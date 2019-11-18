高血压一步步弄坏心脏

河北省人民医院副院长、老年病专业学科主任 郭艺芳

国内外研究证实，高血压患者日后患心脏病的风险会显著增加。那高血压是如何一步步弄坏心脏的？

我们的心脏是一个空心的泵，主要职能是把新鲜血液源源不断地泵入动脉血管系统。心脏分为4个腔，上面两个腔分别是左心房、右心房，下面两个分别为左心室、右心室。动脉血管根部与心脏相连接，主要职责是把心脏排出来的血液输送到全身各脏器。如果动脉血管内压力过高，就称为高血压。高血压可通过多种机制对心脏产生不良影响。

动脉血管内压力过高，心脏排血的阻力就会增大，久而久之会逐渐引起心室壁肥厚。之后，其运动会变的呆滞、不灵活、不协调，对心脏泵血功能造成影响，严重时可因心脏舒张能力变差导致心衰（也称舒张性心衰或射血分数保留的心衰）。

动脉内压力过高，可导致心腔内压力增高，久而久之会导致心房扩张。心房扩张后特别容易发生房颤，后者是一个很棘手的疾病，处理不好会导致心衰或脑梗塞。

高血压最常见的危害是引起冠心病。动脉管腔内血流的压力长期增高，会破坏动脉内膜的完整性（可简单地理解为血管内膜出现小破口），于是血液中的胆固醇就会趁机进入血管壁内，并逐渐积累增多，形成粥样斑块，斑块逐渐增大就会导致冠状动脉明显狭窄，造成心肌缺血，这就是冠心病。冠状动脉内斑块突然破裂会引起血栓，使其管腔闭塞，无法向心肌组织输送新鲜血液，于是心肌缺血坏死，这就是心肌梗死。

无论有没有症状，只要血压增高就会通过以上不同方式影响心脏的健康。所以，预防和积极治疗高血压尤为重要，以免对心脏产生危害。