关爱肾脏健康“公益长城跑”在京启动

近日，费森尤斯医药宣布携手极限运动家David Grier，在中国启动“费跃长城透亮人生——关爱肾脏健康公益长城跑”，David Grier将于70天左右沿中国万里长城跑完4000公里，唤起中国公众对肾脏健康的重视，同时提高人们对慢性肾病的防治意识。

据介绍，2006年，David Grier先生用时98天，成为了历史上第一个跑步穿越万里长城的人。12年后，58岁的他将从相反的方向再度征服这一人类文明的奇迹，并决定将旅程缩短至70天左右。

中华医学会肾脏病学分会（CSN）主任委员余学清致辞

中华医学会肾脏病学分会（CSN）主任委员余学清对于此类倡导关注肾脏健康的公益活动表示十分欣慰，他指出，中国目前有1.3亿慢性肾病患者 。随着国家逐步实现分级诊疗，及早治疗、及早预防将更加获得重视。

费森尤斯大中华区总裁陈玉刚表示，随着David的步伐，我们将不仅传播肾脏健康保养的知识，还将与中国肾内专家们紧密合作，举办一系列义诊与患者关爱活动，持续专注于患者需求、为中国肾友带来高品质优质医疗服务。

David Grier 和Andrew Stuart将于山海关（万里长城与渤海接壤的地方）开始他的极限挑战旅程，未来的70天左右，他将在烈日曝晒和狂风肆虐的戈壁沙漠中奔跑数千公里，直至抵达终点站嘉峪关（万里长城与讨赖河交会之处）。在此期间，可以通过“透亮人生”公众号的小程序在虚拟长城上进行奔跑，获得专属旅程的同时学习到更多有关肾脏健康和慢性肾脏疾病的知识。

启动仪式上，David Grier谈及此次长城跑的目的时说，我的初衷并不只是为了挑战自我，而是为了创造更多的不同。我将与费森尤斯共同谱写关爱肾脏健康公益事业的新篇章，在全国范围内普及疾病相关知识，唤起人们对肾脏健康的重视，提高对慢性肾病的防治意识。无论这次挑战有多艰难，都是为了点亮希望，让普通大众和肾病患者们相信，通过努力和永不放弃，我们的目标终将实现。