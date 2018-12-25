为什么胖人更易得癌？7个规则降低患癌风险

编者按：“身体健康是革命的本钱”，但是，在繁忙的生活中，大家往往是忙于工作，急于应酬，却忽略了身体健康这块风水宝地。其实，平时稍加注意，提早预防，健康就在我们身边。人民健康网推出《“健”识早知道》专栏，专为你收集整理平时忽略的健康知识，做您的健康智库，同您一起将健康进行到底！

为何胖人更易得癌

肥胖就是体内脂肪积聚过多。一般认为，肥胖的危害主要体现在易患糖尿病、高血压、血脂异常、冠心病、脑卒中等心脑血管疾病，以及脂肪肝、睡眠呼吸暂停综合征、高尿酸血症、骨关节病等。如今越来越多的研究证实，肥胖会增加罹患癌症的风险。

为什么肥胖人群更易得癌？这或许可以从胰岛素抵抗来解释。由于脂肪组织分泌的瘦素、TNF-α及游离脂肪酸，都会导致机体发生胰岛素抵抗，所以肥胖人群大多存在这一问题。他们体内的胰岛素靶器官对胰岛素的敏感性下降，以致身体误以为胰岛素分泌不足，无法满足基本的生理代谢功能。在这种情况下，胰岛素分泌量就会增加，最终导致高胰岛素血症。而高胰岛素血症在恶性肿瘤的发生、发展中发挥着重要作用。比如，胰岛素可以直接促进肿瘤细胞增殖、分化，也可以通过一系列化学反应，增强胰岛素样生长因子的活性，进而促进肿瘤细胞的生长。不仅如此，肿瘤组织还能进一步加重胰岛素抵抗，形成恶性循环。

从这个角度说，肥胖人群应当主动减重，降低胰岛素抵抗，进而达到预防癌症的目的。 【详细】

七规则降低患癌风险

美国癌症协会前不久发布了“癌症一级预防计划”指出，大部分癌症可以预防，很多危险因素是可控的，并呼吁各界携手推进癌症防控大计。

1.戒烟，防癌第一要务。“癌症一级预防”的第一项措施即“戒烟”，并强调“戒烟对任何年龄段的人都有益”。统计发现，1991年以来，美国癌症死亡率降低26%，其中一半以上归因于吸烟率的下降。报告明确指出，烟草及烟草制品是导致癌症的首要危险因素，尤其是肺癌。国际癌症研究机构认定烟草（包括二手烟）中所含的致癌物质有70种多种。

2.限酒，能不喝就不喝。早在1987年，国际癌症研究机构将酒精归为致癌物。酒精致癌，主要是通过乙醇的代谢产物乙醛，乙醛是一种致癌物，它会导致DNA和蛋白质损伤、抑制DNA修复、改变代谢效应、升高激素水平等，进而诱发癌症。

3.控体重，肥胖也会致癌。计划指出，超重肥胖与多种癌症发病密切相关，如食管癌、胃癌、肝癌、肾癌、肠癌等。通过调整饮食结构、增加体育运动可以扭转体脂过高的趋势，是癌症初级预防的有效措施。计划同时指出，蔬菜和水果中含有大量防癌物质，包括维生素、植物化学物质和膳食纤维；加工肉类（如烧烤、熏肉、香肠等）被列为致癌物质，主要是导致结直肠癌风险增加。建议多吃果蔬，限制加工肉类摄入。除了饮食，适当的有氧运动必不可少。

4.防感染，消除病原体。病原体通过直接、间接或慢性的免疫刺激效应致癌。据临床统计，目前共有11种病原体被国际癌症研究机构认定为有致癌性，具体包括：幽门螺杆菌（诱发胃癌）、乙肝病毒（即HBV，诱发肝癌）、丙肝病毒（诱发肝癌）、人乳头状瘤病毒（即HPV，诱发宫颈癌、阴道癌、肛门癌）、EB病毒（诱发霍奇金淋巴瘤、鼻咽癌等）、人类免疫缺陷病毒（诱发T细胞淋巴瘤）等。

