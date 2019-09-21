66天女婴换上4岁男童心脏 刷新亚洲最小年龄换心纪录 

9月19日，华中科技大学附属协和医院公布，该院成功完成了一例66天婴儿的“换心”手术，刷新了亚洲最小年龄和最低体重换心纪录。北京青年报记者了解到，女婴睿睿目前已经闯过了感染关、呼吸关等困难节点，心功能、肺功能已经逐渐恢复，新的心脏也开始有力地跳动，两周前已经拔管自主呼吸。

女婴患先天性心脏病

2019年4月3日，睿睿出生，体重6斤8两，出生后常有吃奶吃力、大口喘气现象。5月7日，在孩子满月后，林女士带着女儿睿睿来到华中科技大学附属协和医院，睿睿被诊断为先天性心肌致密化不全，全心扩大先天性心脏病。

协和医院心脏大血管外科董念国主任介绍，睿睿的心肌很薄，心腔很大，她的左心室扩张到和正常成人心脏同样般大小，占满了整个胸腔，甚至挤压至左侧支气管致气道极其狭窄；她时常出现呼吸困难、缺氧、左心功能衰竭、四肢湿冷的情况。随即，睿睿被该院安排收治住院。经过该院儿科十天的内科治疗，睿睿的情况仍然没有较大改观，病情起伏较大。据该院工作人员介绍，当时的睿睿已经处于心脏病终末期，心脏移植是她唯一可以延续生命的方法。

4岁男童心脏成功匹配

在决定了进行心脏移植手术后，医院开始为睿睿寻找合适的心脏供体。6月7日晚，协和医院得知广州中山大学附属第一医院有一颗来自4岁男童的心脏。这名男童6月初从高楼坠落，经治疗无效宣告脑死亡，家属愿意捐出男童的心脏，希望他的生命以另一种形式延续。

得知有合适供体的当晚，协和医院的护心团队便前往广州，这颗宝贵的心脏于6月8日下午2点35分达到武汉协和医院。在手术室内，心脏移植团队已经根据供体心脏到达的时间做好了一系列术前准备工作。经过了5个小时左右的手术，睿睿已经衰竭的心脏被摘除，新的心脏被植入到她的胸腔中并成功恢复了跳动。

4岁供体的心脏对于2个月的睿睿来说是不是太大了呢？对此，心脏移植团队负责人董念国教授介绍，睿睿由于生病，心脏呈球形增大，她病变的胸腔也较正常婴儿更大一些。

女婴心肺功能逐渐恢复

据院方介绍，66天的睿睿完成了心脏移植手术，再次刷新了亚洲年龄最小、体重最轻“换心儿”纪录。而在睿睿之前，该纪录是2014年12月同样在该院接受“换心”手术的3个月男婴天佑。

据医院介绍，由于睿睿的病情复杂且十分严重，本次移植手术术后更经历了重重考验。一方面，4岁供体的心脏血管和睿睿心脏血管严重不匹配，4岁供体心脏的主动脉1厘米，而睿睿心脏的主动脉只有3-4毫米。最终手术团队将睿睿的动脉、静脉及血管进行扩大，从而与新的心脏进行匹配。

另一方面，对于睿睿来说，由于年龄较小，她胸腔的深度不够，新的心脏有部分没有完全进入到胸腔。为此，医院对睿睿进行了分阶段延时关胸。“三天关一次，第三次关胸前，露出的心脏适应性修复、主动回纳至胸腔内，这样才能完成关胸。”董念国介绍。

目前，距离睿睿手术完成已经过去了3个多月，她的心功能、肺功能已经逐渐恢复，两周前已经拔管自主呼吸。