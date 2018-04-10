心脏也会得神经症  更年期女性易高发

一位23岁的年轻女性两年前在一次打游戏时，突发心跳加速，从此反复发作心慌、胸痛、甚至无法进行体力活动，爬三层楼就气喘吁吁，严重时会有濒死感。可去各大医院做了很多检查均正常，但还是担心自己“心肌缺血”，在做心理评估时发现这位患者有中度焦虑。

另一位59岁的女士，则是因为胸闷到医院急诊，心电图提示“急性下壁ST段抬高型心肌梗死”，冠脉造影示冠脉严重三支病变，于血管右冠状动脉植入支架2枚，术中顺利。但出院后整天担心心脏病再发，甚至不敢睡觉。5个月内住院3次，1年中看门诊31次，急诊7次。每次以“胸痛”为主诉，而心电图、心肌损伤标志物等客观检查均无异常变化。告知心脏病情稳定，患者总是将信将疑。平时无法做家务，原来喜欢做的事也不喜欢了，日常不能安坐超过半小时。

这两位病人其实是我们心内科医生常遇到的两种特殊类型的病人，一种病人以“心脏不适”为表现，但实际并没有器质心血管疾病；另一种病人确实有器质性心脏疾病，但却无法从生物学角度去解释相应临床表现。这两种病人得的是假心脏病，医学上称为心脏神经症。

心脏神经症是指以心脏神经系统症状为表现，如心悸、胸闷、气促、乏力、紧张等的临床综合征，并无器质性心脏神经病变基础；或即使有器质性心脏疾病，但无法从生物学角度去解释相应临床表现，属于一种特殊类型的神经症。按照新的精神障碍分类标准，它属于(心脏)疾病焦虑或躯体症状障碍以心脏躯体化形式为表现，也有些文献命名为心脏焦虑。

心脏神经症好发于青壮年，女性约为男性的2倍，尤其多见于更年期女性。而且往往呈家族倾向，可能由于在相同的环境作用下，同一家族父母、兄弟、姊妹均有不同程度的循环神经衰弱症状。性格内向、感情脆弱敏感、喜静少动者易发。罹患心脏病或家属亲人有心脏病猝死等事件发生后，由于缺乏对心脏病的正确认识，也易发。

心脏神经症发病机制虽不清楚，但目前学术观点大多认为，各种因素导致情绪激动、紧张、焦虑等刺激大脑皮层，导致中枢神经功能失调，自主神经功能紊乱，造成心血管功能障碍，从而表现为各种心脏不适症状。近年有研究显示，情绪应激可导致微循环障碍。

心脏神经症虽不影响人的寿命，但症状较多，反复易变，若不及时治疗，可迁延数十年而不愈，降低患者生活质量，所以应早期就诊，积极面对。

如果属于那位23岁年轻女士的情况，经心内科医生排除了器质性心血管疾病后，建议去看精神医学专业医生，接受专业的评估和治疗。目前认知行为治疗，已被大量研究证实为不亚于药物的非常有效的治疗手段，由于它鼓励来访者主动参与整个过程，时间长了很多人会成为自己的治疗师。

此外，也有很多简便易行的自助治疗方法。如冥想、打坐、瑜伽、太极拳、各种放松训练和运动等。每天可以给自己短暂安静的时间和空间，放空大脑，调匀呼吸，静静体验呼吸、情绪、感受等，给心脏不适予以合理的解释。比如告诉自己，焦虑情绪发作时，由于导致交感神经兴奋，可引起血压升高、心跳增快乃至心脏不适等，而不是一味给予灾难性解释“我心肌缺血”“我心脏病又犯了”等。

家庭成员的理解和支持，对于疾病治疗也有积极影响。如果属于那位59岁女士的情况，确诊有器质性心脏病，对于不可逆转的事实(如患了心脏疾病)要学会接纳它，而不是一味地沉浸在痛苦之中不能自拔，甚至误认为自己得了很严重的病等。当然，有胸痛等心脏症状出现时，还是应该先看心内科医生排除心绞痛等器质性原因，以免延误治疗。