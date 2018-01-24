腊八粥里的“养生经” 滋补可以和参汤媲美

编者按：1月24日是农历腊月初八，也就是“腊八节”。在这一年中最寒冷的时节里，民间素有喝腊八粥、泡腊八蒜等习俗，目的是强身驱寒。今天，我们就来和大家聊聊“腊八”养生的那些事儿。

【饮食篇】

腊八节 说说“粥”的养生之道

▲食粥好处多多 滋补可以和参汤媲美

粥，作为我们的传统食品，对身体是有很好的调理作用的。古人认为，喝粥的好处多多，粥容易消化，白米熬煮温度超过60摄氏度就会产生糊化作用，熬煮软熟的稀饭入口即化，下肚后非常容易消化，很适合肠胃不适的人食用。生病时食欲不振，清粥既能促进食欲，又能为虚弱的病人补充体力。

从现代营养学的角度来分析粥的功能，首先粥的营养来自于食物，粥由多种食物组成，可以提供碳水化合物、蛋白质、膳食纤维及B族维生素等多种营养素，这些营养物质可以在体内发挥应有的作用。其次，粥熬好后，上面浮着一层细腻、黏稠、形如膏油的物质，中医里叫做“米油”，俗称粥油。很多人对它不以为然，其实，它具有很强的滋补作用，可以和参汤媲美。

▲喝粥选料有讲究 谨记“粗细搭配”

喝粥，选料还有特别的讲究，尤其是具有食疗作用的原料，要根据身体状况投放。喝粥还一定要注意“粗细搭配”。粥的原料主要是谷物。用来煮粥的杂粮，不需要进行研磨，谷类表层所含维生素、矿物质等营养素和膳食纤维都会保留下来，避免了营养物质的流失。

在营养师刘超凡看来，喝粥很容易实现“粗细搭配”。粗粮、杂粮和全谷类食物，如小米、高粱、玉米、荞麦、燕麦、薏米、红小豆、绿豆、芸豆等，都可以放在一起煮成“一锅粥”。每天吃1-2两（50～100克）粗粮的目标轻松实现，但不同人群在食材搭配上要注意有所区别。

1、糖尿病病人：燕麦、荞麦为首选

营养学上，并不主张糖尿病病人过严地限制碳水化合物，但要选用血糖生成指数较低的碳水化合物。许多研究已证实富含膳食纤维的食物可降低血糖，特别是燕麦、大麦和一些豆类所含的可溶性纤维，可在胃内形成黏稠物质，延缓葡萄糖的吸收，不会导致餐后血糖突然上升。荞麦中含有铬，有增强胰岛素的作用，在临床上用于糖尿病的营养治疗。所以，糖尿病病人可多选燕麦和荞麦作主料。

2、老年人：可多放点大豆

老年人应饮食多样化、多吃大豆及其制品。而且粥多在晚上食用，也符合老年人的饮食习惯。大豆中丰富的生物活性物质大豆异黄酮和大豆皂甙，可以抑制体内脂质过氧化，能够预防骨质疏松症。老年人胃肠功能减弱，腊八粥正好软烂易消化，加上粗细搭配，富含膳食纤维，能增加肠蠕动。

3、中青年人：多放些不同的米

中青年人由于工作量、活动量大，对能量要求高。许多中年人应酬多，碳水化合物的来源越来越少，不符合《中国居民膳食指南》中粮谷类应占55%~65%的原则。所以，在粥中不妨多放些富含碳水化合物的米类，也可适当多放些栗子、莲子等既富含淀粉又有一定保健作用的坚果。

4、孕妇：香软腊八粥最合适

女性怀孕早期一般早孕反应严重，此时应选择容易消化的食物以减少呕吐，粥就是一种很好的选择，更何况是香糯软烂的腊八粥。孕中期，胎儿生长加快，需要补充能量，同时对铁的需求量增加，而孕晚期则需要加强钙的补充。所以，对准妈妈和新妈妈来说，以下食物可以多考虑一下：糙米中含有大于100毫克/千克的钙，花生仁、大豆、黑豆、青豆、枣中都含有较丰富的钙，大豆和坚果中还含有较丰富的铁。

5、儿童：原料尽可能丰富

一般情况下，孩子应合理食用各种食物，以取得膳食平衡。12岁以后，随着青春期的到来，孩子出现第二个生长高峰，对能量和营养素的需求都超过成年人。谷类是我国膳食中主要的能量和蛋白质的来源，豆类、坚果都是营养丰富的食品，所以孩子喝八宝粥所选原料可以尽可能地丰富一些。3~5岁的孩子处于幼儿期，此时多给孩子吃些粗粮类食物，对培养孩子日后良好的饮食习惯非常有好处。【详细】

