今天腊八，你家腊八粥里都放了什么？

今天是我国传统的腊八节，每年到这一天家家户户都会用多种谷物、豆类、果脯、干果等等食材煮腊八粥，早晨出家门的时候喝上一碗，暖暖的幸福让人觉得有了扛过整个冬季的勇气和力量。

我们的祖先有在腊八节祭祀祖先和神灵，祈求丰收和吉祥的传统，腊八节在佛教领域被称为“法宝节”，同时在道教中腊月初八是王侯腊。所以，在腊八节当天北京的戒台寺、潭柘寺、关公庙、大觉寺等等佛教、道教场所都会开展舍粥的活动。

喝腊八粥是过腊八节最重要的仪式，对于腊八粥的配方并没有统一的要求，大多数人家愿意从大米、小米、麦仁、糯米、高粱米、紫米、薏米等谷类，黄豆、红豆、绿豆、芸豆、豇豆等豆类，红枣、花生、莲子、枸杞子、栗子、核桃仁、杏仁、桂圆、葡萄干、白果等干果中选取八种不同的食材，当然也不局限于八种食材，任意搭配组成具有各自家庭特点的配方。所以腊八粥就具备了食物多样的特征，同时也具备了营养全面的特点。从中医的角度讲上述的这些食材本身就具有补中益气、补脾益肾的作用，几乎每一个人都适合食用，而且可以根据食用者不同选用不同的食材，比如说气血不足的女性，可以多加桂圆、枸杞、大枣；脾虚略有水肿的人，可以多加一点赤小豆、绿豆、薏苡仁；肾气不足的患者，则更适合多加些莲子、芡实和栗子。

虽然腊八粥非常好吃，但是有些注意事项还是要提醒大家注意：1、糖尿病患者食用腊八粥时，应该注意不要再放糖，并且要减少其它主食的摄入。2、给小朋友食用腊八粥时，可以加入山楂同煮或者饭后吃点山楂，以帮助消化防止积食。3、存在胃-食管返流症、胃溃疡等疾病的患者，不建议食用腊八粥，因为腊八粥有高淀粉、高蛋白质最容易加重症状，如果想吃请浅尝即止。4、消化不良的人也不适合过多食用腊八粥，因为其容易导致腹胀、腹痛等症状。5、感冒发热的患者不适合吃腊八粥，因为粥中蛋白含量太高，不利于体温的消退。