5.防晒，紫外线会诱发皮肤癌。太阳光对人体健康是一把双刃剑。短时间晒太阳对健康有益，可增加体内维生素Ｄ含量，但如果晒的时间太长（阳光强烈时在1小时以上），则会增加皮肤癌发病风险。计划指出，紫外线通过导致DNA损伤及人体其他免疫抑制而致癌。

6.防辐射，做CT要当心。医用电离辐射通过导致DNA损伤而致癌，是导致多种癌症的危险因素，计划呼吁医生不要滥用CT检查。专家说，在医院的常规检查中，B超、磁共振（MRI）是非电离辐射检查手段，而 X光和 CT 检查，则会产生电离辐射，尤其以CT扫描所产生的辐射剂量最高，远超过常规X光检查，过度使用易引发癌症。

7.警惕装修污染。根据国际癌症研究机构2012年发布的《室内空气质量指南》，苯、甲醛和放射性氡等物质是室内空气的主要污染物，这些都是强致癌物，会通过破坏呼吸道上皮细胞中的DNA而致癌。有明确的研究显示，室内氡暴露浓度增高会增加罹患肺癌的风险；苯系物则是诱发白血病的元凶之一。 【详细】

早起的人少得乳腺癌

一项最新研究表明，喜欢早起的女性，罹患乳腺癌的风险更小。

为调查睡眠特征与乳腺癌风险的相关性，英国国家癌症研究所乳腺临床研究团队对两大数据库中涉及的40.9万多名妇女的相关数据进行梳理。研究人员对比后发现，与经常熬夜的“夜猫子型”女性相比，习惯早起的“百灵鸟型”女性罹患乳腺癌的风险会降低40%。研究数据还表明，每晚睡眠时间超过7~8小时的女性，每多睡1小时，乳腺癌风险会增加20%。

新研究负责人、英国布里斯托大学研究员、癌症流行病学专家丽贝卡·里奇蒙德博士表示，早起女性少得乳癌的一种可能解释是，早起者通常晚上睡得早，因而精力更充沛。相比之下，晚上精神的夜猫子型女性更容易出现睡眠紊乱，进而增加癌症风险。另外可能原因是，晚睡会影响女性生物钟，进而增加患癌风险。这与早期一些研究的结果不谋而合，即夜班族和那些经常在夜间接受人工光照的人，癌症发病率更高。

里奇蒙德博士说，新研究提示女性，改善睡眠习惯未必能百分百避免乳腺癌风险，但不改变不良的睡眠习惯，患癌风险肯定更大。 【详细】

肝功能正常也会得肝癌

常会有人问“医生，我肝功能正常，怎么还会得癌症呢?”肝功能正常，仅仅代表抽血时肝脏细胞没有发生炎症，没有出现坏死，但是有可能肝脏已经硬化了，又或者肝脏以前曾经有过炎症，但抽血时炎症已经停止了。

而在肝癌早期或中期，只有癌细胞周围的肝组织会受到压迫或侵犯，转氨酶也可能只是出现轻度升高，甚至还可能是正常的，所以，在临床上或者门诊过程中医生会反复地跟患者说，对于检验单，应该将各个方面、各个指标综合起来，整体地去分析、评估病情，而不能死盯着某一个指标不放。

肝胆肿瘤科主任宋天强教授介绍，就像乙肝，是肝癌的重要因素之一，而乙肝人肝功能大多数是正常的。乙肝病毒潜伏期长，携带者检查肝功能指标，如果本身肝脏处于免疫耐受期，肝脏的基础条件较好，没有显著的肝脏损伤，肝功能检测结果显示即为正常，但不能发现肝本身已有病毒感染的炎症迹象。肝功能相关指标只是肝脏损伤的“结果”，并不能反映造成肝脏损伤的“原因”。 【详细】

癌症早期的蛛丝马迹 专家教你辨识

发热

当排除了感染、自身免疫性疾病等病因无法解释的时候，应该高度警惕肿瘤存在的可能。肿瘤引起发热是因为肿瘤细胞通常是快速生长的细胞，快速生长的组织代谢活动较强，往往使得局部乃至全身的体温升高。还有就是在肿瘤早期，人体免疫系统常能识别肿瘤细胞并起到一定的清除作用，免疫系统的活动也会引起体温的升高；某些肿瘤可能引起免疫功能降低，同时合并感染性发热。

