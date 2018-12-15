每天睡七小时心脏最好

华中科技大学同济医学院和美国爱荷华大学公共卫生学院的研究人员联合开展的一项荟萃分析提示，睡得太多或太少的人，死亡或发生心血管事件的风险都会升高，每天睡7小时左右的人风险最低。

研究人员在多个专业生物医学相关数据库中，系统搜索了2016年12月1日以前发表的相关前瞻性队列研究，以考察睡眠时间与整体健康人群中4种心血管事件后果之间的相关性。数据分析结果显示，睡眠时间与4种心血管事件后果之间存在着一种U字形的相关性。具体来说，与每天睡7小时的人相比，睡眠时间每缩短1个小时，全因死亡和心血管疾病发生风险均增加6%，冠心病发生风险增加7%，脑卒中风险增加5%；睡眠时间每延长1个小时，死亡风险增加13%，心血管疾病发生风险增加12%，冠心病发生风险增加5%，脑卒中风险增加18%。

这项发表在《美国心脏协会杂志》上的研究成果认为，适度的睡眠时间与合理饮食、积极运动一样，能为人体补充能量，调节各项生理功能，降低患上心血管疾病的风险。睡多睡少，都对心脏健康不利，建议大家每天保证7小时左右的睡眠。（董潇男）