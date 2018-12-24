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为何胖人更易得癌

伴有胰岛素抵抗 促进瘤细胞生长

深圳大学总医院内分泌科主任 李 强

2018年12月24日08:40 来源：人民网-生命时报

肥胖就是体内脂肪积聚过多。一般认为，肥胖的危害主要体现在易患糖尿病、高血压、血脂异常、冠心病、脑卒中等心脑血管疾病，以及脂肪肝、睡眠呼吸暂停综合征、高尿酸血症、骨关节病等。如今越来越多的研究证实，肥胖会增加罹患癌症的风险。

著名医学期刊《柳叶刀》上发表的一项涉及500多万英国成年人的流行病学调查显示，较高的体重指数（BMI=体重/身高的平方）与10种常见癌症的发病风险增加有关。当BMI超标（18.5~23.9千克/米2），每增加5，子宫肿瘤风险就会增加62%，胆囊癌增加31%，肾癌增加25%，宫颈癌增加10%，甲状腺癌和白血病风险约增加9%。此外，还有研究发现，肥胖女性患子宫内膜癌的几率比正常女性高2～3倍，绝经后乳腺癌的发生率随体重增加而升高，胆囊和胆道癌也较为常见；肥胖男性结肠癌、直肠癌和前列腺癌的发病率较正常体重的男性更高。

为什么肥胖人群更易得癌？这或许可以从胰岛素抵抗来解释。由于脂肪组织分泌的瘦素、TNF-α及游离脂肪酸，都会导致机体发生胰岛素抵抗，所以肥胖人群大多存在这一问题。他们体内的胰岛素靶器官对胰岛素的敏感性下降，以致身体误以为胰岛素分泌不足，无法满足基本的生理代谢功能。在这种情况下，胰岛素分泌量就会增加，最终导致高胰岛素血症。而高胰岛素血症在恶性肿瘤的发生、发展中发挥着重要作用。比如，胰岛素可以直接促进肿瘤细胞增殖、分化，也可以通过一系列化学反应，增强胰岛素样生长因子的活性，进而促进肿瘤细胞的生长。不仅如此，肿瘤组织还能进一步加重胰岛素抵抗，形成恶性循环。

从这个角度说，肥胖人群应当主动减重，降低胰岛素抵抗，进而达到预防癌症的目的。

(责编：李轶群、杨迪)


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