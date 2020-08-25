山西省人民医院启动慢性肾脏病全程管理中心项目

“每个人一个月可以领取一次免费检测机会，5分钟免费自助尿液检测，14项免费报告拿到手，可以起到慢性肾脏病早期筛查的作用。”8月23日，在山西省人民医院南院区科研教学楼2楼门诊大厅，志愿者在讲解免费自助尿检机使用方法时说。

该志愿者介绍了“六步操作法”：先扫描筛查机操作屏上的二维码并关注公众号；根据提示勾选符合自己的情况并确认知情同意书；若符合要求，在试纸出口领取免费试纸；前往洗手间采集尿液，并用试纸蘸取；返回机器前选择继续检测并再次扫码，将试纸放置于载物台；等待检测结果并打印报告。

同时，据该院工作人员介绍，当天慢性肾脏病全程管理中心项目启动，筛查只是全程管理的第一步，筛查后如果是疑似患者，机器背后的大数据平台收集到信息后，就会驱动患者去医院就诊，进行精准诊断，最终纳入全程管理，提升患者的诊疗水平和生活质量。

“之所以要启动全程管理中心，是因为慢性肾脏病在山西发病率高，亟需引起重视。”该院肾内科KICU病区副主任周晓霜介绍，在去年花3个月的时间做的一项6万份标本流行病学调查后，得出慢性肾脏病在山西的发病率达到了13.8%-14%之间，而2012年全国的发病率是10.8%，相比而言是很高的。

“不像高血压、糖尿病等其他慢性病前期有病症，慢性肾脏病初期难以察觉。”周晓霜称，临床中会遇到前一天还在工地上干活的，第二天就需要做血液透析，给患者个人及家庭带来了沉重的负担。此外，慢性肾脏病全病程管理机制尚未完善，出院后患者容易失访，若患者自身管理不善，极易导致病情加重和重新入院等后果。

“慢性肾脏病全程管理中心项目是基于国家中心、核心单位、网络单位和基层网点的四级联动机制，下一步会辐射到基层，到时候基层医院也将放置免费自助尿检机、自助信息管理录入仪器，以便筛查出高危人群或者患者，纳入全程管理系统。”周晓霜介绍，预计年底将完成全省基层网点的铺设，让基层患者有机会在 “家门口”享受高质量的诊疗服务，全面提升慢性肾脏病的预防和诊治水平。

山西省人民医院院长李荣山介绍，该院肾内科是山西省“136”兴医工程领军临床专科，能全链条规范化诊治慢性肾脏病患者，“希望通过构建慢性肾脏病全程管理中心，对高危人群进行早期整体筛查，规范诊疗路径有效管理患者，帮助患者延缓疾病进展，减轻长远疾病负担。”他说。