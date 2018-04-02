生活小窍门：怎样挑成熟水果

生活是一门学问，如果你能学着“偷懒”，也许会变得更有乐趣。“生活小窍门”教你聪明生活。

怎样挑成熟水果

大家如何挑选成熟水果呢？这里提供一些方法供您参考。

苹果——若底部泛出青色，表示尚未成熟。敲敲看，如声音不脆，表示不新鲜。

菠萝——首先看表皮颜色，青黑有光泽、浑圆饱满者最新鲜。若叶片呈深绿色，表示日照良好，甜度和汁液都很多。泛出香味，用手按压有柔软感的菠萝最为可口。

草莓——新鲜的草莓果蒂鲜嫩，呈深绿色。果蒂四周均应呈鲜红色，若果实还残留白色部分，表示尚未成熟。

香蕉——表皮有许多黑色斑点，且色泽深黄的香蕉成熟，这样的才最可口。

如何切面包片不易碎

切面包片很容易弄碎，不仅影响美观，还造成浪费。您可以试试先把刀放在火上烧热后再切面包，这样面包就容易切开，也不易碎了。热刀切面包不论是切厚片还是薄片，都能切得均匀完整。

卷心菜该如何洗

大家在吃卷心菜、西兰花等蔬菜前，应注意清洗浸泡。您可以试试先在水中放上一小撮碱粉、碳酸钠，搅匀后再放入蔬菜，浸泡5至6分钟，再用清水漂洗干净。也可用小苏打代替，但要适当延长浸泡时间到15分钟左右。在做青椒、菜花、豆角、芹菜等时，下锅前最好先用开水烫一下，可去除大部分农药。