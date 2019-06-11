防感冒按哪？熬夜伤怎么降？中医帮你调

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

熬夜伤怎么降？中医教你做好四件事

动：忙里偷闲舒筋活血

夜班时，可以忙里偷闲做几个简单的动作，舒展筋骨，条畅气血。

【推荐动作】

背后手扣手 拉伸、锻炼、放松颈部、肩部、背部肌肉，缓解颈肩背部的僵硬疼痛。适合电脑一族。每次扣手后坚持20秒，两边各做5次。

金鸡独立 锻炼平衡能力，并有引气血下行，疏通经络的作用。直立，放松膝盖和脚踝，全身力量放在左脚上，抬起右脚，足心放在左膝盖内侧，双手合十于胸前。先睁眼做，保持10秒钟，然后换脚，循序渐进，直至1分钟，习惯睁眼做后，慢慢训练闭眼做。做完后拍打放松膝盖。

深蹲 能强健心肺功能，锻炼下肢肌肉。深蹲注意事项：下蹲时深吸气，缓慢屈双膝，下蹲，到大腿平行于地面，膝关节不要超过脚尖，让背部保持笔直，或微微前倾。

吃：熬夜的人群吃什么?

简单来说，就是富含蛋白质维生素的食物。从中医角度来说，熬夜容易伤阴生虚火，所以，应该多吃滋阴润燥的食物。

需要熬夜时，晚餐应该吃富含B族维生素和蛋白质的食物，如动物的肝脏、瘦肉、牛奶、鱼类、豆制品、绿色蔬菜、水果等。如果要吃宵夜，推荐全麦面包，各种粥类。少吃高糖高盐的甜食、饼干、西式快餐等食物。

【推荐食物】

百合燕麦粥 百合性味甘寒，可养心润肺，清热生津，适合熬夜虚火旺的人，燕麦能补养心脾，有降血脂、降血糖的作用，而且燕麦富含膳食纤维，可以促进胃肠蠕动，防止便秘的发生。

杂豆浆 可以用黄豆、绿豆、赤小豆、花生等泡4到6小时后，打出杂豆豆浆。豆浆富含蛋白质，可以清热滋阴，养胃润肠，适合熬夜的人群服用。

喝：茶与咖啡哪个更合适?

可能有的人会纠结，熬夜的时候，茶与咖啡，哪个更合适?我今天就明确告诉您，喝茶更适合。喝咖啡容易导致钙质流失，还有B族维生素的损失，而身体缺乏B族维生素的话，更会觉得疲乏困倦、头昏脑涨。

【推荐食物】

绿茶 喝绿茶能提神醒脑，清热解毒，而且茶叶中还有抗辐射的成分，对于盯着电脑熬夜的上班族大有裨益。

枸杞菊花茶 有一句话叫枸杞与菊花，天生是一家。枸杞滋补肝肾、益精明目，菊花能养肝阴、平肝阳、清肝火，熬夜容易伤阴上火，枸杞滋补肝肾阴血，菊花可以清热养阴，对于熬夜的人真是适合。

可能的话，熬夜的人可以喝点蔬菜汁或者水果汁，既能养阴，又能润肠通便，防止因为熬夜上火引起的便秘。

护：熬夜后皮肤晦暗怎么办？

晦暗怎么办?好多需要熬夜的人群会抱怨，熬夜后皮肤干燥、粗糙、晦暗无光，弹性差。因为熬夜时，皮肤会出现水分和养分的过度流失，所以晚餐时要补充含维生素和胶原蛋白的食物，利于皮肤恢复弹性和光泽，晚餐不吃辛辣食物、戒烟酒。

需提醒的是，熬夜过后不能倒头就睡，应先清洁皮肤，涂上保湿霜再睡，否则不利于皮肤的恢复，眼部也容易出现细纹。如果熬夜后眼睛周围浮肿，有黑眼圈，可以用湿的茶叶包敷眼周，用来消除眼部浮肿，淡化黑眼圈。

