腊八节 说说“粥”的养生之道

腊八节，喝腊八粥是很多家庭必不可少的。其实，在中国有文字记载的历史中，粥的踪影伴随始终。 而对于工作繁忙的现代人来说，吃粥仍是养生的最佳选择。

食粥好处多多

滋补可以和参汤媲美

粥，作为我们的传统食品，对身体是有很好的调理作用的。古人认为，喝粥的好处多多，粥容易消化，白米熬煮温度超过60摄氏度就会产生糊化作用，熬煮软熟的稀饭入口即化，下肚后非常容易消化，很适合肠胃不适的人食用。生病时食欲不振，清粥既能促进食欲，又能为虚弱的病人补充体力。

从现代营养学的角度来分析粥的功能，首先粥的营养来自于食物，粥由多种食物组成，可以提供碳水化合物、蛋白质、膳食纤维及B族维生素等多种营养素，这些营养物质可以在体内发挥应有的作用。其次，粥熬好后，上面浮着一层细腻、黏稠、形如膏油的物质，中医里叫做“米油”，俗称粥油。很多人对它不以为然，其实，它具有很强的滋补作用，可以和参汤媲美。

45岁的林女士告诉华商报记者，作为家庭主妇，自己平日最大的喜好就是煮各种粥，刚开始家人对于她做出来各种“奇怪”的粥并不认可，甚至不愿意食用，而经过她长期不懈的坚持，家人都喜欢上了喝粥。尤其是她的丈夫，食用她熬的各种粥后，多年的胃病再也没有犯过，现在逢人就说“我老婆的粥治好了我的胃病”。

在榆林市文化路经营一家粥店的王先生告诉华商报记者，除了卖粥之外，他更喜欢研究粥道，并阅读了大量的书籍，其实在我们通常所说的粥是由小米或大米熬粥后所得的，中医认为小米和大米味甘性平，都具有补中益气、健脾和胃的作用，二者用来熬粥后，很大一部分营养进入汤中，其中尤以粥油中营养最为丰富，是米汤的精华，滋补力之强，丝毫不亚于人参、熟地等名贵的药材。

营养师刘超凡则表示，中医有“年过半百而阴气自半”的说法，意思是说老年人不同程度地存在着肾精不足的问题，如果常喝粥油，可以起到补益肾精、益寿延年的效果；产妇、患有慢性胃肠炎的人经常会感到元气不足，喝粥油能补益元气、增长体力，促进身体早日康复。

刘超凡同时提醒说，喝粥油的时候最好空腹，再加入少量食盐，可起到引“药”入肾经的作用，以增强粥油补肾益精的功效。此外，婴幼儿在开始添加辅食时，粥油也是不错的选择。

喝粥选料有讲究

谨记“粗细搭配”

喝粥，选料还有特别的讲究，尤其是具有食疗作用的原料，要根据身体状况投放。喝粥还一定要注意“粗细搭配”。粥的原料主要是谷物。用来煮粥的杂粮，不需要进行研磨，谷类表层所含维生素、矿物质等营养素和膳食纤维都会保留下来，避免了营养物质的流失。

在刘超凡看来，喝粥很容易实现“粗细搭配”。粗粮、杂粮和全谷类食物，如小米、高粱、玉米、荞麦、燕麦、薏米、红小豆、绿豆、芸豆等，都可以放在一起煮成“一锅粥”。每天吃1-2两（50～100克）粗粮的目标轻松实现，但不同人群在食材搭配上要注意有所区别。

1、糖尿病病人：燕麦、荞麦为首选

营养学上，并不主张糖尿病病人过严地限制碳水化合物，但要选用血糖生成指数较低的碳水化合物。许多研究已证实富含膳食纤维的食物可降低血糖，特别是燕麦、大麦和一些豆类所含的可溶性纤维，可在胃内形成黏稠物质，延缓葡萄糖的吸收，不会导致餐后血糖突然上升。荞麦中含有铬，有增强胰岛素的作用，在临床上用于糖尿病的营养治疗。所以，糖尿病病人可多选燕麦和荞麦作主料。

2、老年人：可多放点大豆

老年人应饮食多样化、多吃大豆及其制品。而且粥多在晚上食用，也符合老年人的饮食习惯。大豆中丰富的生物活性物质大豆异黄酮和大豆皂甙，可以抑制体内脂质过氧化，能够预防骨质疏松症。老年人胃肠功能减弱，腊八粥正好软烂易消化，加上粗细搭配，富含膳食纤维，能增加肠蠕动。

3、中青年人：多放些不同的米

中青年人由于工作量、活动量大，对能量要求高。许多中年人应酬多，碳水化合物的来源越来越少，不符合《中国居民膳食指南》中粮谷类应占55%~65%的原则。所以，在粥中不妨多放些富含碳水化合物的米类，也可适当多放些栗子、莲子等既富含淀粉又有一定保健作用的坚果。

4、孕妇：香软腊八粥最合适

女性怀孕早期一般早孕反应严重，此时应选择容易消化的食物以减少呕吐，粥就是一种很好的选择，更何况是香糯软烂的腊八粥。孕中期，胎儿生长加快，需要补充能量，同时对铁的需求量增加，而孕晚期则需要加强钙的补充。所以，对准妈妈和新妈妈来说，以下食物可以多考虑一下：糙米中含有大于100毫克/千克的钙，花生仁、大豆、黑豆、青豆、枣中都含有较丰富的钙，大豆和坚果中还含有较丰富的铁。

5、儿童：原料尽可能丰富

一般情况下，孩子应合理食用各种食物，以取得膳食平衡。12岁以后，随着青春期的到来，孩子出现第二个生长高峰，对能量和营养素的需求都超过成年人。谷类是我国膳食中主要的能量和蛋白质的来源，豆类、坚果都是营养丰富的食品，所以孩子喝八宝粥所选原料可以尽可能地丰富一些。3~5岁的孩子处于幼儿期，此时多给孩子吃些粗粮类食物，对培养孩子日后良好的饮食习惯非常有好处。

喝粥时最好加些辅料

更利于身体健康

根据对粥、饭、馍等食物消化吸收情况进行的研究，粥的糖吸收率为96．5％、饭的为99．5％、馍的为99．9％；粥的蛋白质吸收率为56．1％、饭的为99．5％、馍的为99．9％。

长期喝粥有以下不利因素：

因为喝粥不用细嚼，缺少咀嚼会加速老年人咀嚼器官的退化；粥类食物中纤维含量较低，不利于排毒。吃饭必须咀嚼，咀嚼不仅要用牙齿把饭粒细细咬碎，同时还促使唾液分泌，唾液中所含的酶对淀粉也有初步的消化作用。谷物与水长时间混合熬煮后，形成食糜，几乎无需牙齿的咀嚼和唾液的帮助就被胃肠消化。缺乏咀嚼，唾液中的淀粉酶就不能将粥中的淀粉充分分解为麦芽糖，从而影响消化。唾液还有中和胃酸、修复胃黏膜的作用，喝粥时口腔几乎不用分泌唾液，自然也就不利于保护胃黏膜。因此如果要喝粥，最好加些辅料。