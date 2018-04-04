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3招挑出最甜的橘子

2018年04月04日16:05 来源：人民网-生命时报

橘子以其甜中带酸的口感，俘获了大批的消费者。但若是不懂挑选之道，一不小心，可能就会上了酸橘子的当，让你一口咬下去，大呼酸到吃不消。四川省农业科学院园艺所副研究员陈栋特来给大家支几招，教你如何选到最好吃的橘子。

陈栋说，橘子的种类很多，形状、颜色、上市日期略有不同，但挑起来，方法却差不多。

一看：大小和颜色。橘子个头以中等为最佳，太大的皮厚、甜度差，小的又可能生长得不够好，口感较差。多数橘子的外皮颜色是从绿色，慢慢过渡到黄色，最后是橙黄或橙红色，所以颜色越红，通常熟得越好，味道越甜。不过，要注意的是，贡柑在成熟前采摘，果皮是青绿色的，但味道也不酸，但是红色的会更甜。另外，看看橘子蒂上的叶子，叶子越新鲜，也说明橘子越好。

二摸：光滑程度。甜酸适中的橘子大都表皮光滑，且上面的油胞点比较细密。

三捏：测试弹性。皮薄肉厚水分多的橘子都会有很好的弹性，用手捏下去，感觉果肉结实但不硬，一松手，就能立刻弹回原状。

最后，橘子多吃容易上火，每天最好只吃两三个。

(责编：李轶群、杨迪)


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