【推荐方法】

贴敷面膜 补胶原蛋白除了食疗以外，贴敷胶原蛋白面膜是比较好的方法。因其含有丰富有益氨基酸，能为皮肤提供养分，提高皮肤自身免疫力，营养肌肤，平复皱纹，清污垢、粉刺。【详细】

各种睡不好 中医帮你调

入睡困难多因“火”。这里的火分实火和虚火。实火多因突发事件引起，因心肝火盛导致，表现为入睡困难或彻夜难眠，心烦急躁、焦虑易怒、面红口苦、大便干等。1.轻症者可进行20~30分钟左右的快步走或小跑，以全身微微出汗为佳，放松治疗有助减轻应激、紧张和焦虑，失眠状况也会随之改善。2.也可睡前按摩太冲穴（位于足背侧，第一、二跖骨结合部之前凹陷处）1小时，此穴为肝经的腧穴、原穴，有舒肝气、调畅气血的作用。具体方法是：取坐位，用手拇指的指腹沿足趾、次趾甲缝向上移压，按压时有酸胀感。如果按上去感觉较痛，说明患者肝经气盛，容易生气，可按压与指揉结合。3.重者可在睡前1小时饮用莲子肉10克、莲子心5克、炒酸枣仁10克、夏枯草10克（年轻女性可用黄芩叶10克代夏枯草）泡的茶水100毫升，可清肝火、安心神。

虚火多因病久或心肝肾阴虚所致，表现为入睡困难、口干心悸心烦、腰酸软、手足发热等。1.轻症可给予静心和放松缓解。选八段锦、站桩或慢走中的任一种活动，每天练习一次，每次30分钟，可使肌肉、心情放松，调补五脏、协调阴阳。2.睡前1小时饮用莲子肉10克、百合10克、炒酸枣仁10克、炒柏子仁10克泡的茶水100毫升，以滋心安神。3.睡前半小时，用夜交藤15克、黄芩叶10克、肉桂2克煮的热水泡脚，并自揉涌泉穴10分钟。

睡眠轻浅多因“虚”。思虑过度、暗耗心血，久病或老年肾精不足，易致睡眠轻浅易惊醒。调理方法有：1.下午以后避免食用易引起兴奋的物质（如酒精、咖啡、浓茶等），夜间卧室环境应安静、舒适，保持温度适宜。2.睡前1小时饮用桂圆肉10克、紫灵芝10克、炒酸枣仁10克、炒柏子仁10克泡的茶水100毫升，补肾益心安神。3.睡前半小时，用夜交藤15克、红花3克、肉桂2克煮的热水泡脚15分钟。

易醒多梦“心肾衰”。中医认为，晚上睡眠多梦易醒，早上黑眼圈、眼袋明显，这些都是心肾衰弱的表现。这里推荐一款代茶饮，建议每天睡前坚持服用，一段时间后就能看到明显改善。取紫灵芝10克、炒酸枣仁10克、百合10克一起冲泡，睡前饮用100毫升即可，补肾益心的效果非常好。症状重者可配合使用夜交藤15克、黄连6克、肉桂2克、丹参10克煮水，在临睡前半小时泡脚。

醒后疲惫多痰湿。中医认为，醒后疲劳是湿气重导致的，湿气重会造成身体淤堵，脾脏受损，多余的湿气聚集让人四肢沉重、疲劳、失眠，尤其是肥胖人群。食用健脾、祛湿食物能改善睡眠。可用荷叶10克，冬瓜皮、生苡仁各15克一起煲汤或煮粥，也可用陈皮5克、玫瑰花5克泡茶饮用，睡前1小时喝50毫升。痰湿多由脾胃化生，腹部为脾肝肾及六腑所居，按摩腹脐，可以健脾除痰瘀。具体方法是：夜间入睡前（排空小便）和早上起床前，取仰卧位，双膝屈曲，全身放松。可双手放胁肋，手掌轻轻向下推6次；左手按在腹部，手心对着腹部，右手叠放在左手上，分别顺时针方向轻轻摩上腹（摩胃脘）、脐部（摩脐）各6次，每天坚持做。【详细】

