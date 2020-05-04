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胸痛中心无缝连接挽救年轻生命

2020年05月04日15:16 来源：人民网-人民健康网

4月28日8:05分，石泉县医院急诊科像往常一样进行着晨交班。“来了一名31岁男性胸痛患者！胸痛症状明显，已安排在急诊抢救室！”胸痛预检分诊的护士紧急向医生汇报道。

接诊医生立即赶到抢救室，护士测量患者双上肢血压，监测生命体征，给予吸氧、建立静脉通路，同时进行心电图检查并详细询问患者病史，得知患者刘某于今晨6点无明显诱因突感胸痛，伴大汗有濒死感，在家人的陪送下来到医院就诊。心电图显示 II、III、aVF ST段抬高，心电图提示急性下壁心肌梗塞，立即给予静脉采血（血常规、肾功、电解质、凝血四项+D2聚体、心梗三联）等项目。8点12分，给予患者阿司匹林+氯吡格雷各300mg嚼服并静脉给予肝素化抗凝治疗，立即联系心内科会诊！”接诊医生说到。

“时间就是心肌，时间就是生命。”是心肌梗死病人救治的基本原则。经再次评估患者病情后，出诊医师将患者病情、临床资料，传输至胸痛中心心脏康复群，向安康市中心医院胸痛中心沈桂冬主任汇报情况。在沈桂冬主任指导下评估患者无溶栓禁忌症后，立即告知刘某家属急性心肌梗死的危险性及采取溶栓治疗的必要性，与家属签署溶栓知情同意书，进行溶栓治疗。

8：18分，使用第三代特异性溶栓剂注射用重组人尿激酶原开始静脉溶栓治疗，8：44时溶栓结束。为患者进行静脉溶栓治疗期间，医护人员密切观察患者病情变化，30分钟后刘某自诉胸痛症状有所缓解后,60分钟心电图回落＞50％，心电图回落提示患者血管开通，医护们悬着的心终于放了下来。溶栓结束后，接诊医生再次与家属沟通：“目前患者情况稳定，根据指南和胸痛中心的的要求，患者溶栓后应在2-24小时转上级医院行冠脉造影，进一步评价血管再通与心肌灌注水平。

经家属同意后，石泉县医院再次与安康市中心医院胸痛中心取得联系，患者刘某11点38分到达安康市中心医院导管室，12点00分行冠脉造影检查发现右冠血管堵塞再通，血流3级。安康市中心医院心二科沈桂冬主任团队考虑患者年青未植入支架，先保守治疗。

石泉县医院胸痛中心成立后，积极制订各类胸痛诊治流程，整合院内外优势资源，将先救治后缴费、上级医院胸痛中心远程指导、急救绿色通道结合在一起，在该院急诊科、胸痛中心和安康市中心医院沈桂冬主任的指导协助下，通过团队精诚合作、无缝链接，争分夺秒挽救了刘某宝贵的生命，完美地演绎了市县胸痛中心联合高效的救治模式。

安康胸痛中心联盟呼吁更多基层医院在疫情期间攻坚克难，上下一心，为挽救心梗患者争分夺秒。

(责编：刘卿、孙博洋)


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