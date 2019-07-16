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法国心脏病协会称养狗有助于改善心血管疾病

李亚茹

2019年07月16日17:06 来源：环球网

心血管疾病是导致过早死亡的主要原因之一。那么有什么简单又有效的方法来预防这种疾病呢？据法国健康杂志《TOPSANTE》报道，养狗就能有效帮助心血管疾病患者改善身体健康!

法国心脏病协会近日在推特上发起了一项名为“#Oh my dog ! ”的活动，鼓励大家通过养狗的方式对抗心血管疾病。

这项活动主要针对老年人。法国心脏病协会称，尽管人类的平均寿命在不断延长，但身体保持健康的时间却鲜有增加。老年人往往被社会所孤立，容易养成吸烟和不健康的饮食习惯，从而引发高血压和心血管疾病。为了改变这一现状，该协会建议养一条狗。因为这样可以促使老年人保持一定的身体活动，扩大社会交往范围，从而远离久坐的生活方式，保持心脏健康!

该协会援引心脏病科医生弗朗索瓦 卡雷(Fran ois Carré)的话称，老年人的肌肉耐力和运动能力会随着年龄增长而逐渐下降，因此必须进行身体锻炼。卡雷建议，从65岁开始，每天至少需要锻炼1小时，但可以分成几次进行。而遛狗的过程就能达到锻炼身体的目的。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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