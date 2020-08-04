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盛夏养心，解决“心理中暑”

2020年08月04日07:59 来源：羊城晚报

　　盛夏酷暑，不少人常常莫名其妙地失眠，感到困倦、情绪烦躁、爱发脾气、心情低落、闷热不安等。这很可能是“心理中暑”了。这时要使自己平静下来，注意养心，以防心火内生。

　　广东省人民医院中医科副主任医师林举择表示，夏季是心脏病的高发期，中医认为“心与夏气相通应”，心的阳气在夏季最为旺盛，所以夏季更要注意养心。夏季养生还需注意在精神上做好调摄，切忌大悲大喜，以免以热助热，火上加油。这时夏至之后的养生不妨适当吃点“苦”。林举择为读者推荐一款略带点苦味，发挥解暑祛湿、除烦安神，补益心脾食疗作用的节气养生汤，适合现时暑热难耐，出现心神不宁，心烦失眠等病症的人群多饮用。

　　木耳苦瓜咸蛋滚鸡心汤

　　【材料】干品黑木耳30克，苦瓜500克，咸蛋1个，鸡心500克，猪瘦肉200克，生姜3片。

　　【制作】各材料清洗干净。黑木耳洗净后泡发备用；苦瓜洗净，去瓤核，切为厚块；咸蛋去壳切小块；猪瘦肉切片飞水；鸡心对半切开飞水备用。起油镬，放入生姜片、猪瘦肉片和鸡心爆炒片刻，再加入清水2000毫升左右（约8碗水分量）煮至沸腾，之后依次放入黑木耳、苦瓜片和咸蛋粒滚至熟，出锅前加适量食盐调味即可温服。因咸蛋本身有咸味，下盐前要先试味，以免汤味太咸。这是3-4人分量。

　　【功效】消暑祛湿，清心除烦。（羊城晚报记者 林清清）

(责编：许晓华、李轶群)


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