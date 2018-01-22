过完腊八就是年！节前大扫除有妙招

“二十三，糖瓜儿沾，二十四，扫房子”按照中国传统习俗，春节前，都要对家里进行一番清扫，象征着新年新气象。家里各种材质的家具，不管是布艺、实木，还是皮质、藤编，清洁起来颇为麻烦。从天花板到地板，从客厅、卧室到厨房、卫生间，清扫起来是个不小的工程。本周，我们就为大家提供几种简单实用的清洁小技巧，让迎接新年的主妇们来一场说扫就扫的大扫除吧。

家具四类材质 清洗别马虎

在这个“轻装修，重装饰”的时代，布艺家具以灵活多变的风格受到消费者青睐，保持布艺家具的美观，需要你经常“除尘、除尘、再除尘”，不过不要使用大功率的吸尘器来处理布艺家具，并且不要使用刷头，因为布料都是很容易受损的；一些布艺的沙发套、桌套、椅套，如果是局部有污渍，可以蘸肥皂水轻轻擦拭，并用干毛巾吸干水分，如果污渍比较明显，可蘸少量的汽油、酒精或者其他合适的干洗剂轻轻擦拭，需要整体清洗时，尽量进行干洗，避免使用洗衣机，别忘了选择一家靠谱的干洗店，因为有些不正规的干洗店会用“水洗”蒙混过关。

实木家具在这几年也是热销货，不过由于缺乏系统的保养知识，很多家庭对于实木家具的打理相当草率，也加剧了一些其实非常具有收藏价值的实木家具的损耗。其实对于实木家具的保养应当从最简单的清洁开始。实木家具表面沾上的油污，可千万别用水洗，建议您使用“喝剩下的茶水”涂在油污上，然后用玉米粉均匀涂抹，不但去除掉油污，而且会让实木家具更加明亮；关于实木家具尤其是白色家具发黄变色的问题，一位资深居家妈妈推荐“蛋黄去黄”法，用蛋黄打散后刷涂在发黄的部分，可以有效地将发黄的部分“美白”。

皮质家具主要是沙发，用拧干的湿毛巾可以抹去沙发的灰尘，而一些污点可以用真皮专用清洁剂进行处理，当然如果暂时没有，也可使用干毛巾蘸酒精擦拭，尽量不要选择其他材质的清洁工具伤害真皮表面。在擦拭后，建议使用真皮专用护理再轻涂一两遍，会在真皮表面形成保护膜，使污垢“无孔可入”。另外，真皮沙发要尽可能避免长时间的直接沐浴阳光，否则也会被“晒白”的，如果是一组沙发，建议经常互换位置，以防出现明显的色差。

藤制家具的清洗也是一项技巧活。千万不要使用普通的清水擦拭，而是尽可能用淡盐水清洗。不仅能够有效去污，而且还能提高藤制家具的使用寿命和柔韧度，并且防虫。

粉墙、壁纸墙别用清水擦拭

无论你是四白落地的涂料，还是壁纸墙，千万不要用清水来擦拭，否则粉墙遇水之后会变成悲剧的湿粉墙，这样更容易脏。而壁纸墙遇到水则更不“淡定”，因为它可能会脱落。正确的清洗方式其实很简单，就是每一家“十元店”里都有售的“扫房神器”鸡毛掸子，只需要轻轻掸去尘埃即可，省时省心；如果遇到顽固的污渍，可以使用酒精混合清洁剂装入喷壶，喷在脏的地方，用拧干的热毛巾覆盖后轻轻擦拭，这里所说的酒精是医用酒精或者白酒。

地板总被踩 也要好好理睬它

地板和地板砖如果每天我们踩它，还不理睬它，久而久之就会“变脸”。先说地板，不管是实木地板，还是实木复合地板，其实都是非常需要业主精心的保养，清洁起来也是需要有足够的专注度，并且注意使用地板木油精保养。要定期对地板进行除尘，防止沙砾对地板表层的磨损，在清除污渍的同时，要避免过度地使用碱性清洁剂而导致地板油漆被破坏，也不要用未拧干的毛巾擦地板，因为如果水顺着地板缝流进去，地板就会出现鼓胀的情况，

相对而言地板砖的维护保养要简单一些，一般情况下使用常用的洗洁精即可，但如果有茶水、咖啡、啤酒、冰淇淋、油脂等污染物洒落，还是要尽快清洗，时间长了清洗难度就会变大，觉得擦洗困难时，也可使用次氯酸钠稀释液，也就是我们常说的漂白粉兑水，有些渗入砖内时间较长的污渍，浸泡时间需几个小时。墨水、水泥等污染物可使用盐酸、硝酸的稀释溶液，而油漆、涂料等污染物建议使用专用清洁剂。

灯具清洗 犄角旮旯别错过

您家的灯是不是没有刚买的时候那么光彩夺目了呢，如何能让当初一盏一盏精心挑选的灯具完美如初。首先还是要注意安全，拆卸灯具前，必须先关闭电源，最好由两个人配合完成拆卸，防止摔伤，同时千万不要用湿毛巾去清洁灯座，要防止触电事故的发生。

拆下灯罩，就可以根据灯罩的不同材质进行清洗，布艺灯罩的清洗要多加小心，这种“公主灯”像公主一样柔弱，可以使用小型的吸尘器吸掉表面灰尘后用清洁剂擦洗，但如果灯罩内是纸质的，就千万不要使用水或清洁剂；玻璃灯罩要选择使用较为松软的布料蘸清洁剂清洗，如果是磨砂材质的玻璃灯罩，可以用软布包牙签进行处理。另外，照明灯具灯座上面的污垢清洁,可以先把表面的灰尘去除,再用棉布蘸点牙膏擦拭,不要让水分留在灯座上。