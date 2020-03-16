我国慢性肾脏病患病率高、知晓率低 专家：重视慢性肾脏病全病程管理

3月12日是第15个世界肾脏日，今年的主题为“全球每个人的肾脏健康—人人可享，处处可及,从预防到诊治”。为呼吁公众重视肾脏健康，重视慢性肾脏病的全病程管理，近日，人民网人民好医生客户端邀请了中华医学会肾脏病学分会主任委员、浙江大学医学院附属第一医院肾脏病中心主任陈江华教授和中华医学会肾脏病学分会秘书长、郑州大学第一附属医院院长刘章锁教授做客直播间，就我国当前慢性肾脏病现状、防治体系建设等问题进行解答。

陈江华介绍了当前中国的慢性肾脏病现状，他表示，根据2012年的全国流行病学调查，我国成年人群慢性肾脏病的患病率高达10.8%，知晓率却仅为12.5%，合理治疗率为7.5%，呈现患病率高、知晓率低、治疗率低三大特点。同时，他希望大家树立关于慢性肾脏病全程防控的理念，促进慢性肾脏病早发现、早干预；加强高危人群肾脏监测和行为干预，延缓慢性肾脏病进展；规范肾脏替代治疗，降低患者死亡风险，通过健康管理延长患者生存时间、提升患者生活质量。

刘章锁介绍了如何做好慢性肾脏病全病程的管理： 对于正常人群和慢性肾脏病高危人群，要做好一级预防，打好“科普战”，认识慢性肾脏病高危因素并加强关注，要意识到科学普及是慢性肾脏病一级预防主要手段，加强科普宣传；对于慢性肾脏病早期患者，要做到防微杜渐，打好“逆袭战”，认识慢性肾脏病进展因素，找准病因，注重慢性肾脏病的筛查工作；对于慢性肾脏病中期患者，要注重延缓进展，打好“坚守战”，要重视慢性肾脏病的诊断和治疗并控制常见并发症，同时重视患者日常宣教和透析前身体和心理准备宣教；对于慢性肾脏病晚期患者，要做好适时替代，打好“攻坚战”：要正确认识慢性肾脏病替代治疗标志，注重症状导向透析治疗，强调个体化。打好“四大战役”，实现慢性肾脏病患者精准诊治和一体化管理。

结合我国当前的慢性肾脏病防治现状，两位专家均呼吁：创建适合我国的慢性肾脏病防控全新体系，在提高大众对慢性肾脏病全病程管理的认识和加强医务人员对肾脏疾病诊疗方案认识的基础上，更好地进行早筛早诊早治的工作，形成慢性肾脏病防控的中国模式，真正进入中国慢性肾脏病的防治时代。

陈江华提到，慢性肾脏病的防治是一个系统工程,可以从可防可治和全程管理模式两个方面去做。

慢性肾脏病可防可治，要从国家、专业、社会三个层面进行：政府应建立慢性肾脏病防治的策略制度，优化医疗资源，提升基层医疗救治能力；医疗机构借助远程信息技术平台和人工智能大数据平台有效管理慢性肾脏病患者，使得更多患者能够得到有效救治，同时得到中国的肾脏病流行病学的数据评估；还应充分发挥社会各界力量，通过多平台来提高人民健康素养，提高慢性肾脏病的健康意识，做到健康的生活，定期体检，有肾脏问题能够及时地找肾脏专科医生。

对于慢性肾病的全程管理模式，陈江华认为应该从四个方面去完善。

一是慢性肾脏病防治体系，能够在医疗体系中全覆盖，做到早筛早诊早治疗，避免更多的患者进入到终末期肾病，避免患者过早死亡。

二是加大慢性肾脏病基层投入，提高基层医务人员肾脏病防治知识，助推慢性肾脏病防治基层医护体系的形成，同时，为专业化的学术平台提供各方面支持。

三是建立慢性肾脏病防控国家级数据平台，直观展示我国慢性肾脏病流行病学数据，通过实时数据量化疾病的负担，为政府医疗政策制定和卫生决策提供依据。

四是政府加大投入，设立慢性肾脏病专项防治基金，推进慢性肾脏病诊断技术创新、治疗药物研发和疾病发生发展机制的研究，来进一步提升我们国家慢性肾脏病的防治水平。

通过以上多层面、多维度、全病程的协同管理，最终形成慢性肾脏病综合防控网络，真正做到践行健康中国行动，实现全民肾脏健康，助推健康中国建设。