肿瘤所导致的发热往往发生在一天中的固定时间，通常不超过38.5℃，除急性白血病等几种血液系统疾病外，极少为高热。

持续心跳快与呼吸加速

在能满足人体正常需要的情况下，成人心率通常不会超过90次/分，呼吸也不会超过20次/分。若呼吸和心率持续性超过正常值，表示以正常频率工作的心、肺已经难以满足人体供氧需要，或者相应器官受到了外源性刺激。肿瘤生长的过程中需要摄取大量的营养物质，从而导致正常组织相对缺少这些物质，机体就必须通过增加心率和呼吸频率以满足需要。

另外，甲状腺癌、肾上腺癌等一些特殊的具有内分泌作用的肿瘤，在大量生长的同时还分泌特定的激素，也会引起心跳与呼吸加速。当肿瘤压迫周围血管乃至中心血管时，还可以引起心悸。

血压持续升高

由肿瘤引发的高血压属于继发性高血压，但临床上只有少数几种肿瘤会引发高血压症状，通常查找高血压病因，也需进行鉴别诊断。

非生命体征早期全身症状

非生命体征的全身症状是指除去基本的生命体征，不局限于某一局部的症状。由于这些症状往往显著，易于观察，常为许多肿瘤患者就诊时的首发症状。

精神与意识状态的变化

常见于中枢神经系统肿瘤，可表现为精神行为的异常变化和意识状态的异常，典型的肿瘤导致的精神神经异常有谵妄、嗜睡和妄想。如果没有颅脑外伤病史的成人中出现癫痫发作时肌肉抽搐导致的意识丧失、突然倒地、身体发硬和四肢抽搐，还伴有口唇发紫、口吐白沫和呼吸不规律，甚至出现咬伤舌头、大小便失禁等，应高度警惕肿瘤的可能。

感觉异常

眩晕、耳鸣和复视等感觉异常通常与神经系统的病变有关，这些症状的产生往往与肿瘤侵犯神经系统有关。患者可能会感觉到自身和周围事物似乎不停地旋转，并出现站立不稳、要晕倒的状况，这种头晕也就是医学上所称的眩晕，多见于老人，尤其是有心脑血管病史的人群。

体重和体形的变化

对于预警肿瘤比较有意义的是体重减轻。因为肿瘤在快速增长过程中，需要摄取大量供能物质，从而使得人体绝大多数正常组织营养物质摄取不足、蛋白质合成减少；其次，肿瘤往往引起体重增加或特定激素分泌等，蛋白质分解和脂肪的分解利用增强，这样使得肌肉、脂肪的体积变小，质量减轻，从而引起体重减轻与消瘦。

人的体重并不恒定，因此，若体重变化>之前体重的5%-10%，在排除其他因素的情况下，应高度怀疑肿瘤的早期症状，注意排査肿瘤。

盗汗

盗汗是一个古老的中医诊断用语，即指睡眠时流汗，醒时汗止。除去少数确实存在分泌扰乱神经内分泌系统物质的肿瘤外，肿瘤在早期导致盗汗的机理并未被确切阐明，但盗汗也是肿瘤患者一个常见的早期即发生的症状，淋巴瘤患者通常可伴有盗汗。

乏力

乏力是一种常见的症状，例如平时可以上3层楼，现在上1层楼即感气喘、双腿发软等。如果没有天气变化、进食减少或糖尿病等基础疾病作为诱因，出现乏力的症状时应该加以重视。

大小便异常

大小便的性状异常、习惯改变、排便不适等往往提示泌尿系统或消化系统乃至全身的病变。小便的性状异常，如许多泌尿系肿瘤及泌尿系的非肿瘤病变患者可出现明显的血尿，对于无痛性血尿尤其应引起注意。

此外，肿瘤压迫泌尿道还可引起各种尿路症状，如尿线变细、排尿疼痛等。而大便性状与习惯的改变是典型的肠道肿瘤的早期症状，如次数明显增多或减少，排便时间明显缩短或延长等。比如肿瘤压迫肠腔，使得大便形状变细；肿瘤在生长时还容易发生出血、坏死等症状，表现为大便带血或解黑便等症状。 【详细】

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