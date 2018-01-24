营养+安全的腊八粥，您要这样熬

解读专家：

谭斌（国家粮食局科学研究院研究员）

马冠生（北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系主任、教授）

范志红（中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授）

今天是农历腊月初八，也就是我国腊八节的日子。“腊八”最早可追溯到先秦时代，以祭祀祖先、祈求丰收为主要活动。到了宋代，逐渐形成在“腊八”当天熬粥和喝粥的习俗，并延续至今，腊八粥也成为百姓日常享用的传统美食。小小的一碗腊八粥也蕴含着营养和食品安全的知识哦，下面我们就看看国家食品药品监督管理总局发布的“腊八节饮食安全消费提示”吧。

丰富食材巧搭配，营养安全记心间

腊八粥是由多种食材熬制而成的粥，也叫七宝五味粥，其传统食材包括大米、小米、玉米、薏米、红枣、莲子、花生、桂圆和各种豆类（如红豆、绿豆、黄豆、黑豆、芸豆等）。随着饮食种类的丰富和生活水平的提高，腊八粥的食材也愈发争奇竞巧，花样翻新。

食材选择多：建议在白米等精细食材的基础上，适当搭配一些糙米类、杂粮类等谷物。这样粗细搭配不仅吃起来更有质感，而且可以摄取更丰富的营养物质。腊八粥中的豆类富含蛋白质、膳食纤维、维生素和矿物质，赖氨酸含量也很丰富，与大米等谷物搭配起来可形成有效的营养互补。同时，适当添加坚果类和干制果蔬类食材，不仅可以丰富营养，还可以调节口味。

选购有窍门：消费者应到商超、农贸市场等正规渠道选购无霉烂、无变质、无哈败味的食材。如购买已搭配好可直接熬制的包装食材，应注意观察产品是否在保质期内，包装是否完整无损。

科学熬制很重要，避免营养丢失掉

家庭熬制腊八粥简单易行，但需要注意以下两点：

1.在食材处理时，要对不同食材依据其特点进行清洗、浸泡、剥皮、去核、精拣等操作。例如豆类等不易煮烂的食材，需要在煮前充分浸泡，煮后才会更加柔软可口。

2.民间有熬煮腊八粥时加食用碱的习惯，认为这样熟得快并且粥的稠度好。但是这种做法容易造成B族维生素等营养物质的流失。专家建议熬制腊八粥时不要加碱，巧用电饭锅和电压力锅的“杂粮粥”功能，就可轻松煮出美味的腊八粥。

特殊人群需注意，享用美味讲究多

腊八粥食材丰富，搭配合理，营养均衡，尤其适宜年老体弱或病愈后脾胃虚弱者。但是不同体质人群在食用腊八粥时，也应有所注意。

1.糖尿病患者对于含糖的腊八粥要适量食用，尽量选择不加糖的腊八粥。宜用燕麦、大麦来增加黏稠感，同时可适当多放些杂豆类食材，帮助控制血糖上升速度。

2.对于消化不良者，腊八粥中应少放黄豆、黑豆等豆类，因为豆类中含有胀气因子，如食用过多，会造成肠胃不适。

3.对于肥胖人群，要少加白米等容易消化的食材。最好不加糖，多加芸豆、红豆等种皮相对厚一些的淀粉豆类，使粥的质地软而不烂，具有良好的口感和饱腹感。