据美国“健康日”网站近日报道，英国国家癌症研究所（NCRI）年会上公布的一项最新研究表明，喜欢早起的女性，罹患乳腺癌的风险更小。

为调查睡眠特征与乳腺癌风险的相关性，英国国家癌症研究所乳腺临床研究团队对两大数据库中涉及的40.9万多名妇女的相关数据进行梳理。研究人员对比后发现，与经常熬夜的“夜猫子型”女性相比，习惯早起的“百灵鸟型”女性罹患乳腺癌的风险会降低40%。研究数据还表明，每晚睡眠时间超过7~8小时的女性，每多睡1小时，乳腺癌风险会增加20%。

新研究负责人、英国布里斯托大学研究员、癌症流行病学专家丽贝卡·里奇蒙德博士表示，早起女性少得乳癌的一种可能解释是，早起者通常晚上睡得早，因而精力更充沛。相比之下，晚上精神的夜猫子型女性更容易出现睡眠紊乱，进而增加癌症风险。另外可能原因是，晚睡会影响女性生物钟，进而增加患癌风险。这与早期一些研究的结果不谋而合，即夜班族和那些经常在夜间接受人工光照的人，癌症发病率更高。

里奇蒙德博士说，新研究提示女性，改善睡眠习惯未必能百分百避免乳腺癌风险，但不改变不良的睡眠习惯，患癌风险肯定更大。（陈宗伦）