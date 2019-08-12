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经常熬夜，湿气入侵

单祺雯

2019年08月12日08:23 来源：人民网-生命时报

中国中医科学院针灸医院副主任医师 董 峰

体内湿气太重有损身体健康，可你是否意识到，伤身的“湿邪”竟是生活中一些不经意的习惯所导致的。今天来谈谈引发体内湿气的自身原因之三——不良习惯。

熬夜。现在是“全民熬夜”时代，学习、工作、娱乐让人不由自主地睡得很晚。中医学认为，人卧则血归于肝，如果到了休息时间还不睡觉，肝脏会继续工作代谢，得不到休息。长期以往，肝脏会受到伤害，使人出现一系列不适症状。这也是为何经常熬夜的人会有头昏脑涨、眼睛干涩胀痛、爱长吁短叹等表现，这些信号都说明体内已经肝胆湿热了。另外，熬夜要用眼，“肝主目”，更加剧了肝脏负担，容易引起肝胆代谢紊乱，诱发肝胆湿毒。

酗酒。这是使体内生湿和加重“湿毒”的关键因素，从中医上讲，酒可以助湿邪入侵。日常生活中，尽量少喝甚至不喝酒，千万不要酗酒或一次喝得酩酊大醉。

运动少。运动少的人，常会出现身体沉重、四肢无力等湿气重的表现。越是不爱运动，体内瘀积的湿气就会越多。此外，久坐也是运动少的“隐形”表现。长期坐着不动，没有体力消耗，机体代谢就会变慢，身体的运化能力随之受到影响，活动不足导致阳虚，容易给身体招来湿气。这些人群日常会有乏力、失眠、记忆力下降等表现。建议大家平时动起来，推荐跑步、健走、游泳等有氧运动，适当排汗可加速机体“排湿”。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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