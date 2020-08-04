广州中医药大学第一附属医院治未病科主治医师 许洪伟 □主任 邝秀英

《黄帝内经》有言：“凡十一脏取决于胆也”“胆主甲子，为五运六气之首，胆气升则十一脏腑之气皆升”，强调了胆在脏腑活动中的重要性。中医认为，胆在子时（晚上11点~次日凌晨1点）最先启动，身体其他十一条正经受胆经启动而开始它们的运动。因此，可以说，“胆经堵，全身都堵”，故养生要从通畅胆经开始。

首先，胆为清净之府，胆之汁主藏，胆之气主泄，故喜通不喜塞。但胆气很“娇气”，偏偏最易堵塞，尤其遇到外寒时，很容易瘀滞不通。其次，胆属少阳，少阳为枢，是转动全身气机的门轴和开关，如果胆经经络出现拥堵，容易导致其他经络不通而诱发疾病。第三，肝胆相照，肝胆互为表里，与三焦（上焦、中焦和下焦的合称）关系密切，肝胆主一身的气机运行，三焦之气遍布周身，一旦功能受阻则全身受阻。

中医认为，导致胆经堵的原因有三点：一是情志不畅，长期紧张焦虑、心情压抑或动气，情志得不到宣泄或过度发泄，容易导致内生邪气，堵住了“娇气之胆”；二是受寒，因为足少阳胆经在身体两侧，绕行路线复杂，可以说协同保护着整个身体的两翼，是人体的“隐形翅膀”。但因为暴露部位较多，所以也是外来风寒之邪较易侵袭之地。临床发现，一半以上的骨关节疼痛患者是足少阳胆经受邪引起；三是瘀血，但凡跌打损伤，筋骨关节扭伤，多数损及胆经，瘀血留于经络，则日久产生瘀堵现象，化生其他病。

胆经堵了都有哪些症状？可从以下方面自我判断：口苦、善太息（喜欢频频叹气）、心情烦闷、情绪焦躁；两胁闷胀、闷痛、胀痛；脸上长斑（尤其眼角位置）、皮肤干燥、关节吱吱作响、头发油；决断能力下降，表现为选择困难症，做决定时，不够果断，犹豫不决或过于武断，常常后悔；头面、锁骨上窝、腋下、颈部淋巴结、髋膝踝胫骨足等部位出现肿、痛、痹、麻等不适。

日常如何疏通调理胆经？给大家推荐7个方法：

1.调畅情志。凡事少纠结，少计较得失，保持豁达的心胸。

2.注意保暖。尤其夏天，注意远离空调风，不要对着直吹。

3.不要熬夜，尽量十点半上床，11点到凌晨1点是足少阳胆经经旺之时，宜入眠养胆经，以助阳气潜藏与升发。

4.适当热水泡脚，祛除寒气。

5.慎用菊花、决明子等寒凉之品。寒主收隐，更易导致胆经不通。

6.勤梳头，五指自然分开，指腹均匀分布于头两侧及耳周，自上而下、自前向后快速梳理，此法可通胆经少阳之气。

7.胆经可揉可推，重点搓摩胁肋（肋骨），揉阳陵泉（小腿外侧，腓骨小头前下方凹陷处），点掐足临泣（足背外侧，第四趾、小趾跖骨夹缝中）。