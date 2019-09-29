心脏不好，慎用阿奇霉素

哈尔滨医科大学附属第一医院心内科副主任医师 公永太

阿奇霉素是大环内酯类抗生素，主要适用于敏感细菌所引起的感染性疾病，如呼吸道感染。它也是预防风湿热（一种与链球菌感染有关的全身性非化脓性疾病）的常用药物。阿奇霉素在临床经常用到，但患者使用前，一定要注意它的一些副作用，如肠胃刺激、听力受损及皮肤过敏等。尤其近些年，有临床研究表明，阿奇霉素还可诱发或加重心脏疾病。

心脏正常有力的收缩跳动，依赖于心脏传导系统的有序电活动。当心脏电活动出现异常时，就会发生心律失常。目前的临床研究及病例报道均发现，阿奇霉素可诱发心律失常。2012年美国食品和药品管理局（FDA）发布警告称，阿奇霉素可引起心肌细胞QT间期延长，引起早复极现象。这种现象可导致室性心律失常的发生，严重者甚至引发心室颤动或心源性猝死。因此，服用该药的患者若发现有心悸、胸闷及早搏等症状，应及早就医。

一项回顾性临床研究追踪了18~64岁人群服用阿奇霉素所引发的心血管疾病风险，结果证实，阿奇霉素可明显增加心血管死亡风险。研究同时发现，近1~5天内服用过阿奇霉素的患者，心血管疾病增加更为显著；停药超过6天时，患者的心血管疾病风险才无增加。由此可见，使用该类抗生素的前几天要格外谨慎。

除单纯使用较大剂量的阿奇霉素可造成上述情况外，已患有某些心血管疾病的患者，即使服用较少量的阿奇霉素，也有引起心律失常的风险。还有研究称，阿奇霉素与某些药物，如复方甘草片等联合应用时，可增加室性心律失常的发生风险。在此建议，心肌病或心衰患者使用阿奇霉素期间，应动态监测心电图，一旦发现QT间期延长，要减量或停药。临床应用阿奇霉素时，患者和医生都应关注心脏症状，一旦发现问题尽早治疗。