营养+安全的腊八粥，您要这样熬

腊八粥是由多种食材熬制而成的粥，也叫七宝五味粥。随着饮食种类的丰富和生活水平的提高，腊八粥的食材也愈发争奇竞巧，花样翻新。

食材选择多：建议在白米等精细食材的基础上，适当搭配一些糙米类、杂粮类等谷物。这样粗细搭配不仅吃起来更有质感，而且可以摄取更丰富的营养物质。腊八粥中的豆类富含蛋白质、膳食纤维、维生素和矿物质，赖氨酸含量也很丰富，与大米等谷物搭配起来可形成有效的营养互补。同时，适当添加坚果类和干制果蔬类食材，不仅可以丰富营养，还可以调节口味。

选购有窍门：消费者应到商超、农贸市场等正规渠道选购无霉烂、无变质、无哈败味的食材。如购买已搭配好可直接熬制的包装食材，应注意观察产品是否在保质期内，包装是否完整无损。

家庭熬制腊八粥简单易行，但需要注意以下两点：

1.在食材处理时，要对不同食材依据其特点进行清洗、浸泡、剥皮、去核、精拣等操作。例如豆类等不易煮烂的食材，需要在煮前充分浸泡，煮后才会更加柔软可口。

2.民间有熬煮腊八粥时加食用碱的习惯，认为这样熟得快并且粥的稠度好。但是这种做法容易造成B族维生素等营养物质的流失。专家建议熬制腊八粥时不要加碱，巧用电饭锅和电压力锅的“杂粮粥”功能，就可轻松煮出美味的腊八粥。【详细】

今天腊八，你家腊八粥里都放了什么？

喝腊八粥是过腊八节最重要的仪式，对于腊八粥的配方并没有统一的要求，大多数人家愿意从大米、小米、麦仁、糯米、高粱米、紫米、薏米等谷类，黄豆、红豆、绿豆、芸豆、豇豆等豆类，红枣、花生、莲子、枸杞子、栗子、核桃仁、杏仁、桂圆、葡萄干、白果等干果中选取八种不同的食材，当然也不局限于八种食材，任意搭配组成具有各自家庭特点的配方。所以腊八粥就具备了食物多样的特征，同时也具备了营养全面的特点。从中医的角度讲上述的这些食材本身就具有补中益气、补脾益肾的作用，几乎每一个人都适合食用，而且可以根据食用者不同选用不同的食材，比如说气血不足的女性，可以多加桂圆、枸杞、大枣；脾虚略有水肿的人，可以多加一点赤小豆、绿豆、薏苡仁；肾气不足的患者，则更适合多加些莲子、芡实和栗子。

虽然腊八粥非常好吃，但是有些注意事项还是要提醒大家注意：1、糖尿病患者食用腊八粥时，应该注意不要再放糖，并且要减少其它主食的摄入。2、给小朋友食用腊八粥时，可以加入山楂同煮或者饭后吃点山楂，以帮助消化防止积食。3、存在胃-食管返流症、胃溃疡等疾病的患者，不建议食用腊八粥，因为腊八粥有高淀粉、高蛋白质最容易加重症状，如果想吃请浅尝即止。4、消化不良的人也不适合过多食用腊八粥，因为其容易导致腹胀、腹痛等症状。5、感冒发热的患者不适合吃腊八粥，因为粥中蛋白含量太高，不利于体温的消退。【详细】

4款腊八粥吃出营养和新意

▲腊八米粥

一碗粥最基础的就是谷类，腊八粥以粳米、糯米和薏米为常用。其中，粳米具有补中益气、养脾胃、和五脏、除烦止渴、益精等功用，可用于脾胃虚弱、烦渴、营养不良、病后体弱等病症。

如果平时里有出虚汗的毛病，则可以在粥中加入糯米，可助补中益气，健脾养胃，止虚汗。要是加入薏米，则保健的意义更强，因为薏米具有健脾、清热、渗湿的功能，对慢性肠炎、消化不良等症有良效，还可预防心脑血管疾病以及美容。

▲腊八肉粥

给大家推荐一款改良版的腊八粥，在腊八粥里加羊肉，更适合在冬天吃。将羊肉切丁或切薄片，与淘洗干净的腊八粥材料一起放清水中，加少量葱姜，将粥熬烂即可。

羊肉性温，能御寒保暖。五谷则能中和一下羊肉的温燥。葱姜调味，也可去除羊肉的膻味。这款粥尤其适合老年人和身体虚弱的人食用，把粥熬得又烂又稠，口感更美味，食疗食养的效果也会更好。

