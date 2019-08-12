橘子的“果肉”可能和你想的不一样

橘子不仅营养价值高，而且味道甜美，价格便宜，深受人们喜爱。但是我们吃的橘子“果肉”真的和你想的一样吗？

橘，芸香科，常绿小乔木、灌木，其果实为柑果，是一种特殊类型的浆果，富含维生素C。除了橘，柑、橙、柚、柠檬等都是常见的柑果。

橘子是由多心皮具中轴胎座的子房发育而成（心皮，组成雌蕊的单位），构造由外向内依次为橘皮、橘络、橘瓣、中心柱。

柑橘外果皮即表皮，由上表皮蜡质的蜡小板、角质层和表皮细胞构成。表皮细胞呈多角形，外壁角质化。表皮细胞的外部覆盖着一层蜡质，具有保护作用。外果皮上具有油胞，因此又叫做油胞层。油胞层含有丰富的香精油，由烯萜类、倍半烯萜类以及烯萜类氧化衍生物构成。橘子的香气就是来自于烯萜类氧化衍生物，这些香气成分对增进果实的风味和代表该品种的特征具有重要作用。

向内看，橘皮内层白色海绵状组织是中果皮，被称为海绵层。中果皮疏松，含有维管束——中药称橘络。橘络是海绵层和囊瓣之间稀疏分布的网络状组织，是中果皮的延伸，由维管束和通气组织形成。很多人吃橘子喜欢将它剥干净，当然本身就具有药用价值的橘络吃掉更好。

橘络包裹着的就是橘瓣，橘瓣围绕中心柱而生。由内果皮的内表皮层和几层薄壁组织形成，每个心皮形成一个橘瓣，各心室之间的隔膜是中果皮和内果皮组织的延伸。橘瓣内部包含汁囊和种子，汁囊为食用部分，囊内形成无数肉质多浆的腺毛，变成内质的汁囊。也就是我们说的“果肉”。汁囊内含有汁液和色素，未成熟时含叶绿体，成熟前转变为有色体，颜色逐渐由绿色变为橙黄或橙红，成为我们最熟悉的样子。所以，你以为吃的是橘子瓣，其实是在吃“毛”啊！

橘子味道酸甜可口，营养丰富。人吃掉的橘瓣部分，具有清肺理气的作用，对胸闷结气、胸中烦热者有治疗效果；橘皮可泡水，具有健胃祛风之效，能增加胃液的分泌，促进肠胃的蠕动；橘络能入药，有化痰理气之效，能治肺痨咳嗽、咳血和湿热等症状；橘核则有理气止痛的作用，可治疗疝气、腰痛。

所以，千万不要以为吃掉的“果肉”就是你认为的果肉，实际上，它的身份很神秘。