发怒一次心脏就受伤！人们需要保持冷静的7个原因

偶尔发脾气能让不良情绪得到快速释放，有助于人们更理性地思考问题，但经常发怒会严重损害身心健康。美国“每日健康网站”近日总结了人们需要保持冷静的七个原因。

1.让心脏承受巨大风险。美国维克森林大学医学院的临床精神病学家研究发现：在愤怒发作后的一两个小时内，心脏病发作的几率会增加一倍。因此，为保护心脏，在情绪失控前要学会如何控制。

2.增加中风的几率。研究显示：在愤怒爆发后的两个小时内，大脑因血液凝块或出血而中风的风险会高出三倍。对于患有大脑动脉瘤的病人来说，发怒后动脉瘤破裂的风险会增加六倍。美国俄亥俄州立大学的精神病学和心理学专家建议人们在想发怒时，先做深呼吸或是离开，以改变所处的环境。

3.削弱免疫系统的功能。常发怒的人更易生病。美国哈佛大学科学家发现：健康的人仅仅是回忆过去发怒的经历就会造成体内抗体免疫球蛋白A含量的下降，而它们是细胞抵御感染的第一道防线。

4.让焦虑情绪更严重。焦虑和愤怒经常伴随出现，研究成果显示：愤怒会加重广泛性焦虑症状，这种过度和失控的担心会扰乱人们的日常生活，增强与人相处时的敌意。

5.导致抑郁。多项研究表明，抑郁症与攻击性行为和愤怒有关，尤其是男性表现得更明显。精神病学家的忠告是：忙碌起来，如打高尔夫球、骑车，它们能充实思想，就没那么多的空间去想杂事了。

6.伤肺。即使不吸烟，常爱发怒的人肺功能一般较差。哈佛大学的科学家通过对670名男性进行了为期八年的追踪调查发现：爱发怒的人肺容量显著下降，增加了他们患呼吸道疾病的风险。研究人员认为，愤怒会引起应激激素的分泌量增加，造成气道的炎症。

7.易折寿。快乐的人真的会活得长，因为压力与总体健康状况紧密相关，经常发怒会缩短寿命。美国密歇根大学的研究者一项长达17年的追踪调查发现：感情好的夫妻比经常吵架的夫妇更长寿。▲