▲腊八豆粥

腊八粥中大家熟悉的莫过于赤小豆，根据古籍记载，最早的腊八粥就是用赤小豆来煮的，几经演变，才加入了不同食材。中医认为赤豆具有健脾燥湿、利水消肿之功，对于脾虚腹泻以及水肿有一定的辅助治疗作用。

虽然可能大家平时见得少，但黄豆也可以到腊八粥中来做客的。主要原因是黄豆富含蛋白质、钙、磷、铁、胡萝卜素等丰富的营养，可以提高这碗粥的营养含量。

▲腊八果仁粥

果仁可为腊八粥锦上添花。比如，花生具有润肺、和胃、止咳、利尿、下乳等多种功能。对营养不良、食少体弱、燥咳少痰、咯血、齿衄鼻衄、皮肤紫斑、产妇乳少及大便燥结等病症有食疗作用。

核桃仁具有补肾纳气、益智健脑、强筋壮骨的作用，还能够增进食欲、乌须生发，根据科学研究表明，核桃中的磷脂，对脑神经有很好的保健作用。核桃油含有不饱和脂肪酸，有防治动脉硬化的功效。【详细】

御寒可适当增加些肉食

寒冬腊月里除了喝粥，还应适当多摄入一些富含能量的食物，“如羊肉、牛肉和鱼类等。”广东省中西医结合学会会长、国务院政府特殊津贴专家吴伟康解释说，这是因为人体冬季散热比平时厉害，要保持基础体温，就要有足够的物质来提供能量。“当然，如果患有高血压、高血脂、糖尿病等，增加肉量时最好先咨询医生。”

与此同时，寒凉的东西要少吃，包括冷饮、水果甚至蔬菜。“冷饮冬天最好别喝了，而蔬果，吃的量也应比其他时节稍少一点。”吴伟康说，冬天一定要好好保护胃部，因为有临床统计显示，一年中50%的胃病都会在秋冬季发作。“冬季饮食要暖胃，进食的东西应该尽量以温热为主。”

需要注意的是，太油腻的东西在冬天也要少吃，否则容易消化不良。如果身体比较虚弱，如特别怕冷的人，可以适当在饮食中加些滋补的中药。“当归附子羊肉汤就是最经典的御寒食疗方。”吴伟康介绍道，其做法也不复杂，取当归5克，附子10~20克，羊肉500克，加生姜数片。附子先煎1小时，然后放当归、羊肉和生姜同煮，煮到羊肉软烂就起锅。“阳虚怕冷的人在腊月里隔三差五喝上几次效果很不错。”饮汤之前如能咨询中医师，进行个人体质辨识就更好。

至于民间流传的“喝酒取暖”做法，吴伟康并不赞同。“特别是烈酒，喝下去后会导致人体血管扩张，表面上好像是浑身发烫，但其实加快了身体的散热。像一些人在酒楼喝得面红耳赤，出门一招风，就容易感冒。而且冬天血管本身张力加大，喝酒过量容易诱发心脑血管意外。”【详细】

腊八蒜就要开封了 绿还是不绿重要吗？

通常，腊八蒜从腊八开始腌制，一直到小年或者至少春节的时候，才会吃到腌好的腊八蒜。再过几天就是小年了，有些人已经望着罐子里的腊八蒜按捺不住咽口水了。不过望着瓶瓶罐罐里的腊八蒜，有朋友会发现，有的腊八蒜是绿色的，有的腊八蒜是不变色的，为什么会出现这种情况？原因在哪里？

其实，腊八蒜的绿色和绿色菜叶中的光合作用产生的叶绿素是一样的，腊八蒜的绿色是由大蒜经过一系列变化而来的，所以腊八蒜的绿色是大蒜形成的一种新的色素，这种绿色素的成分是一种含氮的花青素类色素。

大蒜形成这种绿色素是有一定的条件的，大蒜在不休眠期的特定条件下才能变绿色，在休眠期的大蒜是不能变绿色的。

大蒜打破休眠期的方法有两种：第一种方法是将蒜捣成蒜泥，在空气中常温放置一段时间后就会变绿。变绿时首先是外面开始变绿，慢慢延伸到大蒜内部；第二种方法将大蒜浸泡在各类醋中，常温避光保存，大蒜则会变绿，也就是“腊八蒜”的制作原理。

影响腊八蒜变绿的主要因素是蒜酶、低温和醋酸的浓度，并且低温是打破大蒜休眠、激活蒜酶、大蒜发生绿变的必要条件。在腌制腊八蒜的过程中，有的腊八蒜不变绿的因素可能是大蒜在储存的过程中已经经过高温处理，大蒜处在一个休眠的状态，大蒜在腌制过程中不变绿。或者是用来腌制腊八蒜的醋酸浓度不够。

