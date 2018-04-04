对于如何挑葡萄网上流传一种说法，“一般越是果粒紧密的葡萄营养越好，如果营养不足就会长得松散。”但事实并非如此。

因为果粒过于紧密，生长时其基部接受的光照就会受到影响，容易出现果粒顶部紫色而底部为青色的现象，造成不同部位的葡萄味道也有差别。另外，果粒过密也容易因挤压破碎而感染病虫害。因此，挑葡萄并不是果粒越紧密越好，反而适度松散的更值得买。此外，挑葡萄还要注意以下几个方面。

一看果梗。新鲜的葡萄果梗为绿色，果梗与果粒之间连接比较牢固，用手轻轻提起时，落籽少。

二看果皮和种子色泽。就同一品种而言，成熟度较高的葡萄应该表现品种应有的色泽，如巨峰、玫瑰香完全成熟时应该是紫黑色，红提为鲜红或紫红色，青提呈黄绿色且有光泽，马奶葡萄则呈黄白色。将葡萄剥开观察，葡萄籽颜色呈褐色的为成熟度较高的葡萄。

三尝风味。葡萄成熟时，应该呈现品种固有的风味。有些品种的葡萄成熟时有浓郁的香味，如巨峰有草莓香味，玫瑰香有玫瑰香味。开始腐坏的葡萄则会散发出酒精的味道，需要特别注意，避免购买。