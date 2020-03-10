2020世界肾脏日：人人可享、处处可及

当前全球慢性肾脏病发病率不断上升，而公众对该病的防治知识普遍缺乏。经国际肾脏病学会与国际肾脏基金联盟联合提议，从 2006 年起将每年 3 月份的第二个星期四确定为世界肾脏日，旨在提高人们对慢性肾脏病以及相关的心血管疾病和死亡率的认识，并重视在慢性肾脏病的早期检测和预防方面全球的迫切需求。

今年是第十五个世界肾脏日，主题是“全球每个人的肾脏健康——人人可享、处处可及，从预防到诊治”，希望每一个人都能关注并重视肾脏健康。

在我国，肾脏病患者已接近 1.32 亿，为帮助大众深刻了解肾脏病，预防肾脏病的发生以及防止其加重，3月11日（周三），“人民好医生”客户端将邀请中华医学会肾脏病学分会主委、浙江大学附属第一医院肾脏病中心主任陈江华教授，中华医学会肾脏病分会秘书长、郑州大学第一附属医院院长刘章锁教授进行视频直播，为大家带来肾脏保护的相关知识。

专家介绍

陈江华，主任医师、博士生导师，现任浙江大学附属第一医院党委副书记，浙江大学附属第一医院肾脏病中心主任。享受国务院特殊津贴，入选全国“百千万人才工程”第一、二层次人员，获 美国NKF“国际卓越成就”奖章。担任中华医学会肾脏病学分会副主任委员、卫生部中国肾移植科学登记系统管理委员会副主任委员兼秘书长、浙江省医学会肾脏病学分会主任委员、器官移植学分会副主任委员等学术职务。

擅长：

1、各期肾脏病尤其是难治性肾病的临床诊治；

2、肾脏替代－血液净化技术治疗急、慢性肾功能衰竭、多器官衰竭和重症免疫性难治性肾病；

3、肾脏移植和多器官联合移植

出诊时间：周四下午。

刘章锁，医学博士、教授、主任医师、博士生导师。中原学者、全国优秀科技工作者、国务院特殊津贴专家、国家卫生计生突出贡献中青年专家。现任郑州大学第一附属医院院长、郑州大学肾脏病研究所所长、河南省慢性肾脏疾病精准诊疗重点实验室主任。兼任中华医学会肾脏病学分会常委兼秘书长、中华医学会医学信息学分会候任主任委员、中国研究型医院学会肾脏病学专业委员会主任委员、河南省医学会血液净化学分会主任委员等职务。

擅长：

急性肾损伤、慢性肾脏病、原发（膜性肾病、IgA肾病、微小病变肾病、局灶节段性肾小球硬化症）/继发性肾损害（糖尿病肾病、狼疮性肾炎、血管炎、紫癜性肾炎、Alport综合征等）的诊断与治疗。

肾的形状位置

肾的功能：

①调节血压；

②防止贫血；

③维持正常骨骼代谢。

肾害怕的是：

①害怕吃药，大部分药物要经过肾排出体外，有些药会腐蚀、毒害肾，这些损伤可能终生无法修复。肾最害怕的就是抗生素类药物，常见的如庆大霉素、磺胺类，第一、二代头孢霉素，还有一些肿瘤化疗药、麻醉剂、血管造影剂等。

②害怕传染病，乙肝、丙肝、梅毒是最常见伤害肾的传染病，严重时这些疾病可以让肾完全丧失工作能力。

③害怕高蛋白高盐高脂饮食。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

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重要提示：

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