有实验研究表明，同样在低温下用醋酸、柠檬酸、苹果酸、盐酸、磷酸等酸液中浸泡，只有在醋酸中浸泡的大蒜才能变绿，并且醋酸的浓度越高，变绿的速度快，和大蒜的品种因素关系并不大。所以如果在腌制腊八蒜时，买到的大蒜是休眠期的大蒜，或者是买到的食醋的醋酸浓度不高甚至是用其他的酸来调制食醋的话，腌制的腊八蒜就不会变绿。【详细】

【养生篇】

保暖：头部脖子膝盖 千万别挨冻

广东省中西医结合学会会长、国务院政府特殊津贴专家吴伟康认为，平安越冬，第一要务就是保暖。“保暖离不开穿衣，但我发现很多人不懂得穿衣。”怎么才算会穿衣？“那就是要把人体关键部位都保护起来，不受风寒邪气的侵袭。”哪些是关键部位？“头部、颈部、腰腹部和膝盖。”

吴伟康说，头颈部是人体神经和血管最丰富的部位之一，同时又是冬季最经常暴露在外的地方。医学研究发现，静止状态不戴帽的人，在环境气温为15℃时，从头部散失的热量占人体总热量的30%，4℃时散失总热量占60%。此外，天冷令血管收缩，人们就会出现头痛头晕的症状，对于脑血管病人来说，很容易诱发脑血管病。由此可见，头颈部保暖非常重要。“所以冬天出门，最好戴帽子和围巾。”腰腹部，是人体脏器最集中的区域，“肝、肾、脾等都在这里。”同时，很多女士在冬季经常出现腰痛或手脚冰凉等症状，往往都与腰腹部受寒有关。

“至于膝盖，我经常看见一些大冷天里穿短裙的女士在寒风中瑟瑟发抖，她们如果长期这样穿衣，膝关节的磨损会加快、加重，关节炎就会比别人更早找上门。”吴伟康提醒，冬季应该穿上厚些的裤子和袜子，必要时戴上护膝；每天临睡前用热水泡脚10～15分钟，擦干后再在脚掌心部位摩擦60次，可起到御寒的作用。平时踢毽子、走路，也可锻炼下肢，提高御寒抗病能力。

作息：冬季熬夜比夏季更伤身

除了穿衣和饮食，吴伟康指出冬季还要注意居室环境的卫生和作息的健康。

“天气再冷也要保持室内通风。我特别反对一些老人的家里，一到冬天就窗门紧闭。室内空气不流通是百病之源，尤其是容易招惹流感等呼吸道疾病。正确的做法是每天早晨和临睡前把窗户打开半小时再关上。如果特别干燥，睡觉时可在室内放盆水，增加湿度。”

作息方面，吴伟康提醒，冬季熬夜比夏季更伤身。“这是因为冬天人体的阳气本来就弱，而深夜到凌晨这段时间又是一天中阳气最弱、最寒冷的时段，早睡本来就是顺应季节变换的做法。如果这个时候不睡觉，即使穿再多的衣服在身上，人体都很难抵挡寒邪的入侵。”吴伟康建议，冬季最佳的上床时间是晚上10时左右，“可以靠在床上看看书，听听舒缓的音乐，争取11时之前入睡。”早上最好能在6~7时起床，“我不主张冬季太早外出运动，特别是雾霾浓重的清晨。”【详细】

【注意事项】

过完腊八就是年！节前大扫除有妙招

“二十三，糖瓜儿沾，二十四，扫房子”按照中国传统习俗，春节前，都要对家里进行一番清扫，象征着新年新气象。家里各种材质的家具，不管是布艺、实木，还是皮质、藤编，清洁起来颇为麻烦。从天花板到地板，从客厅、卧室到厨房、卫生间，清扫起来是个不小的工程。

▲家具四类材质 清洗别马虎

在这个“轻装修，重装饰”的时代，布艺家具以灵活多变的风格受到消费者青睐，保持布艺家具的美观，需要你经常“除尘、除尘、再除尘”，不过不要使用大功率的吸尘器来处理布艺家具，并且不要使用刷头，因为布料都是很容易受损的；一些布艺的沙发套、桌套、椅套，如果是局部有污渍，可以蘸肥皂水轻轻擦拭，并用干毛巾吸干水分，如果污渍比较明显，可蘸少量的汽油、酒精或者其他合适的干洗剂轻轻擦拭，需要整体清洗时，尽量进行干洗，避免使用洗衣机，别忘了选择一家靠谱的干洗店，因为有些不正规的干洗店会用“水洗”蒙混过关。

