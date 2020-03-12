同护肾，齐并进 医联携手百位肾脏病医生发起线上健康教育

2020年3月12日是第十五个“世界肾脏日”，今年的主题为“关注每个人的肾脏健康：从预防到发现和公平获得医疗服务”，强调预防干预措施对避免肾脏疾病发作和发展的重要性。为此，慢病管理平台医联携手近百位肾脏病领域的专业医生发起主题为“同护肾，齐并进”的慢性肾病线上咨询及健康教育讲座活动，为有需要的慢性肾脏病患者提供便利的线上咨询及用药指导服务。

活动将从3月12日持续到4月13日，有包括广东省人民医院院长余学清教授、宁夏医科大学总医院肾内科陈孟华教授在内的自全国20多个省市的近百位知名肾脏病领域的专业医生参与。患者可通过关注“医联健康”公众号，点击底部“慢病用药”菜单栏，选择参与“慢病云诊室”活动，然后选择“慢性肾病”，即可选择一位医生进行在线1对1免费咨询，同时还能够免费领取医联关爱肾脏咨询服务包，享受免费的健康咨询、用药提醒、营养报告评估以及送药上门等服务。

一直以来，慢性肾脏病以其低知晓率、高发病率、高死亡率在医学界被冠以“沉默的杀手”称号，在患病人群中，大部分都还处于轻症阶段，真正到晚期的患者只占其中一小部分的比例，而到需要做透析治疗阶段的这部分患者的比例更是不到患病人群的1%。所以患者在患病早期如果能够给予科学有效的疾病干预及健康管理，是能够大大降低病情恶化的程度，减轻患者的痛苦，从而正常地进行工作和生活的。但遗憾的是，由于线下医疗资源有限，医生也无法通过线下对患者的日常生活进行实时追踪指导，很多患者在离开医院后，因得不到正确科学的病情管理以及健康指导，导致病情恶化，严重影响了生活质量。

医联自2018年以来，为解决慢病患者在院外得不到良好照护的困境和现状，利用互联网手段，结合AI和医疗大数据等技术优势，专注于慢病管理领域，除了慢性肾病，医联的慢病管理服务体系还覆盖肝病、糖尿病、HIV、肿瘤、心脑血管、儿童多动障碍、精神心理、呼吸哮喘等多个慢病领域，为患者提供长期科学规范的专科慢病管理服务生态闭环。