃泡酒，对关节疼痛、四肢乏力都有一定效果。注意樱桃性温，阴虚火旺者应少食。

爆炒蒜薹温通活血

河南省中医院针灸科吕沛宛认为，蒜薹是应季蔬菜，有温中下气之效。虽然天热了，但有些人出现腹胀、腹痛等症状，这是胃寒的表现，吃些蒜薹有温补的作用。另外，蒜薹中还含有辣素、大蒜素，有消毒杀菌的作用。

不妨这样吃蒜薹：头天晚上把蒜薹洗净切段，用盐和生姜腌制（可以去辛辣），第二天早上将其爆炒，炒熟一点，适合肠胃功能较弱的人食用。但注意胃炎、胃溃疡或热性体质者不要多吃。

吃黄瓜把清热解暑

天津中医药大学第一附属医院营养科主任李艳玲指出，黄瓜性凉，水分也特足，爽快又清热。但很多人不吃黄瓜把，嫌它口感涩，没水分，其实黄瓜中含有较多的苦味素，尤其是尾部，能降火、开胃，吃的时候可千万别把黄瓜把扔掉了。另外，黄瓜中含有丙醇二酸，能抑制脂肪的吸收，想瘦身的人可以适当多吃些。

切丝或拍黄瓜时很多水分和水溶性维生素会流失掉，而生吃黄瓜营养成分保存最好。注意黄瓜不宜多吃，每天不要超过半斤。

食疗：四个三吃出健康一夏

人在盛夏出汗多、消耗大，要靠饮食养生来弥补。我们推荐“四三”原则。

吃三肉

鸡肉，低脂健脾。俗话说“入暑三伏，一伏一对童子鸡。”夏季炎热，讲究清补，鸡肉温中健脾、补气补血，脂肪含量相对较少，却含有大量易于消化的蛋白质，最适合夏季食用。鸡肉最好清炖，炖好后将鸡汤上层的油撇掉，吃肉喝汤。在阴雨绵绵的南方地区，可加入生姜、红枣等一起炖，因为姜能开胃、健胃，红枣补脾，对健康有益。

鸭肉，清补佳品。中医认为，鸭肉性偏凉，常吃可消暑滋阴、健脾化湿、补益虚损，是夏季清补佳品。鸭肉的蛋白质含量也较高，脂肪含量略高于鸡肉，不饱和脂肪酸的含量高于畜肉。酸萝卜老鸭汤、腐竹烧鸭、山药炖鸭都不错。

瘦猪肉，含铁大户。猪肉是中国人最常食用的肉类，夏季餐桌上自然也少不了。瘦肉不仅脂肪含量较五花肉和肥肉低，而且含有大量优质蛋白和矿物质。作为红肉，瘦猪肉中含有丰富的铁，能有效改善缺铁性贫血。瘦猪肉除了可与青椒、辣椒、青菜等一起炒着吃，还可以煲汤，比如用虫草花、沙参、百合等煲汤，清补效果好。

喝三汤

蔬菜汤，补充矿物质。夏季出汗会造成人体矿物质流失，不妨喝些蔬菜汤，补充水分和丢失的矿物质。比如，萝卜汤、菠菜鸡蛋汤、白菜豆腐汤都是不错的选择。烹饪时少放油和盐，蔬菜的分量适当多一些。需要提醒的是，一定要吃菜喝汤，光喝汤是难以补足营养的。

米汤，促进食欲。夏季食欲差，可以喝点稀米汤，能促进消化系统运作。但精米汤营养单一，缺乏多种维生素，不妨加入小米、燕麦、薏米等粗粮或豆类，也可以加点枸杞、红枣等，不仅口味更佳，还能补充B族维生素及膳食纤维。

绿豆汤，止渴消暑。夏季每个家庭都少不了绿豆汤。绿豆味甘性寒，能清热解暑、利尿消肿，特别适合缓解炎夏之苦。煮绿豆汤可加入荷叶、百合等，喝汤吃豆皮，能消热疮、止痱子。

食三瓜

苦瓜，解热祛暑。苦瓜算得上炎夏第一瓜，味苦性凉，有利于消化，可清热泻火。而且，热量低，有助于减重。其所含的苦瓜皂苷有类似胰岛素的作用，还能降低甘油三酯和坏胆固醇的水平。不习惯吃苦瓜的人，可以用开水焯一下，能去除苦味。

丝瓜，清热化痰。丝瓜因性味苦甘，清凉微寒，具有清热化痰，凉血解毒，解暑除烦的功效。丝瓜的肉质鲜嫩，做汤、炒肉均可。

冬瓜，利尿消肿。冬瓜味甘性微寒，有消暑解热、利尿消肿等作用，是一种极好的药食兼用食材。其含水量较高，富含矿物质和维生素，能有效补充夏日流失的水分及营养素，帮助人们度过湿热难耐的日子。推荐一道冬瓜薏米煲鸭子，味道鲜美，一般人群均可食用。

用三笋

竹笋，去积食。笋类是中国人的传统佳肴，其中竹笋的膳食纤维、B族维生素等营养素含量丰富，能去积食、防便秘。竹笋味香质脆，能清热消痰，适合夏季食用。拌笋丝、竹笋鸡汤都是不错的做法。

莴笋，消水肿。莴笋略苦，但味道清新，有助于刺激消化酶的分泌，增进食欲。莴笋含钾量较高，能消除水肿。莴笋可以凉拌、烧、炒，还能加工成酱菜、泡菜。

芦笋，抗疲劳。芦笋的各类营养物质搭配合理，尤其是氨基酸比例恰当，对夏季容易出现的慢性疲劳有改善功效。芦笋中水溶性维生素较丰富，不适宜过度烹煮，最好焯水后清炒或凉拌。

（本文综合：人民健康网、广州日报、生命时报）

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