实木家具在这几年也是热销货，不过由于缺乏系统的保养知识，很多家庭对于实木家具的打理相当草率，也加剧了一些其实非常具有收藏价值的实木家具的损耗。其实对于实木家具的保养应当从最简单的清洁开始。实木家具表面沾上的油污，可千万别用水洗，建议您使用“喝剩下的茶水”涂在油污上，然后用玉米粉均匀涂抹，不但去除掉油污，而且会让实木家具更加明亮；关于实木家具尤其是白色家具发黄变色的问题，一位资深居家妈妈推荐“蛋黄去黄”法，用蛋黄打散后刷涂在发黄的部分，可以有效地将发黄的部分“美白”。

皮质家具主要是沙发，用拧干的湿毛巾可以抹去沙发的灰尘，而一些污点可以用真皮专用清洁剂进行处理，当然如果暂时没有，也可使用干毛巾蘸酒精擦拭，尽量不要选择其他材质的清洁工具伤害真皮表面。在擦拭后，建议使用真皮专用护理再轻涂一两遍，会在真皮表面形成保护膜，使污垢“无孔可入”。另外，真皮沙发要尽可能避免长时间的直接沐浴阳光，否则也会被“晒白”的，如果是一组沙发，建议经常互换位置，以防出现明显的色差。

藤制家具的清洗也是一项技巧活。千万不要使用普通的清水擦拭，而是尽可能用淡盐水清洗。不仅能够有效去污，而且还能提高藤制家具的使用寿命和柔韧度，并且防虫。

▲粉墙、壁纸墙别用清水擦拭

无论你是四白落地的涂料，还是壁纸墙，千万不要用清水来擦拭，否则粉墙遇水之后会变成悲剧的湿粉墙，这样更容易脏。而壁纸墙遇到水则更不“淡定”，因为它可能会脱落。正确的清洗方式其实很简单，就是每一家“十元店”里都有售的“扫房神器”鸡毛掸子，只需要轻轻掸去尘埃即可，省时省心；如果遇到顽固的污渍，可以使用酒精混合清洁剂装入喷壶，喷在脏的地方，用拧干的热毛巾覆盖后轻轻擦拭，这里所说的酒精是医用酒精或者白酒。

▲地板总被踩 也要好好理睬它

地板和地板砖如果每天我们踩它，还不理睬它，久而久之就会“变脸”。先说地板，不管是实木地板，还是实木复合地板，其实都是非常需要业主精心的保养，清洁起来也是需要有足够的专注度，并且注意使用地板木油精保养。要定期对地板进行除尘，防止沙砾对地板表层的磨损，在清除污渍的同时，要避免过度地使用碱性清洁剂而导致地板油漆被破坏，也不要用未拧干的毛巾擦地板，因为如果水顺着地板缝流进去，地板就会出现鼓胀的情况，

相对而言地板砖的维护保养要简单一些，一般情况下使用常用的洗洁精即可，但如果有茶水、咖啡、啤酒、冰淇淋、油脂等污染物洒落，还是要尽快清洗，时间长了清洗难度就会变大，觉得擦洗困难时，也可使用次氯酸钠稀释液，也就是我们常说的漂白粉兑水，有些渗入砖内时间较长的污渍，浸泡时间需几个小时。墨水、水泥等污染物可使用盐酸、硝酸的稀释溶液，而油漆、涂料等污染物建议使用专用清洁剂。

▲灯具清洗 犄角旮旯别错过

您家的灯是不是没有刚买的时候那么光彩夺目了呢，如何能让当初一盏一盏精心挑选的灯具完美如初。首先还是要注意安全，拆卸灯具前，必须先关闭电源，最好由两个人配合完成拆卸，防止摔伤，同时千万不要用湿毛巾去清洁灯座，要防止触电事故的发生。

拆下灯罩，就可以根据灯罩的不同材质进行清洗，布艺灯罩的清洗要多加小心，这种“公主灯”像公主一样柔弱，可以使用小型的吸尘器吸掉表面灰尘后用清洁剂擦洗，但如果灯罩内是纸质的，就千万不要使用水或清洁剂；玻璃灯罩要选择使用较为松软的布料蘸清洁剂清洗，如果是磨砂材质的玻璃灯罩，可以用软布包牙签进行处理。另外，照明灯具灯座上面的污垢清洁,可以先把表面的灰尘去除,再用棉布蘸点牙膏擦拭,不要让水分留在灯座上。【详细】