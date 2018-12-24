1961年5月，时任美国总统肯尼迪向全世界宣布实施登月计划，8年后的1969年7月21日，“阿波罗11号”飞船载着3名宇航员成功登上月球。不久之后的1971年，尼克松提出要打赢“抗癌战争”，然而40多年过去了，人们至今依然“谈癌色变”。2016年，时任美国总统奥巴马再提“癌症登月计划”，期望人类能像当年征服月球一样攻克癌症。然而，登月易，抗癌难。更为严峻的是，癌症作为一种不治之症，正慢慢成为常见病和多发病，与此同时，仍没有一种癌症能被彻底根治。

尽管距离彻底治愈癌症还有很长的路要走，人类面对癌症并非无所作为。美国癌症协会前不久发布了“癌症一级预防计划”（以下简称计划）指出，大部分癌症可以预防，很多危险因素是可控的，并呼吁各界携手推进癌症防控大计。南方医科大学肿瘤中心主任罗荣城十分认同这一建议，他说：“癌症的一级预防在临床实践中非常重要，尤其是对于有家族史、既往不良嗜好等高危因素者，更应多加注意。”该计划对每种可预防性危险因素的致癌机制进行了阐述，主要有以下7个：

1.戒烟，防癌第一要务。“癌症一级预防”的第一项措施即“戒烟”，并强调“戒烟对任何年龄段的人都有益”。统计发现，1991年以来，美国癌症死亡率降低26%，其中一半以上归因于吸烟率的下降。报告明确指出，烟草及烟草制品是导致癌症的首要危险因素，尤其是肺癌。国际癌症研究机构认定烟草（包括二手烟）中所含的致癌物质有70种多种。

罗荣城表示：“吸烟可导致口腔黏膜病变、增加肺部肿瘤发生率已是不争的事实。近年流行病学调查显示，长期吸烟可能是促发自身免疫病的危险因素之一。”

我国也在大力推行控烟行动，但仍是世界上吸烟者最多的国家。资料显示，我国现有烟民人数达3.5亿，占全世界烟民总数的1/3，被动吸烟人数高达5.4亿。相对于我国庞大的吸烟人群，控烟行动任重道远。

2.限酒，能不喝就不喝。早在1987年，国际癌症研究机构将酒精归为致癌物。酒精致癌，主要是通过乙醇的代谢产物乙醛，乙醛是一种致癌物，它会导致DNA和蛋白质损伤、抑制DNA修复、改变代谢效应、升高激素水平等，进而诱发癌症。

此外，有些酒类在生产过程中也可产生致癌成分。酒精至少是7种癌症（口腔癌、咽癌、喉癌、食管癌、肝癌、大肠癌、乳腺癌）的危险因素。来自世界癌症基金研究会的数据显示，每天饮酒量超过两个单位时（以125毫升、酒精浓度为8%的酒为一个单位），患肠癌的几率增加18%，患肺癌的几率增加20%。

然而，我国公众对饮酒危害的认知并不够。世界卫生组织的报告指出，中国人均酒精消费量从2005年的4.1升增长到2016年的7.2升，几乎翻了一倍；中国人终身戒酒率却从2005年的50.9%下降到2016年的42.1%。研究显示，戒酒20年后，患这些恶性肿瘤的风险将大大降低，与从不喝酒的人相差无几。建议限制饮酒或戒酒。

3.控体重，肥胖也会致癌。计划指出，超重肥胖与多种癌症发病密切相关，如食管癌、胃癌、肝癌、肾癌、肠癌等。通过调整饮食结构、增加体育运动可以扭转体脂过高的趋势，是癌症初级预防的有效措施。计划同时指出，蔬菜和水果中含有大量防癌物质，包括维生素、植物化学物质和膳食纤维；加工肉类（如烧烤、熏肉、香肠等）被列为致癌物质，主要是导致结直肠癌风险增加。建议多吃果蔬，限制加工肉类摄入。除了饮食，适当的有氧运动必不可少。

体脂率是反映体重的一项重要指标。正常成年人的体脂率分别是男性15%~18%，女性25%~28%。体脂率过高，体重超过正常值的20%以上，就可视为肥胖。体脂率可以通过以下两个公式来计算：

①体重指数BMI=体重（公斤）÷（身高×身高）（米）

②体脂率：1.2×BMI+0.23×年龄-5.4-10.8×性别（男为1，女为0）。

4.防感染，消除病原体。病原体通过直接、间接或慢性的免疫刺激效应致癌。据临床统计，目前共有11种病原体被国际癌症研究机构认定为有致癌性，具体包括：幽门螺杆菌（诱发胃癌）、乙肝病毒（即HBV，诱发肝癌）、丙肝病毒（诱发肝癌）、人乳头状瘤病毒（即HPV，诱发宫颈癌、阴道癌、肛门癌）、EB病毒（诱发霍奇金淋巴瘤、鼻咽癌等）、人类免疫缺陷病毒（诱发T细胞淋巴瘤）等。

计划指出，预防致癌病原体传播和扩散的最有效措施是接种疫苗，积极接种HPV疫苗和HBV疫苗，可以大大减少宫颈癌和肝癌的发病隐患。此外，积极地抗感染治疗、对捐献血液和器官进行警惕性筛查等措施也很重要。

5.防晒，紫外线会诱发皮肤癌。太阳光对人体健康是一把双刃剑。短时间晒太阳对健康有益，可增加体内维生素Ｄ含量，但如果晒的时间太长（阳光强烈时在1小时以上），则会增加皮肤癌发病风险。计划指出，紫外线通过导致DNA损伤及人体其他免疫抑制而致癌。

据统计，美国每年平均约有70万人患上皮肤癌，其中50%~70%是因紫外线辐射过量，常见于皮肤恶性黑素瘤、皮肤鳞状细胞癌、皮肤基底细胞癌等。不过专家指出，中国人是黄皮肤，皮肤中的色素比白种人要多，这种色素有保护作用，因此中国人患皮肤癌的几率比白种人小得多。但是，仍然建议从事户外工作或长时间暴露在强烈阳光下的人群做好防晒，穿防晒衣，涂防晒霜，佩戴遮阳帽、太阳镜，并谨慎使用室内晒黑设备。

6.防辐射，做CT要当心。医用电离辐射通过导致DNA损伤而致癌，是导致多种癌症的危险因素，计划呼吁医生不要滥用CT检查。专家说，在医院的常规检查中，B超、磁共振（MRI）是非电离辐射检查手段，而 X光和 CT 检查，则会产生电离辐射，尤其以CT扫描所产生的辐射剂量最高，远超过常规X光检查，过度使用易引发癌症。

不过，罗荣城提醒：“医生要求进行 CT 检查时，往往怀疑患者发生重大疾病，且没有其他替代检查手段时，才会采用。如果短期内接受过CT检查，应及时告知医生，以免重复检查增加辐射剂量。”专家建议遵从医嘱，该查才查。

7.警惕装修污染。根据国际癌症研究机构2012年发布的《室内空气质量指南》，苯、甲醛和放射性氡等物质是室内空气的主要污染物，这些都是强致癌物，会通过破坏呼吸道上皮细胞中的DNA而致癌。有明确的研究显示，室内氡暴露浓度增高会增加罹患肺癌的风险；苯系物则是诱发白血病的元凶之一。

建议装修房间或粉刷家具时，一定要保持空气流通。应选择环保涂料，粉刷时使用排风扇，延长通风时间。家里房屋装修好之后，常开窗通风、放一些吸收毒气的绿色植物，尽量在房子装修一年后入住。（董长喜）