多按海字穴 皮肤气色好

中医认为，血虚、经脉不通导致瘀血内停，心血不能畅达皮肤颜面，营养肌肤，是雀斑产生的主要原因。日常除了注意良好的饮食、不熬夜以及保持良好的情绪外，按摩一些带“海”字的穴位，可使气血和畅，皮肤气色越来越好。

1.气海穴。此穴位于人体下腹部，前正中线上，当脐中下1.5寸。按揉此穴还可防治腹部胀痛、消化不良、便秘、月经不调、痛经等病症，但孕妇要慎用。2.少海穴。此穴位于人体肘横纹内侧端与肱骨内上髁连线的中点处。3.血海穴。血海穴为人体足太阴脾经上的重要穴道之一，能引血归经，令气色如花。用掌心盖住膝盖骨，手掌自然张开，大拇指端下面便是此穴。4.照海穴。此穴位于人体的内髁尖正下方凹陷处。常按揉此穴，可清热泻火、养颜护肤。

以上穴位每天坚持点揉2~5分钟，力量不宜过大，以感到酸麻胀为宜。【详细】

防感冒 常揉天宗穴

中医学认为，“正气内存，邪不可干”。若人体阳气不足、人体抵抗力下降，往往容易因季节天气变化而导致鼻塞流涕、咽痛咳嗽等感冒症状。增强抵抗力，防患于未然，不妨也按按天宗穴!

它是手太阳小肠经腧穴，具有疏风解表、行气通络的作用。《医宗金鉴》一书提出“太阳主表，为一身之外藩”，即太阳经的阳气走于体表，为保护人体的藩篱。而且，手太阳小肠经与“阳脉之海”的督脉相交，同为阳气偏盛的经脉。天宗穴在胸背部，与心肺相近，又是阳气聚集之处。因此要温补阳气、疏风解表以防治季节变化引起的感冒，不妨用用天宗穴!

在肩胛部，冈下窝中央凹陷处(肩胛上1/3处可扪及一斜向内下的骨性突出，为肩胛冈，其下即为冈下窝)，约平第4胸椎即是它的位置。按摩时将拇指置于穴位上，其余四指于肩部固定;拇指适度用力按揉，以感觉酸胀为度。每次按揉约2~3分钟，1~2次/日。也可使用艾条悬灸。将艾条点燃后，置于距离穴位皮肤约3~5厘米处悬灸，每次艾灸约20分钟，1~2次/日。【详细】

咬舌锻炼，健脾益脑

中医认为，舌与脏腑密切相关，舌尖属心、舌边属脾、舌根属肾、舌两旁属肝脏、舌中心属胃。经常活动舌头，能预防衰老、刺激唾液腺分泌，唾液增加不但有利人体改善脾胃消化、吸收功能，还能袪除口干、口苦、口臭。饭菜口感变香了，食欲增加了，营养改善吸收了，自然有利于老年人慢病恢复和免疫力的提高。

舌中和舌边为脾胃反射区，脾为后天之本，气血生化之源。脾胃功能健运，则气血旺盛；反之，脾失健运，气血津液不足，则精神萎靡、面色淡白、萎黄不泽。咬舌能刺激涎腺分泌增加、滋润肠胃。年老舌僵，牙齿与舌头协调不好的人，常常频咬舌头及运舌，能大大改善这种不协调，古代医学家对此方法非常推崇。

舌头是大脑的先行器官，舌神经连接着大脑，当人体出现衰老时，最显著的变化就是舌头不灵活。因此，经常咬舌还可间接对大脑进行刺激，防止大脑萎缩。

咬舌的方法：口唇轻闭，上下牙齿从舌尖向舌根处轻咬移动，以够不着为止。咬舌动作要轻，以不疼痛为度，每天做2次（清晨起床洗漱完毕、晚上就寝前）即可。运舌也是一种很好的锻炼方式。具体方法：舌体在舌根的带动下，在口腔内上下左右来回运转30次左右，等唾液增多时鼓漱5~10下，分3次咽下。【详细】

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