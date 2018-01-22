“腊八”保暖千万别挨冻 冬季熬夜比夏季更伤身

●隆冬时节最重要的养生手段就是保暖，专家强调，人体的头颈部和膝盖是冬季最需要御寒的部位，切莫要风度不要温度

●冬季熬夜比夏季更伤身，民间流传“喝酒暖身”的做法有可能更容易导致感冒

1月24日是农历腊月初八，也就是“腊八节”。在这个一年中最寒冷的时节里，民间素有喝腊八粥、泡腊八蒜等习俗，目的是强身驱寒。广东省中西医结合学会会长、国务院政府特殊津贴专家吴伟康教授在接受记者采访时指出，寒冬腊月里的养生要诀，光靠吃是不够的，“喝粥养身有一定的道理，但民间流传的一些习俗和说法未必全都对，例如不少人相信冬天喝酒能暖身，但其实这样做更容易招惹风寒导致感冒。”吴伟康提醒，人体要在冬季积蓄能量，对抗各种疾病，同时还要健康舒适地度过冬天的话，除了管好“嘴”，还要从保暖、作息和家居环境等多方面入手。

冬季喝粥：

可和胃补脾、养心益肾

吴伟康介绍，我国大多数地区都有喝腊八粥的习俗，最早可追溯到宋代，到了明清时期则开始在全国流行。

冬天喝粥有什么好处？“中医认为，粥有和胃、补脾、养心、益肾、清肺、利肝、消渴、明目、通便和安神等多种功效，几乎把人体的五脏六腑都兼顾到了。”吴伟康说，而从营养学的角度看，“谷类为主，食物多样，粗细搭配”，而粥在这三个方面都得到了一定的体现。

首先是谷类为主，绝大多数粥都是以米、面、杂粮为主，体现了“谷类为主”的基本原则。其次，食物多样，粥的包容性强，想吃荤的，鸡鸭鱼肉都可以加到粥里；想吃清淡的，蔬菜、水果、花卉等都能煲粥；想吃得“金贵”，加点鲍鱼、海参、燕窝；想吃得“低调”，地瓜小米也可组搭配合。

至于粗细搭配，粥的最主要原料是谷物，其中粗粮、杂粮和全谷类食物，如小米、高粱、玉米、荞麦、燕麦、薏米、红小豆、绿豆、芸豆等，都可以放在一起煮成“一锅粥”。

“由此看来，尽管喝粥有什么养生和营养价值还没做过大规模的临床研究，但这种能在民间流传了上千年的饮食习惯，当中肯定是有道理的，值得我们传承和推广。”吴伟康说。

保暖：

头部脖子膝盖 千万别挨冻

作为名专家，吴伟康对冬季养生有自己的一套见解。他特别强调，冬季养生不能光着眼于“吃”，“别以为煮锅粥，从早吃到晚就是健康的做法。”

吴伟康认为，平安越冬，第一要务就是保暖。“保暖离不开穿衣，但我发现很多人不懂得穿衣。”怎么才算会穿衣？“那就是要把人体关键部位都保护起来，不受风寒邪气的侵袭。”哪些是关键部位？“头部、颈部、腰腹部和膝盖。”

吴伟康说，头颈部是人体神经和血管最丰富的部位之一，同时又是冬季最经常暴露在外的地方。医学研究发现，静止状态不戴帽的人，在环境气温为15℃时，从头部散失的热量占人体总热量的30%，4℃时散失总热量占60%。此外，天冷令血管收缩，人们就会出现头痛头晕的症状，对于脑血管病人来说，很容易诱发脑血管病。由此可见，头颈部保暖非常重要。“所以冬天出门，最好戴帽子和围巾。”腰腹部，是人体脏器最集中的区域，“肝、肾、脾等都在这里。”同时，很多女士在冬季经常出现腰痛或手脚冰凉等症状，往往都与腰腹部受寒有关。

“至于膝盖，我经常看见一些大冷天里穿短裙的女士在寒风中瑟瑟发抖，她们如果长期这样穿衣，膝关节的磨损会加快、加重，关节炎就会比别人更早找上门。”吴伟康提醒，冬季应该穿上厚些的裤子和袜子，必要时戴上护膝；每天临睡前用热水泡脚10～15分钟，擦干后再在脚掌心部位摩擦60次，可起到御寒的作用。平时踢毽子、走路，也可锻炼下肢，提高御寒抗病能力。

饮食：

冬季御寒可适当增加些肉食

冬季养生自然离不开饮食。吴伟康认为，寒冬腊月里除了喝粥，还应适当多摄入一些富含能量的食物，“如羊肉、牛肉和鱼类等。”吴伟康解释说，这是因为人体冬季散热比平时厉害，要保持基础体温，就要有足够的物质来提供能量。“当然，如果患有高血压、高血脂、糖尿病等，增加肉量时最好先咨询医生。”

与此同时，寒凉的东西要少吃，包括冷饮、水果甚至蔬菜。“冷饮冬天最好别喝了，而蔬果，吃的量也应比其他时节稍少一点。”吴伟康说，冬天一定要好好保护胃部，因为有临床统计显示，一年中50%的胃病都会在秋冬季发作。“冬季饮食要暖胃，进食的东西应该尽量以温热为主。”

需要注意的是，太油腻的东西在冬天也要少吃，否则容易消化不良。如果身体比较虚弱，如特别怕冷的人，可以适当在饮食中加些滋补的中药。“当归附子羊肉汤就是最经典的御寒食疗方。”吴伟康介绍道，其做法也不复杂，取当归5克，附子10~20克，羊肉500克，加生姜数片。附子先煎1小时，然后放当归、羊肉和生姜同煮，煮到羊肉软烂就起锅。“阳虚怕冷的人在腊月里隔三差五喝上几次效果很不错。”饮汤之前如能咨询中医师，进行个人体质辨识就更好。（更多食疗方敬请关注二维码）

至于民间流传的“喝酒取暖”做法，吴伟康并不赞同。“特别是烈酒，喝下去后会导致人体血管扩张，表面上好像是浑身发烫，但其实加快了身体的散热。像一些人在酒楼喝得面红耳赤，出门一招风，就容易感冒。而且冬天血管本身张力加大，喝酒过量容易诱发心脑血管意外。”

作息：

冬季熬夜比夏季更伤身

除了穿衣和饮食，吴伟康指出冬季还要注意居室环境的卫生和作息的健康。

“天气再冷也要保持室内通风。我特别反对一些老人的家里，一到冬天就窗门紧闭。室内空气不流通是百病之源，尤其是容易招惹流感等呼吸道疾病。正确的做法是每天早晨和临睡前把窗户打开半小时再关上。如果特别干燥，睡觉时可在室内放盆水，增加湿度。”

作息方面，吴伟康提醒，冬季熬夜比夏季更伤身。“这是因为冬天人体的阳气本来就弱，而深夜到凌晨这段时间又是一天中阳气最弱、最寒冷的时段，早睡本来就是顺应季节变换的做法。如果这个时候不睡觉，即使穿再多的衣服在身上，人体都很难抵挡寒邪的入侵。”吴伟康建议，冬季最佳的上床时间是晚上10时左右，“可以靠在床上看看书，听听舒缓的音乐，争取11时之前入睡。”早上最好能在6~7时起床，“我不主张冬季太早外出运动，特别是雾霾浓重的清晨。”