心脏负荷加重或肌肉损伤时，其泵血功能降低，输出血量不能满足器官及组织需要，同时它们中的血液也不能顺利回流到心脏，这种状态称为心力衰竭，简称“心衰”。如果出现以下一些症状，可能表明心功能受损。

第一，一躺下就气短。患者平卧几分钟后出现气短，坐起后才可稍微缓解。此时应考虑患者可能出现了心衰。这是由于平卧时回心血量增多，导致气道阻力增加，患者出现气短。此时应及时到心内科就诊，同时排除肺源性疾病的可能。

第二，胸口沉重如有大石。就是平常所说的“胸闷”，若排除情绪因素及其他脏器如呼吸系统功能改变，此时应考虑患者可能存在心肌缺血。如胸闷持续数分 钟不能缓解，甚至出现胸口剧烈疼痛，则很可能出现了心绞痛甚至急性心肌梗死（简称“心梗”）。应尽快拨打120，赶往最近医院，有条件的情况下可先自行含 服硝酸甘油片或速效救心丸等药。

第三，衣服和鞋子突然变紧。衣服、鞋子变紧，不少人第一反应可能是自己胖了，但对心脏疾病患者来说，可能提示心功能受损。这是由于心排出量（心室每 分钟射出总血量）血下降，肾脏血流量减少，排出体外水分减少，出现下肢浮肿、体重增加（尤其3天内增加超过2公斤），需及时就医。

第四，食欲不振。心脏功能受损的患者除了有食欲不振的表现，还可能出现腹胀、恶心呕吐、便秘、上腹痛等症状，多是由于右心功能衰竭，胃肠道淤血引起。

第五，头昏头晕。头昏头晕在日常生活中比较常见，睡眠差、颈椎病、高血压等是较常见原因。但伴随血压明显偏低的头晕头昏，可能是心功能受损等所致，严重者还可能出现晕厥、心源性休克等危及生命的情况，此时应迅速就医。

第六，焦虑不安。正常人焦虑不安大多与情绪有关，而有人在情绪稳定时仍觉心悸、心慌、坐立不安，这要考虑是否存在心脏疾病。心率增快、心律不齐是心慌焦虑常见原因，多由心脏功能性或器质性改变导致，应早期干预，防止症状进一步加重。

第七，咳嗽不止。多数人感冒会出现咳嗽、发烧等症状，且咳嗽在白天黑夜不会有很大差别。但一些人没有发烧等其他类似感冒症状，唯独咳嗽不 止，夜间多于晚上，平卧时比坐起时明显，此时要警惕是否心功能受到损伤。这可能是肺淤血使气道受到刺激，可伴随咳白色泡沫痰、痰中带血丝，急性发作时甚至 可出现粉红色泡沫样痰。

第八，容易疲劳或终日乏力。很多心脏病患者起病便是以乏力或易疲劳开始，多是由于左心功能受损，心排出量降低，不能满足外周组织灌注所致。

第九，少尿且下肢浮肿。出现少尿和下肢浮肿，很多人常认为是肾脏出了问题。实际上，心脏功能受损会导致肾脏血流不足或体静脉压力过高，常出现少尿及下肢浮肿等。肾脏长期缺血，可致肾功能恶化，出现蛋白尿，血肌酐上升，并形成心衰加重的恶性循环。

一旦出现上述“伤心”症状中任何一种或几种，应及时就医。遵医嘱排除相关疾病。明确诊断后应严格按照医嘱用药等治疗，切忌自行更改或停用药物。▲ (华中科技大学同济医学院附属协和医院心内科主任医师 卢永昕 苏冠华 邱静)