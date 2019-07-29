紧急出诊，医护跨区联合救回心梗患者

2019年6月8日14:02沾益区人民医院与播乐卫生院胸痛中心微信平台上响起了信息提示：患者，男，51岁，主诉胸痛4天，加重1小时余，血压147/95mmHg。

沾益区人民医院心内科崔永仙主任看到首份心电图提示：“急性下壁ST段抬高型心肌梗死”，立即指导播乐卫生院接诊医师排除双抗禁忌后给予患者双抗治疗，如家属同意手术，立即转曲靖市第一人民医院急诊手术。就在此时，播乐卫生院救护车外出护送急性颅脑损伤患者，需要沾益区急救中心120救护车接诊该患者，但问题出现了：沾益区人民医院距离播乐乡单边路程59公里，路况较差需要1小时30分左右才能到达，且播乐卫生院无溶栓及抢救药品，对于急性心梗患者时间就是心肌，时间就是生命，每耽误一分钟心肌细胞就不断有死亡，为最大缩短心肌总缺血时间，抢救更多心肌，挽救病人生命。沾益区人民医院崔永仙主任、李梅副主任果断决定带上急救药品和设备亲自赶往播乐卫生院接诊患者。

从沾益到播乐卫生院，路途遥远，山路难行，医护人员的心一直都牵挂着患者，期待能够早点赶到患者身边进行救治。崔永仙主任在救护车上不断给予远程急救指导，让播乐卫生院随时汇报患者最新情况，直到15:36，沾益区人民医院心内科及急救人员到达播乐卫生院，立即对患者进行心电图复查和生命征检查。

排除溶栓禁忌后、崔永仙主任和患者家属耐心讲解了急性心肌梗死的严重性，告知及早溶栓治疗患者获益最大，患者家属也非常配合，并及时签署知情同意书后，崔永仙主任立马启动溶栓治疗。使用特异性溶栓药物“尿激酶原”溶栓，溶栓后患者胸痛症状缓解，复查心电图ST段回落大于50%，溶栓过程中出现一过性心动过缓，偶发室早，考虑溶栓成功。

溶栓结束后积极电话与曲靖市第一人民医院胸痛中心取得联系，微信平台传输病人情况，实现与市级与区级胸痛中心无缝对接。经观察病情平稳，于17:00转往曲靖市第一人民医院。

18:18分到达曲靖市第一人民医院CCU，曲靖市第一人民医院心内科何明主任和李卓医生已经做好一切手术准备。20:07曲靖市第一人民医院胸痛平台反馈患者造影结果及救治情况。造影显示：右冠近中段重度狭窄，溶栓再通，曲靖市第一人民医院何明主任对于本次联合救治给与了高度的评价，本次救治为后续其他医院的心梗救治提供了较好的经验。

沾益区人民医院胸痛中心及急救人员争分夺秒，极大的缩短了心肌总缺血时间，上演了一部现实版的生死竞速。当知道病人病情平稳，冠脉造影证实溶栓再通的时候，全体出诊医护人员体会到了满满的感动。

本次曲靖市、区、乡三级联动，协同救治心梗患者，不仅体现出胸痛中心建设上下级医院实时的联动作用，同时为病人梗死血管的开通争取到最短时间，极大程度缩短心肌总缺血时间，开创心梗救治新道路，实现了曲靖市首例急性ST段抬高型心肌梗死院前溶栓救治。 （沾益区人民医院 心内科 崔永仙）