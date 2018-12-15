每个人都知道心脏是我们身体上非常重要的器官。但很多人不知道的是，它也有着丰富情感。我们高兴、悲伤时，我们自己的内心可以感觉得到，而我们心脏的喜怒哀乐也需要自己用心去感知。

喜。有人会说，心脏每时每刻都在跳动，够累的了还喜欢运动？是的，从心脏形成的时候起（在母体内，处于胎儿阶段），它就开始跳动，一直跳到生命的终结，不必担心它会累坏，每跳动一次，在心跳的间歇期便休息一会儿。同时它也在不停地跳动中逐渐长大，变得坚实、有力。

人体在运动或进行体力活动时，全身各个器官都得到了锻炼，其中受益最大的是心脏。因为人体多做功，就要求心脏多泵血，增大工作量，提高工作效率，这本身就是最好的锻炼。美国一项全国性的调查发现，不少人把忽视心脏健康归结于没时间。实际上，只要每天抽出10~20分钟快走，长期坚持下去，对心脏就是一种关爱。

法国居里大学的研究人员通过为期5年的观察，发现快走可以增加体内“好胆固醇”(高密度脂蛋白胆固醇)，而这种物质是血管的清道夫。美国心脏学会奠基人怀特博士更是将走路写进给心脏病人的处方中。但也要注意把握度，如果运动过度，则出现心律异常如房颤，心室增大和心肌纤维化的风险增高。

怒。坏情绪是心脏大敌，而抑郁首当其冲。因为抑郁通常和焦虑相伴，晚上的睡眠质量会很差，而心脏得不到休息，使得血压、心率都会升高，对心脏健康非常不好。建议有了困难多和家人朋友沟通，避免发怒、大悲大喜，控制好情绪。有人对正在暴怒者的心脏进行过测试，发现这时心跳急剧加快，有的还变得不规律。心脏不太健康者在暴怒之时骤然停跳送了性命的报道并不少见。

由此可见，愤怒的情绪对心脏十分有害，不仅如此，任何恶劣的情绪，如极度或持续性紧张、苦闷或焦虑、悲痛、忧愁等，均会危及心脏的健康。这些恶劣情绪如果长期出现或反复发生，常成为心律失常或引起心脏病发作的诱因。

哀。生活放纵无度，会使心脏负担加重，让它有规律、有节奏的“生活”受到干扰和破坏。让它出现了“哀伤”的情绪，饮食不当者，常引起动脉硬化，而冠状动脉硬化的恶果则是冠心病。长期大量吸烟、饮用烈性酒，可直接损害心肌和血管，是动脉硬化的重要因素，是心脏最凶险的敌人。类似的生活环境和生活方式问题往往不被人们重视，却长期损害着心血管系统，让心脏苦不堪言。

想给心脏减轻负担，可以适当服用一些中成药，如步长冠心舒通胶囊具有调整、改善心血管功能的作用，通过软化血管、保护内皮、稳定动脉粥样硬化斑块达到预防急性心肌梗塞，改善冠心病、心绞痛患者胸痛、胸闷、心慌、气短症状的功效。每天3次，每次3粒，饭后服用，4周一疗程。

乐。美国一项研究发现，心脏病患者在面对某种情况时，发笑的可能性比常人低40%。缺乏幽默可能造成一系列炎性反应，导致冠状动脉囤积脂肪和胆固醇，最终引起心脏病发作。这项研究结果还显示，心脏病患者比较没有幽默感，或在面对尴尬场面时比较不会利用幽默解围。这些人即使是遇到开心的事，也很少发笑。

总之，当人们心情舒畅时，心脏的功能会处在稳定状态，心血管调节系统的功能活动也变得更协调，从而有利于心脏健康。（邢攀科）