许多人都有过耳鸣，一般算不上大病，但耳鸣不治疗，其危害也不容忽视。比如，长期耳鸣可能引起听力下降，严重耳鸣还会导致失眠、健忘、抑郁、焦虑，以及内分泌失调、免疫力低下，从而诱发其他疾病。

治疗耳鸣常用方法有心理治疗、药物、掩蔽、松弛、针灸或按摩等。这些方法中，“刮耳孔”“掌心震耳法”属中医穴位按摩法范畴，对耳鸣有一定效果。

“刮耳孔”的具体做法是：双手食指放进两侧耳孔中，旋转20下左右，突然拔出。随后用食指、拇指沿耳轮边缘上下来回摩擦36下，至耳廓发热。每天做3次，连续1~2个月。刮耳道可以刺激局部血液循环，交替产生“正-负压”，引动鼓膜活动，进而起到减轻耳鸣、促使听觉灵敏、健脑醒神之功效。

“掌心震耳法”（如右图）对缓解耳鸣也有效，具体方法是：两手掌先搓热，随后用搓热的两掌心捂住两耳，手掌与耳朵完全封闭，然后两掌突然松开（能听到“叭”的一声更好），1次可按放15~20回，做完后，用手掌心前后来回搓擦双耳廓约1分钟。早晚各做1遍，坚持1~2个月。该法有增强听力、醒脑通窍的功效，有助防治头晕、耳鸣、耳闭、脑鸣等疾患。

为何“刮耳孔”“掌心震耳法”有防治耳鸣的作用呢？中医认为，耳鸣与人的脏腑功能盛衰、气血瘀滞等有关。耳部为“宗脉之所聚”，《丹溪心法》说：“盖十二经络，上络于耳”。耳通过经络与五脏都有联系，尤其与肾关系密切，因此中医常说耳鸣、耳聋多属肾虚。刺激耳部能治耳鸣，正是通过疏通经络、运行气血、调理脏腑功能来实现的。其治病机理有如下几点：

一是能益肾开窍。肾主藏精，开窍于耳，耳部许多穴位可治“肾病”，经常按压耳部可以起到防治耳鸣耳聋的效果，

二是可疏通气血。耳部血瘀不通、经脉阻塞也是耳鸣的重要因素，患者按压耳道，刺激耳部穴位，具有疏通耳部经脉、运行气血的效果。

三是有醒脑、刺激听觉功能的作用。当手指按压耳道，快速一按一放，能使耳道内产生振动，耳部经反复刺激，可以醒脑开窍，提升听觉敏感度。

最后提醒几个注意事项：

1. 操作不宜过猛或用力过大，以个人能耐受为度。2.指甲过长不宜刮耳，以免损伤耳道。3.急性中耳炎、耳痛剧烈或耳部冻疮者，不宜使用。4.过度疲劳或过饥状态下，不适使用。5.因高血压等脑血管病引起的耳鸣，应积极治疗原发病。